Rupi Kaur, Sally Rooney und Judith Butler schließen sich dem Boykott „schweigender“ israelischer Kulturinstitutionen an

Nobelpreisträgerinnen gehören zu Hunderten von Schriftstellern, Verlegern und anderen Buchmitarbeitern, die israelische Kulturinstitutionen boykottieren, die sich am Krieg Israels gegen Gaza „mitschuldig“ gemacht haben

Rupi Kaur spricht auf der Bühne bei der „Make Equality Reality“-Gala von Equality Now am 11. Oktober 2023 in New York City (AFP)

Von Imran Mullah

Veröffentlicht am: 28. Oktober 2024

Die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Autoren Annie Ernaux und Abdulrazak Gurnah gehören zu Hunderten von Schriftstellern, Verlegern und anderen Buchmitarbeitern, die sich verpflichtet haben, nicht mit kulturellen Einrichtungen in Israel zusammenzuarbeiten, die „stille Beobachter der überwältigenden Unterdrückung der Palästinenser“ sind.

In einem offenen Brief, der vom Palästina-Literaturfestival (PalFest) organisiert und am Montag veröffentlicht wurde, erklärten die Unterzeichner: „Wir können uns nicht guten Gewissens mit israelischen Institutionen befassen, ohne ihre Beziehung zu Apartheid und Vertreibung zu hinterfragen.“

Dies schließt Institutionen ein, die ‚die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, wie sie im Völkerrecht verankert sind, nie öffentlich anerkannt haben‘.

Sally Rooney, die Bestsellerautorin von Normal People, unterzeichnete den Brief ebenso wie die beliebte Dichterin Rupi Kaur, die ihre Werke ursprünglich auf Instagram veröffentlichte.

Die Gewinnerin des Booker Prize, Arundhati Roy, und der bekannte palästinensische Dichter Mohammed El-Kurd gehören ebenfalls zu den Unterzeichnern.

„Wir können uns nicht guten Gewissens mit israelischen Institutionen befassen, ohne ihre Beziehung zu Apartheid und Vertreibung zu hinterfragen“

– Palestine Festival of Literature

In dem Brief, in dem Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord verurteilt wurde, hieß es: „Wir fordern unsere Verleger, Redakteure und Agenten auf, sich uns anzuschließen, Stellung zu beziehen, unser eigenes Engagement und unsere eigene moralische Verantwortung anzuerkennen und die Zusammenarbeit mit dem israelischen Staat und mit mitschuldigen israelischen Institutionen einzustellen.“

Zu den weiteren Unterzeichnern gehören Jhumpa Lahiri, die im Jahr 2000 den Pulitzer-Preis gewann, und Kamila Shamsie, Gewinnerin des Women’s Prize for Fiction 2018.

Der Bestsellerautor und Historiker William Dalrymple hat den Brief ebenso unterzeichnet wie die Journalisten Owen Jones, Afua Hirsch und Pankaj Mishra sowie die Wissenschaftlerin Judith Butler.

Spaltungen in der Verlagswelt

„Kultur hat eine wesentliche Rolle bei der Normalisierung dieser Ungerechtigkeiten gespielt“, heißt es in dem Brief.

„Israelische Kulturinstitutionen, die oft direkt mit dem Staat zusammenarbeiten, waren jahrzehntelang entscheidend daran beteiligt, die Enteignung und Unterdrückung von Millionen Palästinensern zu verschleiern, zu tarnen und zu verbrämen.“

Autorin Jhumpa Lahiri wird für die Ablehnung des NYC-Museumspreises wegen des Kufiya-Verbots gelobt

UK Lawyers for Israel, eine Rechtsanwaltsvereinigung, die die Regierung des Vereinigten Königreichs wegen ihrer teilweisen Aussetzung der Waffenverkäufe an Israel herausfordert, hat einen separaten Brief an Handelsverbände und Verlage geschickt, in dem sie behauptet, dass der „Boykott eindeutig diskriminierend gegenüber Israelis ist“.

In den letzten Monaten kam es in der Verlagswelt zu scharfen Auseinandersetzungen über den Krieg Israels gegen Gaza.

Das Edinburgh International Book Festival (EIBF) beendete im Mai eine 20-jährige Partnerschaft mit dem Vermögensverwalter Baillie Gifford, nachdem Aktivisten Druck wegen dessen Verbindungen zu Technologie- und Militärunternehmen in Israel ausgeübt hatten.

Im selben Monat stimmte die britische Society of Authors, die größte Gewerkschaft für Schriftsteller, Illustratoren und Übersetzer des Landes, knapp gegen eine Resolution zur Unterstützung eines Waffenstillstands in Gaza.

