Familie aus dem Gazastreifen beschuldigt Israel, einen Palästinenser mit Down-Syndrom bei einem Einmarsch getötet zu haben

Von Maha Hussaini im besetzten Gaza-Streifen

26. August 2024

Die vertriebene Familie von Ahmed al-Abadla führt Beweise dafür an, dass er von der israelischen Armee in Khan Younis „absichtlich“ getötet wurde

Ahmed Saeed Masoud al-Abadla, 29, war neun Monate lang vertrieben worden, bevor er getötet wurde (MEE/Supplied)

Einen Tag nach der Beerdigung ihres Bruders fanden die Geschwister al-Abadla sein Bein etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an der er ihrer Meinung nach durch einen israelischen Drohnenangriff in Gaza getötet worden war.

Der 29-jährige Ahmed Saeed Masoud al-Abadla, der am Down-Syndrom litt, war seit etwa neun Monaten auf der Flucht und lebte zusammen mit seiner Mutter und seinem verheirateten Bruder Feras in einem Zelt in Mawasi al-Qarara im Gazastreifen Khan Younis.

Bevor er für drei Tage verschwand, wollte Ahmed in sein Haus in Qarara zurückkehren, um die Schäden zu begutachten, die bei einem israelischen Einmarsch in den südlichen Gazastreifen entstanden waren.

„Ahmed hatte außergewöhnliche kognitive Fähigkeiten für jemanden mit seinem Zustand. Als er als Kind die Right to Life School besuchte, erhielt er ein Zertifikat, das ihn als eines der intelligentesten Kinder mit Down-Syndrom auswies“, so sein Bruder Feras gegenüber Middle East Eye.

Vor seinem Tod wohnte Ahmed mit seiner Familie in dem Zelt, in dem sie nach der Vertreibung während des Krieges Zuflucht gefunden hatten.

„Wir wohnten in der Straße 2 in al-Qarara, wurden aber seit Beginn des Krieges aus unserem Haus vertrieben“, sagte er.

Die Familie al-Abdala musste ihr Haus während der Feindseligkeiten am 10. Oktober verlassen, kehrte dann während des Waffenstillstands im November zurück, bevor sie noch zweimal vertrieben wurde, bis sie schließlich im Mawasi-Gebiet von Qarara landete.

Er konnte sich gut mit anderen verständigen, und seine Sprache war klar. Er hatte viele Freunde und wurde von seiner Familie und der Nachbarschaft sehr geliebt.

– Feras, Ahmeds Bruder

Am 2. Juli begann die israelische Armee mit der Invasion von Khan Younis und verstärkte ihre Angriffe, nachdem die Massenevakuierung angeordnet worden war. Die erste Phase der Invasion dauerte etwa eine Woche und endete am 10. Juli.

Sporadische Militäraktionen und Operationen in Khan Younis wurden jedoch den ganzen Juli über fortgesetzt, was zur Vertreibung von rund 40 000 Palästinensern führte.

Am 25. Juli teilte Ahmed seiner Familie mit, dass er weggehen wolle, und verließ ihr Behelfszelt.

„Er ging oft allein hinaus; er wusste, wohin er gehen musste“, erklärte Feras und fügte hinzu, dass sein Bruder in der Regel ein paar Stunden weg war, um Freunde oder Cousins in der Gegend zu besuchen, bevor er zurückkam.

„Er konnte sich gut mit anderen verständigen, und seine Sprache war klar. Er hatte viele Freunde und wurde von seiner Familie und der Nachbarschaft sehr geliebt“, so Feras weiter.

„Aufgrund seiner ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten gehörten wir nicht zu den Familien, die ihren Sohn mit Down-Syndrom eingesperrt hielten, aber wir ließen ihn auch nicht ständig allein herumlaufen“, erklärte er gegenüber MEE.

„Eine von Ahmeds cleveren Eigenschaften war, dass er, wenn er einmal zu lange wegblieb, zu einem seiner Cousins ging und sagte: ‚Komm mit mir nach Hause; sie werden mich bestimmt ausschimpfen, weil ich zu spät komme.‘ Er wusste, was richtig und was falsch war.

Eindeutig absichtlich

Nach jedem Einmarsch des Militärs in ihrem Viertel in Qarara nahm Feras seinen Bruder im Auto mit, um nach dem Haus zu sehen und die Schäden in der Gegend zu begutachten.

An dem Tag, an dem Ahmed verschwand, wollte er wahrscheinlich dasselbe tun, glaubt seine Familie.

„Ahmed war mit einem Verwandten von uns unterwegs, der über eingeschränkte kognitive Fähigkeiten verfügt. Es scheint, dass sie das Haus und die Gegend überprüfen wollten, also gingen sie ohne unser Wissen“, sagte Feras gegenüber MEE.

„Um 21 oder 22 Uhr spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Dann kam der Sohn des Mannes, der mit Ahmed ausgegangen war, zu mir und sagte, dass sein Vater auch erst spät nach Hause gekommen sei. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte.“

Noch in derselben Nacht meldete Feras Ahmed bei der Polizei als vermisst. Am nächsten Morgen kontaktierte er das Rote Kreuz und suchte in den Notaufnahmen, Intensivstationen und Leichenhallen des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis und des al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah nach ihm.

Drei Tage später, am 28. Juli, erhielt die Familie von einem Nachbarn in Qarara die Nachricht, dass Ahmed getötet worden war und seine Leiche in der Nähe ihres Hauses auf dem Boden lag.

„Mein Bruder machte sich in der Nacht auf den Weg, um Ahmed zu suchen, obwohl die Situation immer noch sehr gefährlich war. Er fand seine Leiche, die bereits zu verwesen begonnen hatte, in der Nähe unseres Hauses. Er bat einen Anwohner mit einem von Tieren gezogenen Wagen um Hilfe, und sie transportierten seinen Leichnam auf dem Wagen zum Krankenhaus der Märtyrer von Al-Aqsa. Wir haben ihn noch in der gleichen Nacht begraben“, berichtet Feras.

Sein Körper war deutlich verwest … Seine Beine waren an den Knien amputiert“.

– Feras, Ahmeds Bruder

„Sein Körper war deutlich verwest, und es war offensichtlich, dass er an dem Tag, an dem er vermisst wurde, ein Martyrium erlitten hatte. Seine Beine waren an den Knien amputiert – ein Bein fehlte ganz. Wir haben es am nächsten Tag gefunden, etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an der seine Leiche gelegen hatte.

Ahmeds Familie glaubt, dass er durch einen israelischen Drohnenangriff getötet wurde, der gezielt auf ihn und seinen Verwandten abzielte.

„Mein Bruder erzählte mir, dass er, als er die Leiche bewegte, ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 6 oder 7 cm unter der Leiche fand. Das gleiche Loch war in seiner Brust zu sehen, was darauf hindeutet, dass der Schlag von oben kam und nicht von einer Artilleriegranate“, sagte er.

„Dies ist umso beunruhigender, als dass der Offizier, der die Drohne steuerte, ihn deutlich sehen und aufzeichnen konnte, so dass er als unbewaffneter Zivilist identifiziert werden konnte, und ihn dennoch traf. Es war eindeutig Absicht.“

Er wollte leben

Aufgrund der starken Verwesung seines Körpers hat Ahmeds Bruder ihn sofort begraben, ohne dass seine Mutter ihn sehen durfte.

„Die drei Tage, in denen er vermisst wurde, waren die schwersten für unsere Mutter. Als sie erfuhr, dass er gemartert wurde, war sie am Boden zerstört und wollte ihn sehen, aber ich habe sie nicht gelassen“, sagte Feras. „Ich wollte nicht, dass sie ihn in diesem Zustand sieht. Ich wollte, dass sie sich an sein schönes Gesicht erinnert.“

Ahmeds Familie ist besonders erschüttert über seinen Tod, da er sich „über Leben und Tod bewusst war und immer versuchte, sich vor dem Beschuss in Sicherheit zu bringen“.

„Ahmed hat uns immer wieder gebeten, ihn heiraten zu lassen. Er wusste, dass in Gaza Krieg herrschte, aber er wollte leben“, fügte Feras hinzu.

Als er das Rote Kreuz kontaktierte, um Ahmeds Tod zu melden, sagte ihm ein Vertreter, dass dies kein Einzelfall sei.

Die Hilfsorganisation hat mehrere Fälle dokumentiert, in denen Menschen mit Down-Syndrom durch das israelische Militär im Gazastreifen auf unterschiedliche Weise getötet wurden.

Im vergangenen Monat berichtete Middle East Eye über den Tod von Muhammed Bhar, einem 24-jährigen Palästinenser mit Down-Syndrom, nachdem israelische Soldaten am 3. Juli das Haus seiner Familie im Viertel Shujaiya im Osten von Gaza-Stadt gestürmt hatten.

Zwei Wochen nach diesem Bericht gab die israelische Armee zu, dass Bhar, der von einem Armeehund angegriffen und verwundet wurde, von den Soldaten im Stich gelassen wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

