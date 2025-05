„Der palästinensische Dichter und Essayist Mosab Abu Toha gehört zu den diesjährigen Pulitzer-Preisträgern für eine Artikelserie, die er für den New Yorker über Israels verheerende Militäraktion im Gazastreifen geschrieben hat.“

Fotografen aus Gaza für Pulitzer-Preis nominiert

Die Fotojournalisten Mahmud Hams, Omar Al-Qattaa, Said Khatib und Bashar Taleb wurden alle für ihre „ausdrucksstarken Bilder“ gelobt.

MENA

The New Arab Staff & Agencies

06. Mai 2025

Fotografen aus Gaza wurden für ihre eindrucksvollen Bilder inmitten des andauernden Krieges gelobt [Getty]

Vier palästinensische Fotografen der Agence France-Presse (AFP) wurden für ihre Berichterstattung aus Gaza in der Kategorie „Breaking News Photography“ des Pulitzer-Preises, der renommiertesten Auszeichnung im US-Journalismus, nominiert.

Die Jury für den Preis, der am Montag von der Columbia University in New York verliehen wurde, lobte die „kraftvollen Bilder“ aus Gaza von Mahmud Hams, Omar Al-Qattaa, Said Khatib und Bashar Taleb.

Die Beiträge der AFP-Fotografen fassten „die ungebrochene Menschlichkeit der Menschen in Gaza inmitten weitreichender Zerstörung und Verluste“ zusammen, hieß es.

Die Pulitzer-Nominierung krönt ein außergewöhnliches Jahr für Hams, der auch den Nachrichtenpreis beim Festival Visa pour l’Image in Perpignan und den Bayeux Calvados-Preis für Kriegsreporter gewann – zwei der renommiertesten internationalen Auszeichnungen im Fotojournalismus.

Hunderte von Journalisten arbeiten unter gefährlichen Bedingungen in Gaza, um die Folgen des israelischen Krieges gegen die Zivilbevölkerung zu dokumentieren, wobei sie selbst vertrieben und angegriffen werden.

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 haben israelische Streitkräfte mindestens 212 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet, 409 weitere verletzt – einige davon mussten Amputationen erdulden – und 48 bekannte Journalisten festgenommen. Es ist der tödlichste Konflikt für Medienmitarbeiter, der jemals verzeichnet wurde.

Seit Beginn des Krieges konnte praktisch kein Journalist mehr nach Gaza einreisen, das an Israel und Ägypten grenzt.

„Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Würdigung des Talents und des Mutes dieser Fotografen, sondern auch des unermüdlichen Engagements von AFP, Ereignisse überall auf der Welt mit Genauigkeit und Integrität zu dokumentieren„, erklärte Phil Chetwynd, Global News Director von AFP, in einer Stellungnahme.

„Wir sind Mahmud, Omar, Said und Bashar zutiefst dankbar, dass sie mit ihren Beiträgen den Menschen eine Stimme geben, die mitten im Konflikt stehen“, fügte er hinzu.

