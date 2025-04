https://english.almayadeen.net/news/politics/captive-families-say-netanyahu–criminal-against-his-own-peo



Familien der Gefangenen bezeichnen Netanjahu als „Verbrecher gegen sein eigenes Volk“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

26. April 2025

Familienangehörige israelischer Gefangener fordern ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges und ein umfassendes Gefangenenabkommen.

In ihrer wöchentlichen Pressekonferenz forderte eine Gruppe von Familien israelischer Gefangener eine sofortige Einigung zur Beendigung des Krieges in Gaza und zur Rückkehr aller Gefangenen, berichtete „The Times of Israel“ am Samstag.

Die Familien verurteilten die anhaltenden Kämpfe und lehnten die von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorgeschlagenen Teilabkommen ab.

Einav Zangauker, deren Sohn Matan gefangen gehalten wird, erklärte: „Soldaten werden in einen Krieg geschickt, der kein Ende hat, keinen Sinn hat und ohne Rücksicht auf die Zukunft geführt wird.“

„Es ist möglich, morgen früh ein Abkommen zu unterzeichnen. Eine ganze Nation wird getäuscht. Uns wird gesagt, dass militärischer Druck die Entführten zurückbringen wird – dabei werden sie nur getötet.“

Vorwürfe gegen Netanjahu wegen Verzögerungen bei Gefangenenabkommen

Zangauker behauptete, dass „die gesamte Nation“ ein Ende des Krieges und die Rückkehr der Gefangenen unterstütze, und warf Netanjahu vor, „sich selbst einen Gefallen zu tun, indem er vielleicht einem weiteren Auswahlabkommen zustimmt“.

Die Familien kritisierten das Vertrauen der israelischen Regierung in militärischen Druck in Gaza und warnten, dass dies das Leben der Gefangenen gefährde. Sie betonten, dass eine Fortsetzung des Krieges nicht zur sicheren Rückkehr der Gefangenen führen werde.

Yehuda Cohen, dessen Sohn Nimrod ebenfalls gefangen gehalten wird, kritisierte Netanjahu scharf dafür, dass er die Rückkehr aller Gefangenen im Austausch für die Beendigung des Krieges in Gaza als „Kapitulation“ darstelle.

„Ein Premierminister, der die Rückkehr von Geiseln, die unter seiner Verantwortung gefangen genommen wurden, als Kapitulation betrachtet, ist ein Verbrecher gegen sein eigenes Volk“, sagte Cohen.

„Sein Ziel ist es, Zeit zu verschwenden und an seinem Platz zu bleiben. Er hat Nimrod und die Geiseln längst zu Schachfiguren auf seinem Schachbrett gemacht.“

Al-Qassam-Kämpfer retten israelische Gefangene, die von der eigenen Armee bombardiert wurden

Zuvor hatte die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, Aufnahmen veröffentlicht, die angeblich zeigen, wie ihre Widerstandskämpfer israelische Gefangene aus einem Tunnel retten, der vor einigen Tagen von der israelischen Besatzungsarmee bombardiert worden war.

Die Brigaden kündigten an, weitere Details bald bekannt zu geben.

