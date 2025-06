https://www.newarab.com/news/flotilla-gaza-launches-greta-thunberg-and-campaigners



Flottille nach Gaza mit Greta Thunberg und Liam Cunningham aus „Game of Thrones“ gestartet

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und Mitstreiter sind an Bord eines humanitären Schiffes in See gestochen, um gegen Israels Krieg in dem Gebiet zu protestieren.

The New Arab Staff & Agencies

01. Juni 2025

Das Schiff namens Handala, das zur Freedom Flotilla (Ship to Gaza) gehört und am 1. Mai in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit dem Ziel gestartet war, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen, ist am 25. Mai 2024 in Rotterdam, Niederlande, eingetroffen. [Getty]

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist zusammen mit anderen Aktivisten und Prominenten von Italien aus in Richtung Gazastreifen in See gestochen, um die monatelange Blockade des Gazastreifens durch Israel zu durchbrechen.

Thunberg wird auf der aktuellen Fahrt der Freedom Flotilla Coalition (FFC) von Liam Cunningham, Schauspieler aus „Game of Thrones“, der palästinensisch-amerikanischen Anwältin Huwaida Arraf und der EU-Abgeordneten Rima Hassan begleitet.

Vor der Abfahrt des Schiffes am Sonntag betonte die schwedische Aktivistin, dass „die Welt nicht tatenlos zusehen darf“, da die „Madleen“ nach der im März verhängten und erst kürzlich aufgehobenen israelischen Blockade mit einer Ladung humanitärer Hilfsgüter ausgelaufen ist.

Die FFC, ein Netzwerk von Aktivistengruppen, schickt seit über einem Jahrzehnt Schiffe in den belagerten Gazastreifen, um sich den israelischen Blockaden zu widersetzen.

Die jüngste Reise ist der zweite Versuch innerhalb von zwei Monaten, das Gebiet zu erreichen.

Eine frühere Mission im Mai wurde abgebrochen, nachdem ein anderes Schiff der FFC, die „Conscience“, Berichten zufolge von zwei Drohnen angegriffen worden war, während es in internationalen Gewässern vor der Küste Maltas unterwegs war.

Die FFC beschuldigte Israel, den Angriff durchgeführt zu haben, bei dem die Vorderseite des Schiffes schwer beschädigt wurde.

Thunberg, die durch die Organisation von Schulstreiks für den Klimaschutz in ihrem Heimatland weltweite Bekanntheit erlangte, hatte geplant, sich der Reise anzuschließen, musste jedoch aufgrund der Schäden ihre Teilnahme verschieben.

Unterdessen erklärte Rima Hassan, eine prominente Vertreterin der linken Partei „La France Insoumise“ (LFI) in Frankreich, in einem kurzen Video in den sozialen Medien, dass die Reise der „Madleen“ sowohl ein Protest gegen Israel als auch ein Versuch sei, dringend benötigte Hilfe nach Gaza zu bringen.

„Das erste [Ziel] ist natürlich, die Blockade humanitärer Hilfe, den anhaltenden Völkermord und die Straffreiheit des Staates Israel abzulehnen und das internationale Bewusstsein zu schärfen“, betonte sie.

Hassan sollte im Februar als Teil einer Delegation des Europäischen Parlaments die besetzten palästinensischen Gebiete besuchen, sagte jedoch, dass ihr die Einreise von Israel verweigert wurde.

In den letzten Tagen sind nach zunehmender internationaler Kritik – auch von einigen Verbündeten Israels – an der sich verschärfenden humanitären Krise in dem vom Krieg zerstörten Gebiet wieder Hilfsgüter nach Gaza gelangt.

Humanitäre Organisationen warnen weiterhin, dass Gaza nach mehr als zwei Monaten einer von Israel verhängten Blockade der Hilfslieferungen von einer Massenhungersnot bedroht ist.

Israel hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der neu gegründeten, von den USA unterstützten Organisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) einen umstrittenen neuen Mechanismus für die Lieferung von Hilfsgütern eingeführt, der das seit langem bestehende Koordinierungssystem der Vereinten Nationen umgeht.

Die GHF behauptet, seit Beginn ihrer Operationen in der vergangenen Woche Hunderttausende von Mahlzeiten verteilt zu haben, doch die Verteilung wurde durch chaotische Szenen in den wenigen Verteilungszentren beeinträchtigt. Israelische Streitkräfte haben außerdem auf Palästinenser geschossen, die Hilfe suchten, und Dutzende getötet.

Am Sonntag berichteten die Behörden in Gaza, dass bei israelischen Schüssen in der Nähe eines GHF-Verteilungszentrums in der südlichen Stadt Rafah mindestens 31 Palästinenser getötet wurden.

Die UNO sowie mehrere große humanitäre Organisationen und Menschenrechtsgruppen haben eine Zusammenarbeit mit der weithin verurteilten Gruppe abgelehnt, da sie ihrer Meinung nach gegen grundlegende humanitäre Prinzipien verstößt und offenbar israelischen Militärzielen dient.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit der Wiederaufnahme der Offensive Israels am 18. März mindestens 4.117 Menschen in dem Gebiet getötet.

Damit steigt die Zahl der seit Oktober 2023 von Israel getöteten Palästinenser auf 54.381, darunter überwiegend Zivilisten.

