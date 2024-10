Faschismus! (Schon wieder) Von Abby Zimet

https://www.commondreams.org/further/fascism-again-2669457224



„Mit dem regulären Hitlergruß grüßen US-Bund-Mitglieder das Hakenkreuz bei der Kundgebung im Madison Square Garden 1939“

Bettmann-Bild über Getty

Faschismus! (Schon wieder)

Abby Zimet

28. Oktober 2024

4

Trump wiederholte ein weiteres rassistisches, toxisches und nervenaufreibendes Hassfest vor 75 Jahren und hielt am Sonntag in New York eine hasserfüllte Kundgebung ab, bei der er versprach, „die Migranteninvasion in unser Land“ zu beenden. Seine besten Leute schlossen sich ihm an: Puerto Rico sei „eine schwimmende Müllinsel“, Harris „der Teufel“ und die Demokraten „Entartete, die (wir) abschlachten müssen“, um das zu schaffen, was sein Goebbels ein „Amerika für Amerikaner und nur für Amerikaner“ nennt. 1945 verschickte die Regierung Broschüren an Soldaten des Zweiten Weltkriegs, um zu erklären, was „Faschismus“ ist. Jetzt sollten wir es wissen.

Für niemanden überraschend, außer für eine traurige Gruppe von MAGA-Anhängern, war die Oktoberüberraschung das offensichtliche geistige und moralische Auseinanderfallen eines alten, kranken „Faschisten durch und durch“, der bereits den rassistischsten, inkohärentesten Wahlkampf führt, den dieses Land je gesehen hat. Die bösartige, völkische Rhetorik, die jeden dunkelhäutigen Migranten, der hier Sicherheit sucht, als mörderisches Ungeziefer, Wilde und Terroristen bezeichnet – und jeden Gegner als „Feind von innen“ verunglimpft – hat sich nun auf widerliche Weise mit grobem Groll vermischt – Harris ist „ein Scheiß-Vizepräsident … Kamala, du bist gefeuert. Verschwinde von hier“ – und albernen Hirngespinsten. In Trumps Welt ist jede Gans in Springfield, Ohio, „verschwunden“, wie die Katzen und Hunde, er hat „keine kognitiven Fähigkeiten“, seine „Antwort“ auf die Frage eines Elternteils zur Verbesserung der Schulen in New York lautet: „Wir verlegen sie zurück aus Washington. Ich habe nie … ein wenig Englisch sprechen. Keine Transgender, keine Operationen … Es gibt einige Orte – Ihr Junge verlässt die Schule und kommt als Mädchen zurück, okay?“ Dumm und dümmer, hässlich und hässlicher.

Unverständlicherweise besessen von Harris‘ College-Stint bei McDonald’s, gab der Typ, der mit acht Jahren Millionär war und seitdem jeden Niedriglohnarbeiter ausnimmt, vor, in einem geschlossenen McDonald’s Pommes für imaginäre Kunden zuzubereiten, und fand das cool. Dann ging er in das von einem Hurrikan verwüstete North Carolina, wo er vorgab, den „Black Nazi“ Mark Robinson nicht zu kennen, stolz eine Pommes-Frites-Zertifizierungsnadel entgegen nahm und erneut darüber log, dass der FEMA das Geld ausgegangen sei, das an Demokraten wählende „Illegale“ ging. Nachdem 440 Anbieter von psychiatrischen Dienstleistungen Trump unter Berufung auf seine „Irrationalität“ geschrieben hatten, dass er „besorgniserregend weit von jedem Standard der Eignung für ein Amt entfernt ist“, sagte der Psychiater, der 1973 an der Ausarbeitung der „Goldwater-Regel“ beteiligt war, die Anbieter davon abhielt, sich zu seiner geistigen Gesundheit zu äußern, dass dies nicht hätte geschehen dürfen und dass er jetzt Demenztests anordnen würde. Was die Prahlerei eines fast 80-Jährigen betrifft, der seine medizinischen Unterlagen nicht freigeben will, dass er vor sieben Jahren einen kognitiven Test „mit Bravour bestanden“ habe: Der Test ist ein Screening-Instrument, „das potenziellen Pflegeheimpatienten gegeben wird, um zu entscheiden, welchem Flügel sie zugewiesen werden sollen“.

All das Gift, der Wahnsinn und die apokalyptische Panikmache erreichten am Sonntagabend bei Trumps Kundgebung im legendären Madison Square Garden in New York City, dem „Epizentrum von allem“, ihren Höhepunkt. Er erklärte die Wahl des Ortes in typisch verdrehter Weise und behauptete, er wolle „New York wieder großartig machen, einen Anreiz für die New Yorker schaffen, zu bleiben … Reiche Leute verlassen die Stadt – die Reichtümer der Menschen verlassen die Stadt.“ Aber darüber hinaus nährte der Ort seinen bösartigen Größenwahn, der einen dunklen Traum wahr werden ließ, „eine weitere große Provokation“. Er bot die Chance, einen lang ersehnten Triumph in einer Kampagne zu erringen, sich an der Stadt zu rächen, die sich weigerte, ihn zu lieben, und ihn zu Fall brachte, und, in einem unheimlichen Echo der Vergangenheit, das zu einem kleinen Tyrannen passt, der argumentiert, dass „Hitler einige gute Dinge getan hat„, eine berüchtigte Kundgebung des German American Bund im Garden aus dem Jahr 1939 nachzustellen, einer von mehreren Gruppen in den USA, die Hitler mit einem tödlichen ‚Cocktail aus weißer Vorherrschaft, faschistischer Ideologie und amerikanischem Patriotismus‘ unterstützten.

Über 20.000 Menschen nahmen an der Nazi-“Night at the Garden“ am 20. Februar 1939 teil. Draußen versammelten sich bis zu 80.000 Anti-Nazi-Demonstranten, und etwa 4.700 Polizisten versuchten, für Ruhe zu sorgen. Im Inneren der Halle war ein riesiges Bild von George Washington zu sehen – die Veranstaltung wurde unaufrichtigerweise als „pro-amerikanische“ Feier zu seinem Geburtstag angekündigt –, das von riesigen Hakenkreuzen und amerikanischen Flaggen eingerahmt wurde. Überall waren Hakenkreuzarmbänder und -grüße zu sehen, und die Stimmung war sowohl jubelnd als auch unverhohlen antisemitisch. Auf Plakaten wurde dazu aufgerufen, „die jüdische Vorherrschaft über das christliche Amerika zu stoppen“, in Reden wurden „jüdische Flüchtlinge, die Arbeitsplätze wegnehmen“ und F.D.R. als „Rosenfeld“ in der Tasche reicher Juden angeprangert. Andere argumentierten auf erschreckend überzeugende Weise, dass die Vorherrschaft der Weißen im Mittelpunkt der Gründung Amerikas stehe. „Der Geist, der den Westen erschloss und unser Land aufbaute, ist der Geist des militanten weißen Mannes“, sagte der PR-Chef des Bundes und führte die Jim-Crow-Gesetze und Einwanderungsquoten an. “Es war schon immer sehr amerikanisch, den arischen Charakter dieser Nation zu schützen.“

„Isadore Greenbaum war ein 26-jähriger Klempner aus Brooklyn“, heißt es in einem Bericht, ‚und in dieser Nacht war er ein Jude, umgeben von 20.000 Nazis.‘ Greenbaum saß die dreistündige Kundgebung, die hasserfüllten Reden und die Heil-Rufe durch. Schließlich machte er sich langsam auf den Weg nach vorne. Er erreichte den Fuß der Bühne, als Bundesführer Fritz Kuhn zu sprechen begann. „Ihr alle habt durch die jüdisch kontrollierte Presse von mir gehört“, sagte er unter Jubel. „Wacht auf! Ihr, Arier, Nordmänner und Christen, fordert, dass unsere Regierung an das Volk zurückgegeben wird, das sie gegründet hat!“ Greenbaum sprang auf die Bühne, riss Kuhn das Mikrofon aus der Hand und schrie „Nieder mit Hitler!“, bevor er von Schlägern des Bundes zu Boden gerissen und brutal zusammengeschlagen wurde. „Er hatte ein blaues Auge und eine gebrochene Nase, aber er sagte, er hätte es wieder getan“, sagte sein Enkel Jahre später. Greenbaum wurde wegen ungebührlichen Benehmens verhaftet und zu einer Geldstrafe von 25 Dollar verurteilt. Als die USA in den Krieg eintraten, meldete er sich bei der Marine und kämpfte gegen die Nazis. 1945 wurde Kuhn wegen Unterschlagung angeklagt und deportiert.

Manche sagten, Trumps Kundgebung sei weniger stilvoll gewesen als die der Nazis 1939, obwohl die visuelle Gestaltung vergleichbar war: Riesige Bildschirme zeigten Bilder von bewaffneten Banden mit der Aufschrift „Ihr Wohnhaus unter Harris“ und Nachrichtenclips über Verbrechen, die angeblich von Einwanderern begangen wurden, zu denen Trump manchmal grausame Kommentare abgab. Zu einem Mord an zwei jungen Mädchen in Brentwood, NY: „Sie haben sie erstochen und in kleine Stücke geschnitten … Perfekte, perfekte, junge, schöne Mädchen wurden von MS-13 in kleine Stücke geschnitten … Und wissen Sie, wer sich für uns darum gekümmert hat? ICE. Wir streichen ICE nicht die Mittel, oder?“ Berichten zufolge begannen die Mitglieder der Sekte bereits acht Stunden vor Beginn der Kundgebung, sich einzureihen. In Stars-and-Stripes- und Trump-Merchandise gehüllt, gaben sie an, dort zu sein, um „ein ikonisches amerikanisches Ereignis“ mitzuerleben und „Solidarität“ zu zeigen, vermutlich mit dem Faschismus. Und sie bekamen, wofür sie gekommen waren: Trotz allem, was vorher geschehen war, schafften es die Aufwärmredner, die offenbar dazu angehalten waren, sich gehen zu lassen, schockierend zu sein – düster, krass, bestialisch, giftig.

Radio-Moderator Sid Rosenberg: Hillary Clinton ist „ein kranker Hurensohn. Die ganze verdammte Partei. Ein Haufen Degenerierter, Abschaum, Judenhasser. Jeder einzelne von ihnen. Und die verdammten Illegalen, die bekommen, was sie wollen.“ Immobilienmakler Grant Cardone: „(Harris) und ihre Zuhälter werden unser Land zerstören.“ Giuliani: „Palästinensern wird schon mit zwei Jahren beigebracht, uns zu töten – und Harris will sie zu Ihnen bringen.“ Kamala ist „eine Faschistin“ und „der Antichrist“. Über Amerikaner, die nicht Trump unterstützen: „Wir müssen diese Leute abschlachten.“ Tucker Carlson, der sich darüber freut, „ein freier Mann und kein Sklave“ zu sein, schrie: „Als erste malaysische Samoanerin mit niedrigem IQ, die zur Präsidentin gewählt wurde, ist sie nicht beeindruckend.“ Stephen Miller, heulender Nazi-Ghul für Einwanderer: Sie versuchten, ihn zu verklagen, ins Gefängnis zu stecken, in den Bankrott zu treiben, einzusperren, „und sie versuchten sogar, ihn zu töten, zweimal.“ Wenn er gewinnt, „sind die Kartelle weg, die kriminellen Migranten sind weg, die Banden sind weg. Amerika ist für Amerikaner und nur für Amerikaner.“ Zufälligerweise sagte Hitler: „Deutschland ist für Deutsche und nur für Deutsche.“ Hm.

Der Preis für die unabsichtliche Unterstützung der Demokraten in Swing States ging an den Rassisten und „Comedian“ Tony Hinchcliffe, der „scherzte“, er und ein schwarzer Kumpel hätten auf einer Halloween-Party Spaß gehabt: „Wir haben zusammen Wassermelonen geschnitzt.“ Meistens machte er sich über Latinos lustig. „Sie lieben es, Babys zu machen“, sagte er. „Da gibt es kein Zurück. Sie kommen herein, genau wie sie es in unserem Land tun.“ Dann verkündete er: „Es gibt buchstäblich eine schwimmende Müllinsel mitten im Ozean. Ich glaube, sie heißt Puerto Rico.“ Während er sprach, war Harris in einem puertoricanischen Restaurant und sprach über ihren Wirtschaftsplan zur Unterstützung der Inseln. Es gibt über eine Million Puertoricaner in Florida, eine halbe Million in Pennsylvania, viele Tausend in Georgia, North Carolina, Wisconsin und Michigan. AOC postete die Kommentare und Harris‘ Pläne; ebenso wie der puertoricanische Pop-Superstar Bad Bunny, dessen meistgestreamtes Album im Jahr 2023 4,5 Milliarden Mal abgespielt wurde, an seine 45 Millionen Instagram-Follower; ebenso wie Jennifer Lopez (250 Millionen), Ariana Grande (376 Millionen) und Ricky Martin (16 Millionen). Waytago Tony.

Trump tauchte zwei Stunden später auf, nachdem er seinen üblichen blauen Anzug und die rote Krawatte auf wenig subtile Weise gegen das Schwarz und Gold der Proud Boys eingetauscht hatte. „Kamala, du bist gefeuert!“, schrie er. „Raus!“ Mit seinem abgedroschenen „Sie gegen uns“-Argument warf er ihr vor, Migranten ins Land geholt zu haben, „um unschuldige amerikanische Bürger zu schikanieren“, und schwor: „An dem Tag, an dem ich den Amtseid ablege, endet die Migranteninvasion und die Wiederherstellung unseres Landes beginnt! Ich werde das größte Abschiebungsprogramm in der Geschichte Amerikas starten … Ich werde jede Stadt retten, die erobert wurde, und wir werden diese bösartigen und blutrünstigen Kriminellen ins Gefängnis stecken, sie zum Teufel aus unserem Land werfen … Die Vereinigten Staaten werden bald kein besetztes Land mehr sein.“ Gähn. Während er plapperte, strömten die Menschen hinaus. Das hatten wir schon. Am Sonntag hatte sogar die New York Times, die für beide Seiten Partei ergreift, genug. In riesigen Buchstaben stand dort: „TRUMP (WIRD) SEINE FEINDE VERFOLGEN/ MASSENDEPORTATIONEN ANORDNEN/ SOLDATEN GEGEN BÜRGER EINSETZEN/ VERBÜNDETE IM STICH LASSEN/ MIT KATASTROPHEN POLITIK BETREIBEN/ IHM GLAUBEN.“

Die Wahrheit, stellt Heather Cox Richardson fest, wie viele andere Historiker auch: Wir haben seine hasserfüllte Masche schon einmal gesehen, und sie ähnelt verblüffend der Masche des berühmtesten Monsters unserer Zeit. Ab 1943 veröffentlichte das Kriegsministerium eine Reihe von Broschüren für US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in Europa kämpften. Die Reihe mit dem Titel Army Talks (Armeegespräche) sollte dazu dienen, „(Armeemitglieder) zu besser informierten Männern und Frauen und damit zu besseren Soldaten zu machen“. Am 24. März 1945 lautete das Thema der Woche „Faschismus!“ „Sie sind weit weg von zu Hause … von Ihren Familien getrennt, viele von Ihnen riskieren ihr Leben wegen einer Sache namens Faschismus“, begann es. „Was ist Faschismus?“ Er beschreibt es als „Regierung durch einige wenige und für einige wenige“ und beschreibt die „Übernahme und Kontrolle des wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Lebens des Staates … Die Menschen regieren demokratische Regierungen, aber faschistische Regierungen regieren die Menschen … Es ist wichtig, dass so viele von uns wie möglich die Ursachen und Praktiken des Faschismus verstehen, um ihn zu bekämpfen.“

Die Ähnlichkeiten sind bezeichnend und erschreckend. „Faschisten stellen ihre eigenen Regeln auf und ändern sie, wann immer sie wollen … Sie halten sich an der Macht, indem sie Gewalt (und) Propaganda auf der Grundlage primitiver Vorstellungen von ‚Blut‘ und ‚Rasse‘ einsetzen, indem sie geschickt mit Angst und Hass spielen und falsche Sicherheitsversprechen machen … Sie spielen politische, religiöse, soziale und wirtschaftliche Gruppen gegeneinander aus und ergreifen die Macht, während diese Gruppen kämpfen … Unter dem Deckmantel des “Super -Patriotismus‘ hetzen sie Gruppen in einer Hasskampagne gegen (Minderheiten) gegeneinander auf, leugnen die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit (die bestreitet), dass ihre Anhänger die einzigen Menschen sind (die zählen), bestehen darauf, dass die Welt nur zwei Möglichkeiten hat – Faschismus oder Kommunismus, und bezeichnen jeden als ‚Kommunisten‘, der sich weigert, sie (im) Namen der Demokratie zu unterstützen, die sie zu zerstören versuchen.“ Schließlich sollten sich die Amerikaner nicht vormachen, dass der Faschismus nicht nach Amerika kommen könnte; schließlich haben „(wir) Hitler einmal als harmlosen kleinen Clown mit einem lustigen Schnurrbart belächelt.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …