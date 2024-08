https://www.trtworld.com/magazine/how-german-police-are-terrorising-children-in-pro-palestine-protests-18200381



Wie die deutsche Polizei Kinder bei pro-palästinensischen Protesten terrorisiert

von Ayse Isin Kirenci

26. august 2024

Vom Einsatz von Pfefferspray bis hin zu Übergriffen und willkürlichen Verhaftungen – Sicherheitskräfte in Deutschland gehen bei friedlichen Demonstrationen brutal gegen Minderjährige und Frauen vor.

Die deutsche Polizei nimmt einen Minderjährigen während einer pro-palästinensischen Demonstration am 22. Juni 2024 in Berlin fest. /Foto Credit: Esra Gultekin

Für die bosnisch-kroatische Mutter Amina ist die Anwendung unnötiger Gewalt durch die deutsche Polizei etwas, an das sie sich bei jeder Pro-Palästina-Demonstration, an der sie in Berlin teilgenommen hat, gewöhnt hat.

Aber selbst dann war sie nicht auf die Brutalität vorbereitet, mit der die Polizei letzte Woche gegen eine Gruppe von Menschen vorging, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Ende des israelischen Krieges gegen die Palästinenser forderten, in dem seit Oktober letzten Jahres mehr als 40.000 Menschen getötet wurden.

„Es wird immer offensichtlicher, dass die Polizeibrutalität völlig willkürlich ist“, sagt die in Berlin lebende Amina – Name geändert – gegenüber TRT World.

„Es besteht eine große Chance, dass jemand getötet wird, weil Polizisten Demonstranten würgen, auch wenn es sich um Minderjährige, Frauen oder Menschen mit Behinderungen handelt.“

Deutschland gehört zu den wenigen Nationen, die Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen entschieden unterstützt haben, wobei Berlin den zionistischen Staat ständig mit Waffen beliefert.

Analysten sind der Meinung, dass der Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt durch die deutsche Polizei gegen friedliche propalästinensische Demonstranten – insbesondere Kinder – die Haltung Berlins zum Gaza-Krieg widerspiegelt.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die zeigen, wie Polizeibeamte Demonstranten zu Boden werfen und sie schlagen, ziehen, würgen und auf den Kopf schlagen.

Ein Video zeigt, wie eine Demonstrantin am Hals gepackt und zu Boden geworfen wird; eine andere Frau wird gewürgt, während sie auf dem Boden liegt, und ein Jugendlicher wird von einem Polizisten geschlagen, während ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt werden.

Amnesty International hat auch die Brutalität der deutschen Polizei in der vergangenen Woche angeprangert, als mehr als zwei Dutzend Demonstranten auf schockierende Weise festgenommen wurden.

„Wir sind besorgt über die Videos und Berichte über den exzessiven Einsatz von Gewalt durch die Polizei gegen Demonstranten bei einer Palästina-Solidaritätsdemonstration in Berlin am Samstag“, so Amnesty in einer Erklärung auf X.

Amina, die auch an den Protesten der letzten Woche teilgenommen hat, sagt, dass ein minderjähriger palästinensischer Demonstrant, der als Mohammed identifiziert wurde – im Alter von etwa 13-14 Jahren – von Polizeibeamten verspottet wurde, während er festgenommen wurde, weil er eine Lippenspalte hat.

Sie sagt, Mohammed habe nur schweigend teilgenommen und keine pro-palästinensischen Slogans gerufen wie die anderen Demonstranten.

„Das ist eindeutig eine rassistische Diskriminierung, weil er aus dem Gazastreifen kommt“, sagt Amina.

Minderjährige im Fadenkreuz

Das Vorgehen der Polizei gegen Kinder bei friedlichen Demonstrationen in europäischen Ländern hat in den letzten Monaten weltweit Aufmerksamkeit erregt, wobei vor allem pro-palästinensische Demonstranten von der Brutalität betroffen waren.

Im Juni war ein erst siebenjähriges Kind unter mehreren Minderjährigen, die von der deutschen Polizei in einem der schockierendsten Fälle der letzten Zeit festgenommen wurden. Einem Kind wurde vorgeworfen, mit seiner Fahne den Helm eines Polizisten geschlagen zu haben.

Anfang des Jahres hatten Aktivisten einen offenen Brief an den deutschen Innenminister und Polizeipräsidenten geschrieben, um auf die Polizeibrutalität gegen Kinder und Frauen hinzuweisen.

„Zahlreiche Fälle belegen, dass die Polizei den lebenswichtigen Schutz von Minderjährigen nicht sicherstellt, indem sie Kinder und Jugendliche gewaltsam in Handschellen in Gewahrsam nimmt, manchmal ohne ihre Eltern zu informieren“, heißt es in der Erklärung.

In ihrem Bericht 2024 hatte Amnesty auf die zunehmende Polizeibrutalität gegen Kinder bei Friedensdemonstrationen hingewiesen.

Der Bericht bezog sich zwar nicht speziell auf pro-palästinensische Proteste, erwähnte aber deutsche Politiker, die sich „negativer und aufrührerischer Äußerungen“ gegen Kinder schuldig gemacht hätten.

Aminas Tochter Fatima, 12, gehört zu den Kindern, die bei einer Pro-Palästina-Demonstration im vergangenen Jahr mit Polizeigewalt konfrontiert waren.

„Er (ein Polizeibeamter) zog mich (von den anderen) weg… er nahm sein Pfefferspray heraus und sprühte es mir direkt in die Augen, während er mich ansah“, erinnert sich Fatima, die um Hilfe schrie und durch die Menge rannte, bevor ihre Mutter sie fand.

„Je mehr man an den Demonstrationen teilnimmt, desto mehr versteht man, wie die Polizei vorgeht und wie sie absichtlich Eskalationen provoziert“, sagt Amina.

„Wenn sie anfangen, Helme aufzusetzen, muss man woanders hingehen. Das sind Zeichen, bevor sie anfangen zu randalieren.“

Wachsender Rassismus in Deutschland

Als wäre der Angriff der Polizei auf sie nicht schon genug, erlebte Fatima auch noch giftigen Rassismus in den sozialen Medien, nachdem ein Video von der Polizei, die sie mit Pfefferspray besprüht hatte, auf der Kurzvideo-Sharing-Seite TikTok viral ging.

Fatima berichtet, dass ihre Timeline mit Kommentaren wie „Sie muss dem Polizisten etwas angetan haben“, „sie hat es verdient“ oder „sie sollte in ihrem Land weinen“ überflutet wurde.

Der Rassismus und die Giftigkeit beschränken sich jedoch nicht auf den Online-Bereich.

Die neunjährige palästinensische Schülerin Maryam (Name geändert) berichtet, wie ihre Lehrerin in ihrer Life-Skills-Klasse an einer Berliner Schule ihr Land verhöhnte und eine völlig verdrehte Version der Geschichte erzählte.

Die Lehrerin erzählte der Klasse, dass ihr Land „technisch gesehen Palästina-Israel“ sei und log, dass „40 Kinder in Israel von palästinensischen Soldaten bei einem Konzert getötet wurden“, wobei sie sich auf die grenzüberschreitende Hamas-Operation vom 7. Oktober bezog.

Sie erinnert sich, dass einige ihrer Klassenkameraden sie verspotteten und Palästinenser „Terroristen“ nannten, und Maryam sagt, sie sei deprimiert nach Hause zurückgekehrt.

Als ihre Mutter Hajar – deren Name geändert wurde – den Lehrer in der Schule zur Rede stellte, wischte er ihre Bedenken beiseite und sagte, er habe nur die Nachrichten überbracht.

Für Maryam und Hajar ist der Vorfall in der Schule jedoch nur eine weitere Tortur, die sie in Deutschland wegen ihrer palästinensischen Herkunft durchmachen mussten.

Sie erinnern sich noch gut an die kalten Blicke der Polizisten, die sie im April auf einer Berliner Straße angesprochen hatten.

Das Mutter-Tochter-Duo gehörte zu einer Gruppe von Menschen, die gegen Israels völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen protestierten, als bewaffnete Polizisten auf die friedliche Versammlung zustürmten.

Als sie immer lauter skandierten, wurden sie von der Polizei umzingelt, die versuchte, sie und ihre Tochter zu verhaften.

„Ich glaube, sie (die Polizei) haben eine Strategie. Sie verhaften die Leute, die laut sind, die die Proteste anführen“, sagt Hajar, die seit zehn Jahren in Berlin lebt.

„Sie versuchen jedes Mal, die gleichen Leute festzunehmen, die skandieren, die laut sind, die immer bei den Protesten dabei sind.“

Tobias den Haan, Monitoring-Beauftragter für Deutschland beim European Legal Support Center (ELSC), gibt zu, dass solche Situationen für Kinder „extrem beängstigend“ sind.

„Es gibt einige Videos im Internet, in denen Kinder zu weinen beginnen… Es gibt einige Fälle, in denen Eltern während einer Verhaftung oder einer möglichen Verhaftung von ihren Kindern getrennt wurden“, sagt er gegenüber TRT World.

„Es scheint kein Ende der Polizeigewalt zu geben.“

QUELLE: TRT World

Ayse Isin Kirenci

Ayse Isin Kirenci ist eine stellvertretende Produzentin bei TRT World.

Übersetzt mit Deepl.com

