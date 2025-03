https://www.commondreams.org/opinion/khalil-s-detention-end-of-free-speech



Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich am 12. März 2025 in New York City vor dem Thurgood Marshall Courthouse, wo eine Anhörung zu Khalils Verhaftung stattfindet, um ihn zu unterstützen.

(Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Das Ende der Redefreiheit?

Wenn das Weiße Haus jeden bestrafen kann, der sich in einer Rede äußert, die ihm missfällt, wird niemand mehr die Regierung kritisieren können – und Unternehmenskriminelle werden frei herumlaufen und Amok laufen können.

Toni Aguilar Rosenthal

Common Dreams

22. März 2025

Anfang März verhafteten Beamte des Department of Homeland Security (DHS) Mahmoud Khalil in seinem Apartmentgebäude der Columbia University in New York City. Khalil, der sich rechtmäßig dauerhaft in den Vereinigten Staaten aufhielt, wurde dann umgehend von Bundesagenten verschleppt, die sich weigerten, Khalils Frau (einer US-Bürgerin) mitzuteilen , warum er festgenommen wurde oder wo er festgehalten wurde. Seitdem wurde er von seinen Anwälten und seinem Partner in einer privaten Haftanstalt in Louisiana aufgefunden, die für Misshandlungen berüchtigt ist. Seine Abschiebung wurde von einem Bundesrichter erfolgreich, wenn auch nur vorübergehend, gestoppt .

Eine erste Anhörung in Khalils Fall wurde anschließend – ohne seine Anwesenheit – in New York City verhandelt. Dort verteidigte das Justizministerium die Entführung und unterstützte die vom Weißen Haus behauptete Begründung: Die Trump-Regierung billigt Khalils Rede nicht und hat daher das Recht, auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu verzichten, seine Green Card ohne richterliche Anordnung zu widerrufen und ihn abzuschieben.

Khalil ist ein prominenter pro-palästinensischer Aktivist an der Columbia University. Er war einer der führenden Verhandlungsführer der Studenten während der Anti-Völkermord-Camps, die sich 2024 auf dem Campus der Universität bildeten. Es ist dieses in der US-Verfassung verankerte und immer wieder bekräftigte Recht auf freie Meinungsäußerung, das Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio einseitig und ohne Einschränkungen aus dem Bauch heraus zu beschneiden versuchen.

Trump und seine Verbündeten hoffen offenbar, eine Zukunft zu schaffen, in der jeder öffentliche Kritiker der Regierung oder ihrer Freunde als „Terrorist“ definiert und verfolgt werden kann, für den grundlegende Bürgerrechte kurzerhand ausgesetzt werden können.

Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung nicht nachgewiesen, dass Khalil ein Verbrechen begangen hat. Stattdessen hat die Trump-Regierung immer wieder damit geprahlt, dass Khalil mit der vollen Wucht des Staates ins Visier genommen wird, weil er sich an einer Rede beteiligt hat, die ihm nicht gefällt; eine Rede, die eindeutig durch den First Amendment garantiert ist und die das Weiße Haus nun als „Terrorismus“ einstufen will.

Sollten Trump und Rubio erfolgreich sein, wie The Intercept treffend zusammenfasst , würde dies den Tod der Redefreiheit für amerikanische Staatsbürger und Inhaber einer Green Card gleichermaßen symbolisieren.

Natürlich geht es nicht nur um Khalil – aber wenn die Regierung in seinem Fall Erfolg hat, wird dies ein abschreckendes Beispiel für den Zustand der Meinungs- und Protestfreiheit in den Trump-Jahren und darüber hinaus sein. Allein in den Wochen seit der Entführung von Khalil wurde berichtet, dass Beamte des Heimatschutzministeriums einen weiteren protestierenden Studenten an der Columbia University verhaftet haben, einem anderen Studenten der Columbia University den Visastatus aberkannt haben , einem französischen Wissenschaftler die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert haben , angeblich wegen seiner ausdrücklichen politischen Meinungsverschiedenheit mit der Regierung, Dutzende Einwohner von New Mexico verschwinden ließen und vieles mehr .

Natürlich ist dieses Vorgehen nicht neu, und die Republikaner haben schon lange versucht , die Redefreiheit und insbesondere den geschützten Protest auszuhöhlen. Tatsächlich sind Dutzende von Demonstranten und Organisatoren von „Stop Cop City“ immer noch mit einem missbräuchlichen Ermittlungs- und Strafverfolgungssystem in Georgia konfrontiert, das funktional darauf abzielt , öffentliche Bekundungen von politischem Dissens als gewalttätige Verschwörung und „inländischen Terrorismus“ zu werten , einschließlich so alltäglicher Redebeiträge wie dem Verteilen von Flugblättern.

So unbegründet und verfassungswidrig diese Strafverfolgungen auch waren und sind, so wird dieses Prinzip doch in neue und noch erschreckendere Tiefen getrieben, da Trump und seine Verbündeten offenbar hoffen, eine Zukunft zu schaffen, in der jeder öffentliche Kritiker der Regierung oder ihrer Freunde als „Terrorist“ definiert und verfolgt werden kann, für den grundlegende Bürgerrechte kurzerhand ausgesetzt werden können.

Tatsächlich Donald Trump, der das Weiße Haus Anfang des Monats in ein Autohaus verwandelte, sagte gegenüber Reportern, dass Menschen, die vor Tesla-Filialen gegen die feindliche Übernahme der US-Bundesregierung durch Elon Musk protestieren oder gegen „irgendein Unternehmen“ protestieren, als inländische Terroristen eingestuft werden sollten, und dass er dies „tun werde“.

Sollte die politische Verfolgung von Khalil erfolgreich sein, wird dies eine neue Ära des militarisierten amerikanischen Polizeistaats einläuten, der der willkürlichen und launischen Entführung von Organisatoren, Dissidenten und Kritikern der Trump-Regierung und der Unternehmen, denen sie dient, grünes Licht gibt.

Es sollte nicht nötig sein, es zu sagen, aber ich sage es trotzdem: Wenn grundlegende verfassungsmäßige Rechte einseitig von der Regierung ausgesetzt werden können, ohne Gerichtsverfahren oder auch nur eine formelle Dokumentation des sogenannten Fehlverhaltens, dann existieren diese Rechte für niemanden.

Wer profitiert von einer solch düsteren Zukunft? Zum einen die Befürworter des Autoritarismus und zum anderen die Unternehmen.

Während die Exekutive auf Anordnung des Weißen Hauses das Recht der Demonstranten auf freie Meinungsäußerung einschränkt, verfolgen Trumps eigene Unternehmensverbündete und -spender eine ähnliche Taktik, um normalen Menschen das Recht zu entziehen, die Unternehmenshegemonen zu kritisieren, die unser Leben ruinieren.

Greenpeace beispielsweise hat gerade den Prozess gegen Energy Transfer verloren, der darauf abzielte, die Gruppe in den USA aus dem Geschäft zu klagen, weil sie die Dakota Access Pipeline (DAPL) kritisiert hatte. Dieses berüchtigte Projekt, das von Energy Transfer kontrolliert wird, ist bekannt für seinen Umweltrassismus und den Einsatz extremer Gewalt gegen Umweltschützer, indigene Gemeinschaften und andere, die sich dagegen aussprachen.

Greenpeace wird gegen das Urteil in Berufung gehen , aber wenn Energy Transfer letztendlich Erfolg haben sollte, würde dies nicht nur das Ende der Aktivitäten von Greenpeace in den USA bedeuten, sondern auch eine neue Ära einläuten, in der Unternehmen Organisationen, die sich kritisch gegenüber Umweltverschmutzern, Arbeitsbeschränkern, Preistreibern und mehr äußern, nicht nur zum Schweigen bringen, sondern vollständig auslöschen können. Eine solche Zukunft würde den Schutz des ersten Verfassungszusatzes mit einem Preisschild versehen, wobei nur die ressourcenstärksten Unternehmen des Landes diesen Schutz genießen könnten und alle anderen ihren Launen und Machenschaften ausgeliefert wären.

Die politische Entführung von Mahmoud Khalil ist ein ungeheuerlicher Versuch, 233 Jahre amerikanisches Verfassungsrecht zunichte zu machen, und – unabhängig davon, was Trump oder andere behaupten – droht das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Demokratie, wie wir sie kennen, zu beenden. Sollte die politische Verfolgung von Khalil erfolgreich sein, wird dies eine neue Ära des militarisierten amerikanischen Polizeistaats einläuten, der der willkürlichen und launischen Entführung von Organisatoren, Dissidenten und Kritikern der Trump-Regierung und der Unternehmen, denen sie dient , grünes Licht gibt. Das würde, um es klar zu sagen, den Abstieg der Vereinigten Staaten in den vollwertigen Faschismus vollständig zementieren.

Entscheidend ist jedoch, dass Donald Trump und seine Verbündeten innerhalb und außerhalb der Regierung, selbst wenn es ihnen nicht gelingt, Khalil zum prägenden und abschreckenden Beispiel für eine neue Ära amerikanischer politischer Gefangener zu machen, deutlich gemacht haben: Sie wollen den ersten Verfassungszusatz abschaffen und werden alles dafür tun.

Übersetzt mit Deepl.com

