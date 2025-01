https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/06/juix-j06.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



„Feministische Außenpolitik“ in Aktion: Die deutsche Außenministerin Baerbock trifft Al-Qaida-Terroristen in Syrien

Johannes Stern

@JSternWSWS

6. Januar 2025

Als die deutsche grüne Außenministerin Annalena Baerbock im März 2023 ihre „Leitlinien für eine feministische Außenpolitik“ vorstellte, schrieben wir, dass es bei diesem ebenso absurden wie reaktionären Projekt „letztlich um die Durchsetzung geostrategischer und wirtschaftlicher Interessen“ gehe. Wenn nötig, würde dies auch in „enger Zusammenarbeit mit den reaktionärsten Regimen der Welt“ geschehen.

Syriens De-facto-Führer Ahmad al-Sharaa, früher bekannt als Abu Mohammed al-Golani, Mitte, trifft sich mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, links, und dem französischen Außenminister Jean-Noel Barrot, rechts, in Damaskus, Syrien, Freitag, 3. Januar 2025. [AP Photo/SANA]

In dieser Hinsicht stellte Baerbocks jüngste Auslandsreise nach Syrien einen neuen Höhepunkt dar. Am Freitag traf sie in Damaskus mit Vertretern des neuen islamistischen HTS-Regimes und dessen Anführer Abu Mohammad al-Jolani (bürgerlicher Name Ahmed al-Sharaa) zusammen. Al-Jolani als reaktionär zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Jolani ist der ehemalige Emir der Al-Nusra-Front, die zunächst mit dem Islamischen Staat und dann mit Al-Qaida in Verbindung stand. Sie wurde 2013 von den Vereinten Nationen als terroristische Organisation eingestuft.

Im selben Jahr verkündete al-Jolani in einer Videobotschaft: „Die Söhne der Al-Nusra-Front schwören Scheich Ayman al-Zawahiri die Treue.“ Al-Zawahiri war seit der Ermordung Osama bin Ladens durch US-Spezialeinheiten im Jahr 2011 der Anführer von Al-Qaida. Er unterstützte al-Jolani daraufhin mit Kämpfern und Waffen, die Al-Nusra für tödliche Terroranschläge einsetzte.

Im Oktober 2013 veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht, in dem beschrieben wurde, wie die Al-Nusra-Front zusammen mit anderen bewaffneten Oppositionsgruppen zwischen dem 4. und 18. August 2013 Massaker in ländlichen Gebieten des syrischen Gouvernements Latakia organisierte, bei denen mindestens 190 Zivilisten getötet und mehr als 200 Geiseln genommen wurden. Mindestens 67 wurden angeblich bei der Operation in der Nähe von Dörfern der religiösen Sekte der Alawiten hingerichtet.

Im Jahr 2015 veröffentlichte al-Nusra ein Video mit dem Titel „Die Erben des Ruhms“, das alte Audioaufnahmen von Osama bin Laden enthielt, darunter seine Ankündigung von 1998: „Auf diese Weise wollen wir die islamische Nation dazu anregen, sich zu erheben, um ihre Länder zu befreien und den Dschihad auf dem Weg Allahs zu führen und das Gesetz Allahs zu etablieren, damit das Wort Allahs siegt.“ Das Video verherrlichte auch die Anschläge vom 11. September.

In einem im Juli 2016 veröffentlichten Bericht beschuldigte Amnesty International al-Nusra der Folter, Kindesentführung und Massenhinrichtungen. So richteten al-Nusra-Kämpfer im Dezember 2014 eine Frau wegen Ehebruchs hin und steinigten Frauen, denen außereheliche Beziehungen vorgeworfen wurden. Insgesamt hätten sie „das Scharia-Recht streng ausgelegt und Strafen für angebliche Verstöße verhängt, die Folter oder andere Misshandlungen gleichkommen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus hat al-Nusra zahlreiche Terroranschläge in großen syrischen Städten verübt, darunter Damaskus, Aleppo und Homs, bei denen jeweils mehrere Dutzend Menschen ums Leben kamen. Die Grausamkeit der Kämpfer von al-Jolani war so massiv, dass die US-Regierung auch die HTS (Hayat Tahrir al-Sham – Organisation zur Befreiung der Levante), die aus der al-Nusra-Front hervorgegangen ist, als ausländische terroristische Organisation einstufte und ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf al-Jolani selbst aussetzte.

Inzwischen haben die USA das Kopfgeld zurückgezogen und westliche Politiker wie Baerbock und ihr französischer Amtskollege Jean-Noël Barrot pilgern im Namen der EU nach Damaskus, um den Dschihadisten ihre Aufwartung zu machen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. „Sie alle glauben, dass sie HTS als Subunternehmer nutzen können, um ihre geostrategischen Interessen in dem vom Krieg verwüsteten Land voranzutreiben“, wie wir kürzlich in einer Analyse geschrieben haben.

Berlin ist besonders daran interessiert, die Islamisten herunterzuspielen, um den deutschen Einfluss bei der imperialistischen Unterwerfung Syriens und des gesamten Nahen Ostens nach dem Sturz des Assad-Regimes zu sichern. In einer Erklärung sagte Baerbock: „Wir wissen, woher HTS ideologisch kommt, was sie in der Vergangenheit getan hat. Aber wir hören und sehen auch den Wunsch nach Mäßigung und nach einem Dialog mit anderen wichtigen Akteuren.“ Sie sagte, man werde HTS weiterhin ‚an seinen Taten messen‘, dürfe aber ‚die Chance nicht verstreichen lassen, die Menschen in Syrien an diesem wichtigen Scheideweg zu unterstützen‘.

Tatsächlich kommt es in Syrien bereits kurz nach der Machtübernahme der Islamisten zu Massenprotesten gegen die HTS. Vor allem religiöse und konfessionelle Minderheiten sehen in den Dschihadisten eine Gefahr. Medienberichten zufolge hat die Zahl der Hausdurchsuchungen, Plünderungen, Schikanen gegen Frauen und Hinrichtungen seit der Machtübernahme der HTS zugenommen, insbesondere in Gebieten, in denen mehrheitlich Alawiten leben.

All dies hielt Baerbock nicht davon ab, al-Jolani aufs Wärmste zu begrüßen – auch wenn er ihr demonstrativ den blutigen Händedruck als Frau verweigerte. In einem Interview auf ihrer Rückreise stellte Baerbock jedoch erfreut fest, dass sie in ihrem „langen und intensiven Gespräch“ mit dem Islamisten auch über „Frauenrechte“ gesprochen habe. Sie wies auch darauf hin, dass der neue Chef der syrischen Zentralbank eine Frau sei.

Baerbocks Schulterschluss mit den angeblich reformierten HTS-Terroristen geht Hand in Hand mit ihrer Unterstützung für das israelische Netanjahu-Regime, das einen Völkermord an den Palästinensern begeht und nun auch Teile Syriens bombardiert, sowie für die Eskalation des NATO-Krieges gegen Russland. Fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Leitlinien ist klar, was „feministische Außenpolitik“ im Wesentlichen bedeutet: imperialistischer Terror, Massenmord und Krieg.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …