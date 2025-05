Seltene Revolte der Rechten verhindert Gesetzentwurf, der Boykott Israels mit Gefängnisstrafen ahndet

https://www.mintpressnews.com/gop-kills-israel-boycott-bill-free-speech/289516/



Robert Inlakesh

5. Mai 2025

Ein umfassender pro-israelischer Gesetzentwurf, der von der republikanischen Führung und der AIPAC unterstützt wurde, scheiterte diese Woche nach einer seltenen Revolte rechter Abgeordneter, die argumentierten, er stelle eine direkte Bedrohung für die Rechte der Amerikaner gemäß dem Ersten Verfassungszusatz dar.

Der Gesetzentwurf H.R. 867 – bekannt als IGO Anti-Boycott Act – hätte Amerikanern, die internationale Boykotte gegen Israel unterstützen, selbst wenn diese von den Vereinten Nationen angeführt werden, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar und Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren auferlegt.

Die Abstimmung über den Gesetzentwurf war für Montag geplant, wurde jedoch nach heftigen Reaktionen einer breiten Koalition von Kritikern, darunter der Council on American-Islamic Relations (CAIR) und konservative Hardliner wie die Abgeordneten Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene und Matt Gaetz, kurzfristig aus dem Tagesordnung des Repräsentantenhauses gestrichen.

Während pro-israelische Gesetze in der Regel breite parteiübergreifende Unterstützung genießen, trug diese seltene Spaltung innerhalb der Republikaner dazu bei, die bislang extremste Verschärfung der Anti-BDS-Gesetze (Boycott, Divestment, Sanctions) in den Vereinigten Staaten zu verhindern.

CAIR veröffentlichte einen öffentlichen Aufruf, in dem der Kongress aufgefordert wurde, den Gesetzentwurf „wegen der Gefahr, die er für die Meinungsfreiheit gemäß dem Ersten Verfassungszusatz darstellt“, abzulehnen. Diese Druckkampagne kam zustande, als Beiträge in den sozialen Medien, in denen Besorgnis über die möglichen Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit geäußert wurde, konservative Wähler und rechtsgerichtete Influencer gegen den Gesetzentwurf mobilisierten – was schließlich dazu führte, dass die Führung des Repräsentantenhauses die geplante Abstimmung absagte.

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene erklärte: „Ich werde mit NEIN stimmen. Es ist meine Aufgabe, das Recht der Amerikaner zu verteidigen, zu kaufen oder zu boykottieren, wen sie wollen, ohne dass die Regierung sie mit hohen Geldstrafen belegt oder inhaftiert.“

Der Abgeordnete Thomas Massie schrieb auf X: „Anscheinend wurde HR 867 aus dem Programm für diese Woche gestrichen. Vielen Dank für Ihre lautstarke Ablehnung auf dieser Plattform. Es war ein lächerlicher Gesetzentwurf, den unsere Führung niemals zur Abstimmung hätte bringen dürfen.“

Der Abgeordnete Matt Gaetz fügte hinzu: „H.R. 867 könnte abweichende Meinungen oder ‚Gedankenverbrechen‘ mit Gefängnis bestrafen. Antisemitismus ist ein echtes Problem. Er verdient eine weitaus ernsthaftere und durchdachtere Reaktion als dieses gefährliche und verfassungswidrige Lawler-Signal.“

Die Revolte löste Empörung unter pro-israelischen Demokraten aus. „Es ist mehr als empörend und beleidigend, dass die Führung des Repräsentantenhauses sich den rechtsextremen Kräften gebeugt und diesen vernünftigen, parteiübergreifenden Gesetzentwurf zurückgezogen hat“, sagte der Abgeordnete Josh Gottheimer, einer der Mitinitiatoren des Gesetzentwurfs, in einer Erklärung gegenüber Newsweek. Gottheimer verteidigte den Gesetzentwurf als notwendige Maßnahme zur Bekämpfung dessen, was er als „antisemitische und hasserfüllte Boykotte“ bezeichnete.

Der Hauptsponsor des Gesetzes, Abgeordneter Mike Lawler, erhielt laut Wahlkampf-Finanzunterlagen im Zeitraum 2023–2024 mehr als 634.000 Dollar an Spenden von pro-israelischen politischen Aktionskomitees. Kritiker argumentieren, dass H.R. 867 als direkte Fortsetzung früherer Bemühungen konzipiert wurde, die Teilnahme an internationalen Boykotten gegen Israel zu verbieten – eine Taktik, die häufig von Menschenrechtsgruppen und multilateralen Gremien angewendet wird.

Das ursprünglich 2018 verabschiedete Anti-Boykott-Gesetz verbietet US-Unternehmen die Zusammenarbeit mit ausländischen Boykotten, die nicht von der US-Regierung sanktioniert sind. Das Gesetz wird vom Office of Antiboycott Compliance (OAC), einer Abteilung des Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums, durchgesetzt. Bislang konzentrierte sich die Durchsetzung weitgehend auf Unternehmen.

H.R. 867 zielte darauf ab, diese Befugnis auf Einzelpersonen und auf Boykotte auszuweiten, die von internationalen Regierungsorganisationen wie den Vereinten Nationen initiiert wurden. Nach dem Gesetzentwurf könnte ein US-Bürger mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 1 Million Dollar bestraft werden, wenn er einfach einen von den Vereinten Nationen unterstützten Boykott als Grund für den Nichtkauf israelischer Waren angibt.

Noch umstrittener ist Abschnitt 2(b)(2), der „die Bereitstellung von Informationen darüber, ob jemand mit gemeinnützigen oder brüderlichen Organisationen in Verbindung steht, die das boykottierte Land unterstützen“, unter Strafe stellt, wenn dies zur Einhaltung oder Unterstützung eines von einer IGO initiierten Boykotts geschieht.

Einige Kritiker warnen, dass dies Journalisten, Forscher und Aktivisten der Strafverfolgung aussetzen könnte, wenn sie öffentlich Verbindungen zu Gruppen wie AIPAC, Friends of the IDF oder Christians United for Israel offenlegen – Organisationen, die eine wichtige Rolle bei der Lobbyarbeit, Finanzierung oder politischen Interessenvertretung für Israel spielen.

Der Streit um H.R. 867 ist der jüngste in einer langen Reihe von Bemühungen, Äußerungsbeschränkungen in Bezug auf Kritik an Israel gesetzlich zu verankern. Achtunddreißig US-Bundesstaaten haben ähnliche Anti-Boykott-Gesetze oder Durchführungsverordnungen verabschiedet, von denen viele vor Gericht angefochten wurden. Die Durchführungsverordnung der Trump-Regierung aus dem Jahr 2019, mit der Antisemitismus neu definiert und bestimmte Kritik an Israel einbezogen wurde, wurde 2024 durch den Antisemitism Awareness Act, der die umstrittene IHRA-Definition übernahm, weiter in Bundesrecht verankert.

Der Kongress verabschiedete 2019 außerdem den Combating BDS Act, dessen Hauptbefürworter der damalige Senator Marco Rubio war. Diese Maßnahmen haben einen weitreichenden Rechtsrahmen geschaffen, der Einzelpersonen und Unternehmen, die sich an Boykotten gegen die israelische Politik beteiligen, bestrafen oder davon abhalten soll.

Obwohl H.R. 867 vorerst auf Eis gelegt wurde, ist es noch nicht vom Tisch. Der Gesetzentwurf bleibt im Ausschuss und könnte in überarbeiteter Form wieder auftauchen. Unterdessen drängen Basisorganisationen auf weiteren Druck, um sicherzustellen, dass er nicht wieder auftaucht. CAIR hat eine Petition gestartet, in der der Kongress aufgefordert wird, jede zukünftige Version abzulehnen.

Da sich die öffentliche Meinung weiter von der Unterstützung Israels entfernt – eine Mehrheit der Amerikaner lehnt dies mittlerweile ab –, könnte das Scheitern von H.R. 867 ein Zeichen für eine wachsende Gegenreaktion sein, selbst in pro-israelischen politischen Hochburgen, gegen die von Trump angeführten Bemühungen, politische Dissens zu kriminalisieren.

Titelfoto | Die Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) und Thomas Massie (R-Ky.) werden von Journalisten verfolgt, als sie am 30. April 2024 nach einer Abstimmung das US-Kapitol verlassen. Francis Chung | POLITICO via AP Images

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

