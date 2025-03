Sprachlos: Netanjahu und Trump in einem Mörder Boot!

BREAKING

Israel erneuert schwere Bombardierung im gesamten belagerten Gazastreifen. Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza wurden mehr als 300 Menschen getötet. Israel droht erneut mit Zwangsumsiedlungen im Gazastreifen.

News|Israel-Palästina-Konflikt

Mindestens 326 Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza, Waffenruhe gebrochen

Israelische Angriffe auf Gaza werden wieder aufgenommen und brechen damit den fragilen Waffenstillstand mit der Hamas.

11:12

Israel startet Angriffe im gesamten Gazastreifen, tötet Dutzende und beendet Waffenruhe

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 18. März 2025

Mindestens 326 Palästinenser wurden getötet, als Israel einen massiven Angriff auf Gaza startete und damit den fragilen, zwei Monate alten Waffenstillstand mit der Hamas brach.

Der Angriff am Dienstag fand im gesamten Gazastreifen statt, darunter in Khan Younis und Rafah im Süden des Gazastreifens, in Gaza-Stadt im Norden und in zentralen Gebieten wie Deir el-Balah.

Viele der bei den Angriffen Getöteten waren Kinder, so das Gesundheitsministerium des Gazastreifens.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab an, dass „bisher 326 Märtyrer in Krankenhäusern im Gazastreifen eingetroffen sind“, und fügte hinzu, dass „eine Reihe von Opfern noch unter den Trümmern liegen“.

Die Hamas, die den Gazastreifen regiert, erklärte, sie betrachte die Angriffe Israels als einseitige Aufhebung des am 19. Januar begonnenen Waffenstillstands.

„Netanjahu und seine extremistische Regierung treffen die Entscheidung, das Waffenstillstandsabkommen aufzukündigen und die Gefangenen in Gaza einem ungewissen Schicksal auszusetzen“, so die Hamas in einer Erklärung. Sie rief die Menschen in arabischen und islamischen Ländern sowie die ‚freien Völker der Welt‘ dazu auf, gegen den Angriff auf die Straße zu gehen.

Die bewaffnete Gruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) warf Israel vor, ‚alle Bemühungen um einen Waffenstillstand absichtlich zu sabotieren‘.

Der israelische Premierminister sagt, er werde „zunehmende militärische Stärke“ gegen Gaza einsetzen

Israelische Kontrollpunkte lähmen den palästinensischen Alltag im besetzten Westjordanland

11:32

„Der Krieg wird weitergehen, bis die Geiseln zurückkehren und die Hamas entwaffnet ist“: israelischer Politikanalyst

