Kiew greift Militärflugplätze in fünf russischen Regionen an, darunter erstmals in Sibirien

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

1. Juni 2025

Ein Drohnenangriff auf eine Militäranlage in der russischen Region Irkutsk am Sonntag ist Berichten zufolge der erste in Sibirien.

Eine Militäranlage in der russischen Region Irkutsk wurde am Sonntag von Drohnen angegriffen. Nach Angaben lokaler Behörden handelt es sich um den ersten derartigen Angriff in Sibirien. Der Gouverneur der Region, Igor Kobzev, bestätigte, dass Drohnen das Gebiet in der Nähe der Siedlung Sredny, etwa 150 Kilometer vom Baikalsee und 70 Kilometer von der regionalen Hauptstadt Irkutsk entfernt, angegriffen haben.

Eine der Drohnen soll laut Kobzew auch ein verlassenes Gebäude im nahe gelegenen Dorf Novomaltinsk getroffen haben. Er erklärte, die Drohnen seien von einem kleinen Lastwagen aus gestartet worden, die Gesamtzahl der beteiligten unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) sei jedoch noch unbestätigt. In sozialen Medien kursierende, bislang unbestätigte Aufnahmen deuten darauf hin, dass mindestens drei Drohnen bei dem Einsatz eingesetzt wurden.

Kobzew versicherte der Öffentlichkeit, dass der Startplatz „blockiert“ worden sei und „keine Gefahr für Leben und Gesundheit der Zivilbevölkerung“ bestehe.

Rettungsdienste und Strafverfolgungsbehörden wurden zum Tatort entsandt.

Während Gouverneur Kobzew sich einer Schuldzuweisung enthielt, deuten Berichte sowohl in russischen als auch ukrainischen Medien darauf hin, dass Kiew hinter dem Angriff stecken könnte.

Ukraine verschärft Drohnenangriffe angesichts bevorstehender Friedensgespräche

Die Ukraine hat in den letzten Wochen ihre Drohnenangriffe tief im russischen Territorium intensiviert, obwohl die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts fortgesetzt werden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Kiew vor, mit diesen Angriffen den Verhandlungsprozess sabotieren zu wollen.

Als Vergeltungsmaßnahme hat Moskau gezielte Angriffe auf ukrainische Verteidigungsindustrieanlagen, militärische Sammelpunkte und Lagerhäuser durchgeführt.

Bei einem Angriff feuerten die russischen Streitkräfte eine Iskander-Rakete auf ein Zeltlager ukrainischer Truppen, die sich in der Nähe der Stadt Nowomoskowsk (Samar) in der Region Dnepropetrowsk (Dnipropetrowsk) versammelt hatten, wie das russische Verteidigungsministerium erklärte.

Es veröffentlichte Aufnahmen des Angriffs auf das Lager der 158. und 33. separaten motorisierten Gewehrbrigaden der Ukraine auf dem Übungsgelände von Nowomoskowsk (Samar), unweit des Dorfes Gvardeiskoye (Zarichne).

Der jüngste Drohnenangriff auf eine Militäranlage in Irkutsk fiel mit Berichten über einen ähnlichen Vorfall in der russischen Region Murmansk im Norden des Landes zusammen. Während Details über den Angriff in Murmansk noch spärlich sind, unterstreicht der Zeitpunkt eine allgemeine Eskalation der grenzüberschreitenden Angriffe.

Gipfeltreffen zwischen Putin, Selenskyj und Trump möglich, wenn Istanbul-Gespräche erfolgreich sind: Kreml

Gespräche über die Vorbereitung von Kontakten zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hängen vollständig vom Erfolg der laufenden Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation ab, teilte der Kreml am Freitag mit.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber Reportern, dass solche hochrangigen Kontakte nur in Betracht gezogen würden, wenn durch direkte Gespräche „ein Ergebnis erzielt wird“.

„Zunächst muss in direkten Verhandlungen zwischen den beiden Ländern ein Ergebnis erzielt werden. Wenn ein solches Ergebnis erzielt wird, können wir natürlich über Kontakte auf höchster Ebene [zwischen Putin, Trump und Selenskyj] sprechen“, sagte Peskow gegenüber Reportern.

Er betonte, dass Putin solchen Gesprächen grundsätzlich offen gegenüberstehe.

Russische Delegation reist zur zweiten Runde nach Istanbul

Peskow bestätigte, dass die russische Delegation auf dem Weg nach Istanbul sei, um an einer zweiten Runde direkter Verhandlungen mit Vertretern der Ukraine teilzunehmen. Die Gespräche sollen am Montagmorgen wieder aufgenommen werden, um die Bemühungen zur Beendigung des anhaltenden Konflikts fortzusetzen.

Der Diplomat bestätigte, dass Russland vor den bevorstehenden Verhandlungen keine Details seines Entwurfs für ein Memorandum zur Beilegung des Ukraine-Konflikts bekannt geben werde.

Waffenstillstand und Sicherheit im Schwarzen Meer auf der Verhandlungsagenda

Peskow ging auch auf die Getreideinitiative für das Schwarze Meer ein und erklärte, dass der Schwerpunkt derzeit auf dem breiteren Kontext der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine liege.

Berichten zufolge wird derzeit über einen Rahmen für eine vorübergehende Waffenruhe sowie über die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer diskutiert.

„Die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer wird auf die eine oder andere Weise ein integraler Bestandteil künftiger Vereinbarungen sein“, sagte er.

In Bezug auf allgemeinere geopolitische Fragen äußerte sich Peskow zu Moskaus langjähriger Ablehnung einer NATO-Erweiterung und erklärte, dass die Position Russlands in Washington angesichts der laufenden diplomatischen Bemühungen nun besser verstanden werde.

