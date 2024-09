https://english.almayadeen.net/news/politics/gaza-family-massacre–evidence-disputes-israeli-crossfire-cl



Familienmassaker in Gaza: Beweise widerlegen israelische Behauptung über Kreuzfeuer – NYT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Die New York Times

7. September 2024

Ein von der New York Times recherchiertes Open-Source-Video erzählt die erschütternde Geschichte einer sechsköpfigen Familie, die leblos auf einer Straße in Gaza-Stadt liegt und von niemand anderem als den israelischen Besatzungstruppen erschossen wurde.

Im vergangenen Dezember tauchte ein Video auf, das die Leichen einer Mutter, eines Vaters und ihrer vier Söhne zeigte, die auf einer Straße in Gaza-Stadt lagen. Neben ihnen lagen eine Bahre, Schaufeln und eine provisorische weiße Flagge. Eine Untersuchung der New York Times geht der Frage nach, wie sie dort gelandet sind und wer für ihre Ermordung verantwortlich ist, wobei israelische Behauptungen über Kreuzfeuer bestritten werden.

Im Gegensatz zu den meisten Fällen ziviler Massenopfer, die in der Regel durch weit entfernte Bomben- oder Raketenangriffe verursacht werden, zeigt dieses Video ein Szenario, in dem die Folgen eines direkten Schusswechsels inmitten des andauernden israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza sichtbar sind.

Gezielt und getötet: Ein tiefer Einblick in das Massaker von Gaza

Die Familie von Abu Salah, die scheinbar alle auf einmal getötet wurden, waren laut einer Untersuchung der New York Times Opfer israelischer Schüsse. Als die Times ihre Ergebnisse der israelischen Armee vorlegte, leugnete diese nicht die Verantwortung, sondern behauptete wenig überraschend, das Gebiet sei eine „aktive Kampfzone“.

Die israelische Armee behauptete: „Das fragliche Gebiet ist eine aktive Kampfzone in der Gegend von Jabaliya, wo die Streitkräfte viele Begegnungen mit Terroristen hatten, die in Kampfgebieten kämpfen und sich bewegen, während sie zivile Kleidung tragen und ihre Waffen in scheinbar zivilen Gebäuden und Objekten verstecken.“

Die Analyse der Times ergab jedoch, dass die Familie keine Bedrohung darstellte und aus nächster Nähe mit eindeutiger Absicht beschossen wurde. Die Familie war am 8. Oktober aus ihrem Haus im nördlichen Gazastreifen gewaltsam vertrieben worden und hatte in einer nahe gelegenen Schule Zuflucht gesucht.

Enträtselung des erschütternden Massakers

Verwandte Nachrichten

Hanadi Abu Salah, die Schwester eines der Verstorbenen, schilderte ihr erschütterndes Erlebnis. Sie suchte Schutz in einer nur 200 Meter entfernten Schule, als ihre Familie getötet wurde, und hörte die Schüsse, wusste aber nicht, dass ihre Familie das Ziel war.

Hanadi erinnerte sich an die tragischen Ereignisse: „Wir konnten die Schule nicht verlassen, weil am Zaun der Schule Scharfschützen standen. Wir wussten nicht einmal, dass es meine Familie war, auf die geschossen wurde.

Die Familie war in die Hamad bin Khalifa-Schule neben dem indonesischen Krankenhaus umgezogen, nachdem ihr Haus zerstört worden war. In der Nacht vor den Morden berichteten Zeugen von Bulldozern am Krankenhaus, was auf eine israelische Invasion hindeutet. Satellitenbilder bestätigten, dass über Nacht mehrere Gebäude zerstört worden waren.

Am nächsten Morgen wurde Assad, Hanadis Neffe im Teenageralter, von einem israelischen Scharfschützen erschossen, kurz nachdem er das Haus verlassen hatte. Hanadi stellte der New York Times ein Foto von Assad zur Verfügung, das drei Stunden vor der Ermordung der Familie aufgenommen wurde und ihn in einem weißen, blutgetränkten Sarg zeigt. Auf diesem Foto war auch eine orangefarbene Bahre zu sehen, die mit der der verstorbenen Familienmitglieder übereinstimmte. Hanadi erklärte, die Familie sei auf dem Rückweg von der Beerdigung Assads gewesen, als sie erschossen wurde.

Am Nachmittag waren weitere Schüsse aus dem indonesischen Krankenhaus zu hören, das unter israelischer Besatzung stand.

Die Analyse der New York Times , einschließlich Schattenanalysen und Social-Media-Posts der Soldaten, legt nahe, dass die Schüsse gegen 9 Uhr morgens fielen.

Gezieltes Feuer, keine zufälligen Schüsse

Der Pathologe Dr. Nizam Peerwani stellte fest, dass die Leichen wahrscheinlich kurz nach den Schüssen am Tatort waren, möglicherweise innerhalb von 1-2 Stunden.

Jonathan Priest, ehemaliger Leiter der Mordkommission der Polizei von Denver, wies darauf hin, dass die zusammengekauerte Position der Opfer darauf hindeutet, dass sie sich verteidigt und nicht aggressiv gehandelt haben. Er wies auch darauf hin, dass einige der tödlichen Schüsse abgefeuert wurden, als die Opfer am Boden lagen und versuchten, sich zu schützen.

Beide Experten kamen zu dem Schluss, dass die Wunden auf den Oberkörper gerichtet waren, was auf gezielte Schüsse und nicht auf Zufallsschüsse hindeutet. Weder die israelische Armee noch Zeugen berichteten von einer Konfrontation mit palästinensischen Widerstandskämpfern am Tatort, so dass ausgeschlossen werden kann, dass die Tötung auf ein Kreuzfeuer zurückzuführen ist.

Außerdem trug der Vater eine weiße Fahne, ein allgemeines Zeichen für Kapitulation oder Nichtbedrohung. Tragischerweise wurden Zivilisten, die weiße Fahnen trugen, bei anderen Vorfällen von israelischen Besatzungstruppen ins Visier genommen.

Hanadi Abu Salah schilderte ihre Verzweiflung: „Es ist eine ganze Nacht vergangen, in der wir nichts von meiner Familie gehört haben.“ Sie war zutiefst schockiert, als sie ihre Familienmitglieder verstreut auf der Straße fand.

„Ich war schockiert, als ich meine Familie auf der Straße verstreut sah – sechs Menschen vor meinen Augen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …