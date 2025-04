https://english.almayadeen.net/news/politics/fbi–police-storm-homes-of-pro-palestine-activists-in-us-mic



FBI und Polizei stürmen Häuser von pro-palästinensischen Aktivisten in Michigan, USA

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

24. April 2025

Das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden haben mehrere Häuser in Michigan durchsucht, angeblich um mehrere studentische Aktivisten zu verhaften, die mit Solidaritätsprotesten für Gaza an der University of Michigan in Verbindung stehen.

US-Strafverfolgungsbehörden, darunter das FBI, stürmten am 23. April mehrere Wohnhäuser in Ann Arbor, Ypsilanti und Canton Township, Michigan, und nahmen Studenten fest, die an pro-palästinensischen Protesten an der Universität von Michigan beteiligt waren.

Die Organisation „Students Allied for Freedom and Equality“ (SAFE) gab an, dass die Beamten bei den Razzien persönliche Gegenstände, darunter elektronische Geräte, beschlagnahmt hätten. Vier Personen wurden festgenommen, später jedoch wieder freigelassen.

Die TAHRIR Coalition, eine Studentengruppe, die sich für die Divestment von „Israel“ einsetzt, berichtete, dass die Beamten bei der Razzia in Ypsilanti zunächst die Vorlage von Durchsuchungsbefehlen verweigerten. Die Gruppe merkte außerdem an, dass sie nicht überprüfen konnte, ob die ICE an der Operation beteiligt war.

Razzia in Michigan

Ein Sprecher des FBI in Detroit lehnte es ab, den Grund für die Durchsuchungsbefehle zu erläutern, bestätigte jedoch, dass der Fall von der Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, bearbeitet wird, die keinen Zusammenhang mit palästinensischem Aktivismus bestätigt hat. Ihre Behörde hatte jedoch zuvor Strafanzeige gegen mindestens elf Demonstranten aus dem Gaza-Camp an der Universität von Michigan vom vergangenen Herbst gestellt.

Anfang dieses Monats nahmen Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde den Anwalt Amir Makled fest und verhörten ihn. Makled vertritt einen der betroffenen Studenten.

Makled, der mit seiner Familie von einer Reise in die Dominikanische Republik zurückkehrte, wurde 90 Minuten lang befragt, weigerte sich jedoch, sein Handy den Beamten auszuhändigen.

„Die Durchsuchung meines Handys hat nichts mit Terrorismus zu tun, sondern soll meiner Meinung nach nur einschüchtern und mich von meinem Engagement abschrecken“, sagte Makled gegenüber NPR. “Ich setze mich für Studenten ein. Ich setze mich für Einwanderer und politische Dissidenten ein. Und ich glaube, dass dies ein Versuch war, mich davon abzuhalten, solche Fälle zu übernehmen.“

U-M-Regenten setzen Nessel unter Druck, Demonstranten anzuklagen

The Guardian recherchierte und enthüllte, dass die Regenten der University of Michigan, von denen sechs von acht über 33.000 Dollar für Dana Nessels Wahlkampf gespendet hatten, Druck auf sie ausübten, Anklage gegen studentische Demonstranten zu erheben. Daraufhin übernahm Nessel die Fälle vom örtlichen Bezirksstaatsanwalt Eli Savit, was sehr ungewöhnlich ist, da solche Angelegenheiten normalerweise auf lokaler Ebene behandelt werden.

Laut der Website der University of Michigan ist Eli Savit Dozent an der Michigan Law School. Nach seinem Jurastudium arbeitete Savit für zwei Bundesrichter, dann als Anwalt vor dem Berufungsgericht und dem Obersten Gerichtshof.

„Die angebliche Frustration der University of Michigan gegenüber den örtlichen Staatsanwälten rührt von einer Sitzblockade auf dem Campus im November her, bei der die Polizei von Ann Arbor eine Gruppe von 40 Demonstranten festnahm“, erklärt die Untersuchung von The Guardian. „[Savit hatte] im Mai angekündigt, dass seine Behörde 36 Fälle einstellen und vier Fälle für Diversionsprogramme empfehlen werde, in denen die Betroffenen mit einer milden Strafe rechnen müssten.“

„Das erzürnte die pro-israelischen Regenten der Universität Michigan und die Polizei, weil sie laut Quellen, die mit dem Verfahren vertraut sind, schnellere und härtere Anklagen wollten“, heißt es weiter. “Sie baten Nessel daraufhin, die Fälle zu übernehmen, und die Universitätspolizei schickte Haftbefehlsanträge an ihre Behörde.“

Im Kontext der Trump-Repression

Die zunehmende Repression in Michigan ist Teil einer landesweiten Verschärfung des Vorgehens gegen die pro-palästinensische Bewegung unter der Trump-Regierung, die kürzlich Hunderte, möglicherweise Tausende von Studentenvisa widerrufen hat, darunter viele von Personen, die gegen den Völkermord in Gaza protestiert oder „Israel“ öffentlich kritisiert hatten.

Diese Woche besuchten Senator Ed Markey und die Abgeordneten Ayanna Pressley, Jim McGovern (alle Demokraten aus Massachusetts), Troy Carter (Demokrat aus Louisiana) und Bennie Thompson (Demokrat aus Mississippi) eine Einwanderungsbehörde in Louisiana, um sich mit der Tufts-Doktorandin Rümeysa Öztürk und dem kürzlich graduierten Mahmoud Khalil von der Columbia University zu treffen, die beide wegen ihrer Unterstützung für Gaza von der Abschiebung bedroht sind.

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wie die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit verletzt und Menschen ohne ordentliches Verfahren rechtswidrig inhaftiert“, schrieb Pressley auf X.

Übersetzt mit Deepl.com

