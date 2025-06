https://www.caitlinjohnst.one/p/fox-news-just-helped-netanyahu-spread?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=166039398&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Fox News hat gerade Netanjahu dabei geholfen, die Lüge zu verbreiten, dass der Iran versucht habe, Trump zu ermorden

Caitlin Johnstone

16. Juni 2025

Benjamin Netanjahu erhielt auf Fox News in einem Interview mit dem unterwürfigen Bret Baier eine Plattform, um Lügen und Kriegspropaganda zu verbreiten. Baier ließ die Lügen des israelischen Premierministers nicht nur unkommentiert durchgehen, sondern forderte ihn sogar auf, sie noch weiter auszubauen.

Netanjahu verbreitete während des gesamten Interviews unzählige hetzerische Unwahrheiten und unbegründete Behauptungen, darunter die Behauptung, dass der Iran an der Herstellung von Atomwaffen arbeite und diese an die Houthis im Jemen liefern wolle, um den globalen Terrorismus zu fördern, und dass der Iran an Interkontinentalraketen arbeite, um auch die Ostküste der Vereinigten Staaten mit Atomwaffen zu attackieren.

Die vielleicht lächerlichste und dreisteste Propaganda-Behauptung Netanjahus war, dass der Iran zweimal versucht habe, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden.

„Das sind Leute, die ‚Tod für Amerika‘ skandieren. Sie haben zweimal versucht, Präsident Trump zu ermorden“, sagte der Premierminister.

https://x.com/mtracey/status/1934363319525093679

Anstatt diese Behauptung zurückzuweisen oder darauf hinzuweisen, dass es keine Berichte über Beweise für solche Vorfälle gibt, bot Baier Netanjahu stattdessen die Gelegenheit, seine Darstellung mit Behauptungen über geheime Informationen zu diesen angeblichen Attentatsplänen weiter zu untermauern.

„Sie haben gerade gesagt, dass der Iran zweimal versucht hat, Präsident Trump zu ermorden“, sagte Baier. „Haben Sie Informationen, dass die Attentatsversuche auf Präsident Trump direkt aus dem Iran kamen?“

„Durch Stellvertreter, ja, durch ihre Geheimdienste, ja, sie wollen ihn töten“, behauptete Netanjahu.

Netanjahu hatte diese Behauptung bereits zuvor auf seiner eigenen Plattform in einer Erklärung am Freitag zum Geburtstag von Präsident Trump aufgestellt, und nun bringt er sie in die Mainstream-Medien der Vereinigten Staaten.

Netanjahus Behauptung wurde bereits in Medien wie The New York Post, Washington Examiner, Breitbart und The Independent wiederholt. Sie ist also mittlerweile in den Blutkreislauf gelangt. Das Informationsökosystem der US-Politik ist bereits mit dem Virus infiziert.

Das sagt viel darüber aus, wie sehr Israel mit Lügen vertraut ist und wie eifrig die westlichen Medien dabei sind, diese Lügen zu verbreiten, dass Netanjahu bei Fox News auftreten und ganz beiläufig behaupten kann, der Iran habe „zweimal versucht, Präsident Trump zu ermorden“, woraufhin der Murdoch-Marionettenmoderator ihn auffordert, diese Behauptung näher zu erläutern, anstatt die unbelegte Behauptung des israelischen Premierministers in Frage zu stellen.

Netanjahu war sich völlig bewusst, dass er lügt, und Baier war sich völlig bewusst, dass Netanjahu lügt. Sie haben zusammengearbeitet, um diese Lüge vor dem alternden Publikum von Fox News zu verbreiten, ohne dass auch nur der Hauch einer journalistischen Ethik zu spüren war, wohl wissend, dass diese eine haltlose Behauptung dazu beitragen würde, ihre Trump-sympathisierenden Zuschauer dazu zu bringen, einen US-Angriff auf den Iran zu unterstützen.

Wenn Sie die Zeit vor der Invasion des Irak nicht miterlebt haben, so war es damals. Unverschämte Lügen mit einer vollständig mitschuldigen Presse, mit der frenetischsten Kriegspropaganda, die von der Murdoch-Presse verbreitet wurde.

Rupert Murdoch ist eng mit der politischen Elite Israels verflochten und hat finanzielle Interessen an der israelischen Energieversorgung, die von der anhaltenden militärischen Besetzung der Golanhöhen durch Israel abhängt. Murdoch verdankt sein Massenmedienimperium größtenteils der Unterstützung der US-Regierung. Er finanzierte persönlich die politische Karriere von Benjamin Netanjahu, der 2002 vor dem US-Kongress erklärte: „Es steht außer Frage, dass Saddam [Hussein] nach Atomwaffen strebt, daran arbeitet und Fortschritte macht.“ Und: „Wenn Sie Saddam, Saddams Regime, beseitigen, garantiere ich Ihnen, dass dies enorme positive Auswirkungen auf die Region haben wird.“

https://x.com/caitoz/status/1934435803431850345

Die USA haben keine freie Presse, ebenso wenig wie ihre Verbündeten in der westlichen Welt. Unter dem westlichen Machtbündnis fungieren die Massenmedien als Propagandadienste des US-zentrierten Imperiums, und der Öffentlichkeit wird alles erzählt, was den Informationsinteressen dieses Imperiums dient.

Die Lügen über den Iran haben gerade erst begonnen. Es wird noch mehr kommen. Fallen Sie nicht auf diesen Betrug herein.

_________________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, können Sie kostenloser oder kostenpflichtiger Abonnent werden.

Meine Arbeit wird vollständig von Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie Sie etwas Geld in mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Klicken Sie hier für Links zu meiner Mailingliste, sozialen Medien, Büchern, Merchandise-Artikeln und Audio-/Video-Versionen jedes Artikels. Alle meine Beiträge sind kostenlos kopierbar und nutzbar in jeder Form und Weise; Sie können sie veröffentlichen, übersetzen, für Merchandise-Artikel verwenden – ganz wie Sie möchten. Alle Beiträge wurden gemeinsam mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Bitcoin-Spenden: 1Ac7PCQXoQoLA9Sh8fhAgiU3PHA2EX5Zm2

Das Titelbild ist ein Screenshot von Fox News (Fair Use).

Abonnieren Sie Caitlins Newsletter

Von Caitlin Johnstone · Tausende zahlende Abonnenten

Artikel, Gedichte, Geschichten und Gedanken von Caitlin Johnstone und Tim Foley. Alle hier veröffentlichten Inhalte bleiben immer kostenlos lesbar.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …