„Größte Angst wurde wahr„ |

Familien der Geiseln sagen, die israelische Regierung habe die Geiseln aufgegeben, indem sie die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufnahm

„Alle freigelassenen Geiseln sagten, ihre größte Angst seien die Bombenangriffe der IDF. Ich habe Angst“, sagte der Vater einer Geisel gegenüber Haaretz ■ Ben-Gvir begrüßte die Wiederaufnahme der Kämpfe, während Smotrich sagte, die Operation sei seit Wochen geplant gewesen, seit der neue IDF-Chef sein Amt angetreten habe

Proteste für die Freilassung der Geiseln in Tel Aviv, Israel, am Samstag. Bildnachweis: Itai Ron

Bar Peleg

Yael Freidson

Chen Maanit

18. März 2025 11:09 Uhr IST

Das Forum für Geiseln und vermisste Familien erklärte am Dienstag nach der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen: „Die größte Angst der Familien, der Geiseln und der Bürger Israels ist wahr geworden – die israelische Regierung hat beschlossen, die Geiseln aufzugeben.“

Die Erklärung der Familien drückte ‚Schock, Wut und Entsetzen‘ über die ‚absichtliche Einstellung des Prozesses zur Rückkehr unserer Angehörigen aus der schrecklichen Gefangenschaft der Hamas‘ aus.

„Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen vor der Freilassung der letzten Geisel wird auf Kosten der 59 Geiseln gehen, die sich noch in Gaza befinden und gerettet und zurückgebracht werden könnten“, heißt es in der Erklärung.

„Die israelische Regierung weigert sich, das Ende des Krieges zu erklären, um die nächsten Schritte des Abkommens umzusetzen und alle Geiseln zurückzubringen.“

Einav Zangauker, Mutter der Geisel Matan, rief in einem Facebook-Post zu Massenprotesten und zur Einstellung der Kämpfe in Gaza auf.

„Ich gehe nach Nir Oz [im Süden Israels], um mit meinem Körper die Wiederaufnahme der Kämpfe zu verhindern“, schrieb sie. “Ich will nicht, dass der Geheimdienstoffizier an meine Tür klopft, um mir zu sagen, dass Matan ermordet wurde.“

Sie bat die Öffentlichkeit, sich ihr anzuschließen, „in den umliegenden Siedlungen, an den Sammelplätzen, um eine Menschenkette zu bilden, um die Geiseln und das Land vor dem Krieg zu retten“.

Das Büro des Premierministers behauptet, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe zur Sicherung ihrer Freilassung eine „völlige Täuschung“ sei, so die Familien – „der militärische Druck gefährdet sowohl die Geiseln als auch die Soldaten“. Das Forum forderte eine Rückkehr zum Waffenstillstand und betonte: „Viele Leben stehen auf dem Spiel“.

Das Familienforum kündigte außerdem eine spontane Demonstration in der Nähe der israelischen Knesset in Jerusalem an.

Die befreite Geisel Emily Damari, die aus ihrem Haus im Kibbuz Kfar Azza entführt und während der ersten Phase des Geisel- und Waffenstillstandsabkommens freigelassen wurde, äußerte in den sozialen Medien ihre Enttäuschung und Trauer über die Wiederaufnahme der Kämpfe.

Bildnachweis: Screenshot von Emilys Instagram-Seite

„Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf, und ich weiß nicht, wie ich sie ausdrücken soll – aber vor allem ist mein Herz gebrochen, zerschmettert und enttäuscht“, sagte Damari.

Dani Miran, der Vater von Omri, einer Geisel in Gaza, sagte gegenüber Haaretz, er sei verängstigt. “Es ist schrecklich. Alle zurückgekehrten Geiseln sagten aus, dass ihre größte Angst die Bombenangriffe der IDF waren – sie haben sie hautnah miterlebt. Solange mein Sohn und andere dort sind, ist die Sorge immens.“

Er fügte hinzu, dass sich seit der Wiederaufnahme der Kämpfe kein offizieller Vertreter des Militärs oder des Staates mit der Familie in Verbindung gesetzt habe. „Die andere Seite braucht Zeit zum Überlegen; die Verhandlungen müssen fortgesetzt werden, um eine Lösung ohne Krieg zu finden, ohne einen einzigen Soldaten zu verlieren.“ Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

