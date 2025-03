https://english.almayadeen.net/articles/analysis/un-exposes-systematic-zionist-rape-of-palestinians



UN deckt systematische zionistische Vergewaltigung von Palästinensern auf

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

22. März 2025

Der Bericht der UN-Menschenrechtskommission deckt systematische sexuelle Gewalt durch israelische Streitkräfte gegen Palästinenser auf und beschreibt sie als eine bewusste Politik, die auf Entmenschlichung und Unterdrückung abzielt, mit weit verbreiteter Straflosigkeit und offizieller Billigung.

Am 13. März veröffentlichte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte einen schrecklichen Bericht, der in oft ekelerregenden Details aufzeigt, wie die zionistische Entität seit dem Ausbruch des Völkermords im Gazastreifen im Oktober 2023 „sexuelle, reproduktive und andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Palästinenser“ in industriellem Maßstab einsetzt. Die UN kommt zu dem Schluss, dass diese abscheulichen Handlungen ein zentraler Bestandteil der „umfassenderen Bemühungen Israels sind, das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung zu untergraben“, und dass ihre systematische Natur eindeutig auf die Billigung durch die militärischen und politischen Führer Tel Avivs hindeutet.

Der Bericht hält fest, dass „sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt keineswegs ein neues Element der israelischen Besatzung ist“. Nach dem 7. Oktober ist jedoch ein „starker Anstieg sexueller Gewalt gegen palästinensische Frauen und Männer“ zu verzeichnen, sowohl durch zionistische Besatzungstruppen (ZoF) als auch durch Siedler. Die Vereinten Nationen stießen bei der Sammlung umfangreicher, höchst belastender Beweise für diese abscheulichen Misshandlungen auf keinerlei Hindernisse. Zusätzlich zu einer Fülle von Opfer- und Zeugenaussagen haben die Täter oft voyeuristisch sich selbst und ihre Komplizen bei der offenen Begehung dieser Verbrechen vor der Kamera festgehalten.

Häufig wurden diese abscheulichen Bilder stolz auf den persönlichen Social-Media-Konten der Täter veröffentlicht. Solche Handlungen zeugen von einer Kultur der völligen Straflosigkeit, in der Soldaten der ZOF buchstäblich vergewaltigen und plündern. „Trotz der Fülle an Zeugenaussagen und digitalen Beweisen für Verbrechen israelischer Soldaten in Gaza“, so die UN, „hat Israel keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.“ Anfragen an Tel Aviv, die Klarheit über die Ermittlungen zu sexueller Gewalt durch Besatzungstruppen schaffen sollten, wurden ignoriert:

„Die Kommission hat keine Beweise dafür gesehen, dass die israelischen Behörden wirksame Maßnahmen ergriffen haben, um sexuelle Gewaltakte zu verhindern oder zu stoppen oder um die Täter zu identifizieren und zu bestrafen.“

Im Gegensatz dazu dokumentierte die UNO mehrere Aussagen von Beamten der zionistischen Entität, die Militante der ZOF aktiv unterstützten, denen Sexualverbrechen vorgeworfen wurden, und „Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt“ gegen Palästinenser, insbesondere gegen Häftlinge, legitimierten. Dass die israelischen Machthaber sexuell motivierte Angriffe auf Palästinenser befürworten, wird durch einen gezielten ZOF-Angriff auf ein Frauenrechtszentrum in Gaza Mitte November 2023 weiter untermauert. Die UN stellten die „klare geschlechtsspezifische Dimension“ der Breitseite fest, bei der Soldaten zutiefst beleidigende, sexistische Beleidigungen gegen palästinensische Frauen in hebräischer Sprache an die Innenwände des Gebäudes schmierten.

Von außen beschossen ZOF-Panzer präzise das fünfte Stockwerk des Gebäudes, in dem Frauen und Familien Schutz suchten. Dieser Bereich wurde „vollständig zerstört“, der Rest des Gebäudes blieb jedoch „intakt“. Glücklicherweise waren das Gelände und die Umgebung rechtzeitig vor dem Angriff evakuiert worden, sodass niemand zu Schaden kam. Die Kommission „konnte keine militärische Rechtfertigung“ für den Angriff der ZOF auf das Zentrum finden. Aus der Sicht der zionistischen Entität diente es jedoch zweifellos einem ganz bestimmten militärischen Zweck.

Insgesamt deuten die Schlussfolgerungen der Kommission unweigerlich darauf hin, dass Sexualität und Geschlecht nun zentrale, dedizierte Schlachtfelder in Israels endloser Auslöschung der Palästinenser sind, während sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und daraus resultierende physische und psychische Traumata fest verankerte, ausgefeilte Waffen im mephistophelischen Militärarsenal der zionistischen Entität sind. Angesichts der Tendenz Tel Avivs, seine Instrumente und Methoden der Unterdrückung und des Massenmordes ins Ausland zu exportieren, könnten die Auswirkungen dieser grotesken Entwicklung in der modernen Kriegsführung schwerwiegende globale Folgen haben.

„Ausländische Geräte“

Der Bericht der UN-Kommission enthält fünf separate Abschnitte über die Instrumentalisierung sexuellen Missbrauchs durch die zionistische Entität: „sexuelle Belästigung und öffentliche Bloßstellung palästinensischer Frauen“, „Filmen und Fotografieren von sexueller Gewalt gegen Männer und Jungen während der Verhaftung“, „sexuelle Gewalt während Bodenoperationen, einschließlich an Kontrollpunkten und bei Evakuierungen“, „sexuelle, reproduktive und andere geschlechtsspezifische Gewalt in Haft“, „sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt durch Siedler und andere Zivilisten“. Jeder dieser Punkte ist voll von abstoßenden Beschreibungen und widerlichen Aussagen.

Obwohl es eine geschmacklose Aufgabe ist, die Höllenkreise zu ordnen, ist der Abschnitt, der die sexuelle Gewalt gegen palästinensische männliche und weibliche Häftlinge beschreibt, am wichtigsten zu untersuchen. Das schiere Ausmaß der dokumentierten Misshandlungen und die Übereinstimmung der Berichte von Opfern, die in über 10 verschiedenen israelischen Militärgefängnissen inhaftiert waren, lassen es nicht plausibel erscheinen, dass diese Grausamkeiten auf eine Anomalie zurückzuführen sind oder auf „abtrünnige“ ZOF-Kämpfer oder -Einheiten. Es kann sich nur um eine bewusste, entschlossene Politik handeln, die auf höchster Ebene abgesegnet und gesteuert wird.

Vom 7. Oktober 2023 bis Juli 2024 wurden nach Erkenntnissen der UN-Kommission mindestens 14.000 Palästinenser in Gaza und im Westjordanland – darunter Hunderte Frauen – von der ZOF inhaftiert. Viele wurden nicht über die Gründe für ihre Inhaftierung informiert. In jedem einzelnen Fall wurde „sexuelle Gewalt als Mittel zur Bestrafung und Einschüchterung eingesetzt, und zwar vom Zeitpunkt der Festnahme an und während der gesamten Haft, auch bei Verhören und Durchsuchungen“:

„Die sexuellen Gewalttaten … scheinen von extremem Hass auf das palästinensische Volk und dem Wunsch motiviert gewesen zu sein, es zu entmenschlichen und zu bestrafen … Erzwungene Nacktheit mit dem Ziel, die Opfer vor Soldaten und anderen Häftlingen zu erniedrigen und zu demütigen, wurde häufig eingesetzt … Männliche Häftlinge berichteten, dass ZOF-Mitarbeiter sie geschlagen, getreten, an den Genitalien gezogen oder gequetscht hätten, oft, während sie nackt waren … In einigen Fällen wurden Gegenstände wie Metalldetektoren und Schlagstöcke eingesetzt, um sie zu misshandeln, während sie nackt waren.“

Die Kommission dokumentierte weit verbreitete Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf männliche Häftlinge, „einschließlich der Verwendung einer elektrischen Sonde, um Verbrennungen am Anus zu verursachen, und des Einführens von Gegenständen wie Fingern, Stöcken, Besenstielen und Gemüse in den Anus und das Rektum.“ Ein Opfer wurde von der Decke abgehängt, sodass nur seine Zehen einen Stuhl darunter berührten, und stundenlang mit Werkzeugen geschlagen. Während der Misshandlung wurde ihm etwa 20 Mal ein „Metallstab“ in den Penis eingeführt, bis er zu bluten begann und dann in Ohnmacht fiel.

Die Kommission hat festgestellt, dass die Inhaftierten routinemäßig sexuellen Missbrauch und Belästigung ausgesetzt waren und dass Inhaftierte oder ihre weiblichen Familienangehörigen mit sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen bedroht wurden. Die Kommission erhielt Informationen darüber, dass Inhaftierte gezwungen wurden, sich auszuziehen und übereinander zu liegen, während sie beschimpft wurden und gezwungen wurden, ihre Mütter zu verfluchen. Sie wurden geschlagen, wenn sie sich nicht fügten.

Weibliche Häftlinge waren auch sexueller Belästigung, Übergriffen, Vergewaltigungen und Morddrohungen ausgesetzt. Einer von ihnen wurde von einem Soldaten der ZOF gesagt, er würde sie töten und ihre Kinder verbrennen, und fragte: „Wie sollen wir dich vergewaltigen? Eine nach der anderen oder alle zusammen?“ Einer anderen wurde vor den Augen ihres Mannes mit sexuellen Übergriffen gedroht, bevor Soldaten ihr ins Gesicht spuckten und sie schlugen, bis sie ohnmächtig wurde. Mehrere palästinensische Frauen erlitten die abscheuliche Demütigung, dass ihnen „fremde Gegenstände“ in die Vagina oder den Enddarm eingeführt wurden.

Weibliche Häftlinge mussten außerdem „wiederholte, langwierige und invasive Leibesvisitationen sowohl vor als auch nach den Verhören“ über sich ergehen lassen. Eine palästinensische Frau wurde während ihrer viertägigen Haft alle drei Stunden in ihrer Zelle einer Leibesvisitation unterzogen, „obwohl sie ihre Regelblutung hatte“. Frauen wurden regelmäßig gezwungen, sich vor männlichen und weiblichen Soldaten der ZOF vollständig auszuziehen, einschließlich des Schleiers. Schläge und Belästigungen, während man mit üblen Beleidigungen und sexuellen Anspielungen wie „Schlampe“ und „Hure“ bombardiert wurde, waren ebenfalls an der Tagesordnung.

„Schreckliche Ungerechtigkeit“

Im Juli 2024 wurden 10 ZOF-Soldaten verhaftet, nachdem sie einen männlichen palästinensischen Häftling einer derart brutalen sexuellen Gewalt ausgesetzt hatten, dass er dringend operiert werden musste. Die Kommission stellt fest, dass dies seit dem 7. Oktober keineswegs ein Einzelfall war, aber es ist bis heute der einzige Fall, in dem die Peiniger eines Opfers für ihren gewissenlosen Missbrauch zur Rechenschaft gezogen wurden. Dennoch bezeichnen die Vereinten Nationen diesen schäbigen Fall als „ein anschauliches Beispiel für die Kultur der Straflosigkeit“, die im Militär- und Sicherheitsapparat der zionistischen Entität grassiert:

„Fünf Soldaten wurden innerhalb weniger Tage ohne Anklage freigelassen und fünf weitere wurden unter Hausarrest gestellt. Im September 2024 lockerte ein Militärgericht die Bedingungen ihres Hausarrests, indem es die Auflage aufhob, dass sie während ihres nächtlichen Hausarrests von einem Vorgesetzten begleitet werden müssen, und ihnen erlaubte, während der Feiertage Anträge auf Freilassung zu stellen.“

In einer inzwischen veröffentlichten Anklageschrift wird dokumentiert, wie die fünf beschuldigten Soldaten in die Zelle des Mannes in der Haftanstalt Sde Teiman eindrangen, ihn mit Schlagstöcken schlugen und ihm einen Elektroschocker in den Kopf jagten, bevor sie ihm gewaltsam einen Schlagstock in den Mund steckten, während sie ihn mit einem Hund einschüchterten. Außerdem wurde er mit einem scharfen Gegenstand in den Enddarm gestochen. Bei dem Angriff erlitt der Palästinenser mehrere Rippenbrüche, einen Lungenstich und andere lebensgefährliche Verletzungen.

Die ursprüngliche Verhaftung der zehn ZOF-Soldaten, die für diese grausame Barbarei verantwortlich waren, wurde im Bericht nicht erwähnt, löste jedoch bei den israelischen Bürgern Empörung aus und führte zu massenhaften Protesten, in denen ihre Freilassung gefordert wurde. Dennoch hielt die Kommission fest, dass mehrere hochrangige Beamte der zionistischen Einheit ihre Empörung über die Verhaftung der Soldaten zum Ausdruck brachten. Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, sie hätten „schreckliches Unrecht“ erlitten. Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir erklärte, es sei „schändlich“, dass Tel Avivs „beste Helden“ einer solchen „bösartigen Verfolgung“ ausgesetzt seien.

Die westlichen Medien schwiegen sich zu diesem offenen Eintreten für Vergewaltigung als Terrorinstrument aus. Die beunruhigenden Erkenntnisse der UN-Kommission sind ebenfalls auf taube Ohren gestoßen. Wie immer machen sich die Nachrichtenagenturen und die westlichen Marionettenspieler der zionistischen Entität durch ihr Schweigen mitschuldig – und genau dieses Schweigen fördert und schützt die Kultur der Straflosigkeit der ZOF. Daher ist davon auszugehen, dass die „starke Zunahme sexueller Gewalt gegen palästinensische Frauen und Männer“ in Zukunft noch weiter zunehmen wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Investigativer Journalist.

Übersetzt mit Deepl.com

