Die WIRKLICHE Lage im Iran und die Rolle, die Trump voraussichtlich spielen wird

Martin Jay

15. Juni 2025

Was spielt sich wirklich im Iran ab und was genau sind die Ziele und die Rolle der USA in diesem Konflikt?

Der jüngste Angriff Israels auf den Iran war laut vielen Analysten in vielerlei Hinsicht ein Plan, der seit mindestens einem Jahr in Vorbereitung war. Wenn man jedoch die Abneigung Israels und Netanjahus gegenüber dem Iran genauer betrachtet, reicht diese Jahrzehnte zurück. Mitte der 90er Jahre veröffentlichte Bibi ein Buch, in dem er behauptete, der Iran sei nur noch drei Jahre von der Herstellung einer Atombombe entfernt. Erst kürzlich behauptete er in einem Video, dass dies nun nur noch ein Jahr sei, oder, in seinen eigenen Worten, „vielleicht sogar nur noch Monate”.

Doch diese Vorstellung, dass der Iran tatsächlich eine Atombombe baut, was eine westliche Intervention rechtfertigen würde, ist bestenfalls schwach und schlimmstenfalls unaufrichtig. Es ist einfach nicht wahr, und selbst westliche Medien haben dies vor sieben Monaten eingeräumt.

Im Oktober letzten Jahres sagten zwei US-Beamte gegenüber Reuters: „Die Vereinigten Staaten glauben weiterhin, dass der Iran trotz der jüngsten strategischen Rückschläge Teherans, darunter die Tötung von Hisbollah-Führern durch Israel und zwei weitgehend erfolglose Versuche, Israel anzugreifen, nicht beschlossen hat, eine Atomwaffe zu bauen.“

Damals ergänzten ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung und ein Sprecher des Office of the Director of National Intelligence (ODNI) die öffentlichen Äußerungen von CIA-Direktor William Burns, der sagte, die Vereinigten Staaten hätten „keine Anzeichen dafür gesehen, dass der iranische Staatschef seine Entscheidung von 2003, das Waffenprogramm auszusetzen, rückgängig gemacht hat“.

Wir können auch davon ausgehen, dass Trump und seine Clique von Iran-Falken ebenfalls keine Anzeichen dafür sehen, dass sich die Lage geändert hat, obwohl es stimmt, dass Teheran kürzlich den Forderungen internationaler Waffeninspektoren nach Zugang zu bestimmten Standorten nicht nachgekommen ist.

Was ist also wirklich los? Was spielt sich tatsächlich im Iran ab und was genau sind die Ziele und die Rolle der USA in diesem Konflikt?

Um dies zu beantworten, müssen wir einfach in die Geschichte zurückgehen, die uns einen Hinweis darauf geben wird, wie Trump denkt. Trump blickt immer zurück und lebt in vielerlei Hinsicht in der Vergangenheit. In den 80er Jahren, als Präsident Reagan sein Amt antrat, hatte er, wie viele nach ihm, große Angst vor dem Iran und dessen militärischem Einfluss in der Region. Er fürchtete sich so sehr vor dem neuen islamischen Regime, dass er sich bereit erklärte, Teheran die benötigten Waffen zu verkaufen und gleichzeitig mit dem Iran verbündete Gruppen im Libanon dabei zu unterstützen, Heroinpakete mit Pan-Am-Flügen in die USA zu schmuggeln – als Gegenleistung dafür, dass die US-Geiseln im Libanon nicht ermordet wurden. Lockerbie war einer dieser „kontrollierten Flüge”, der schrecklich schiefging, als der Iran eine palästinensische Gruppe dazu benutzte, einen eigenen Koffer mit Sprengstoff an Bord der Pan Am 103 zu schmuggeln, um sich an den USA für den Abschuss eines iranischen Zivilflugzeugs Monate zuvor im Sommer 1988 zu rächen.

Die Angst vor dem Iran ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Die vier Jahrzehnte währende Sündenbockrolle Gaddafis und Libyens – sogar bis heute – ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr der Westen die Islamische Republik und ihre militärischen Fähigkeiten fürchtet, auch wenn man sagen muss, dass Trump weniger Angst hat als Reagan, Carter und Bush Senior. Das mag allerdings an seiner Unwissenheit und seinen schlecht informierten Speichelleckern liegen. Oder es könnte daran liegen, dass Israels Kontrolle über die US-Außenpolitik unter Trump ein neues Niveau der Vorherrschaft erreicht hat, wobei der Parasit zu einem Riesen geworden ist, der seinem Wirt das Blut aussaugt und ihn durch seine Größe erstickt.

Ist es möglich, dass die von Trump gesetzte Frist nicht wirklich seine Frist für den Iran war, sondern eine von Israel auferlegte? Hat Bibi Trump gesagt: „Du hast bis zum 13. Juni Zeit, dann setzen wir unseren Plan um“? Viele Zyniker in geopolitischen Kreisen sind überzeugt, dass der gesamte Plan, den Iran zu übernehmen und einen Regimewechsel herbeizuführen, Trumps Idee ist, aber das ist aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Sie glauben, dass er durch Zurückhaltung und das Zulassen des israelischen Angriffs die amerikanischen Soldaten in der Region vor Angriffen des Iran schützen kann, da er dann mit einem dummen Achselzucken behaupten kann, Israel habe allein gehandelt.

Es ist leicht, in die Falle zu tappen, auf die hegemonialen Ambitionen der USA in den 70er und 80er Jahren zurückzublicken – eine Zeit, die Trump sehr am Herzen liegt und die er wieder aufleben lässt. Trump sieht den Vorteil darin, Amerika weltweit zu stärken, da ihm dies Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, die er manipulieren kann.

Wir sollten jedoch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass er wie frühere US-Präsidenten denkt, die den Nahen Osten so betrachteten, wie die Briten Ende des 19. Jahrhunderts Afrika betrachteten.

„Wir werden in fünf Jahren sieben Länder ausschalten, angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss Iran“, lautet das berüchtigte Zitat des pensionierten Generals Wesley Clark, der 2007 Amy Goodman von Democracy Now die absurden imperialen Ziele der Bush-Cheney-Clique offenbarte.

Trump hat weder das Selbstvertrauen noch die Fähigkeit, weltweit Militäreinsätze durchzuführen. Er fühlt sich in Konflikten nicht sicher. Und doch gilt das Mantra „Wo immer die USA intervenieren, gibt es immer kostenloses Öl oder Gas zu stehlen“ auch für Trump und seine Sicht auf die Region. Der Unterschied besteht darin, dass er Israel dazu benutzen will, die ganze harte Arbeit zu erledigen und die Risiken einzugehen, während Trump selbst, und nicht die USA, alle Lorbeeren einheimsen und die Geschäfte abwickeln wird. Für den Iran würde die Dominanz Israels in der Region einen enormen Schub bedeuten, da er dann tatsächlich über die Araber herrschen könnte, genau wie es die Türken 400 Jahre lang getan haben, während Israel die riesigen Ölreserven stehlen und weiterverkaufen kann. Trump hatte unterdessen immer ein Auge auf Geschäftsmöglichkeiten für sich und seine Kumpane geworfen, entweder mit dem derzeitigen Regime oder mit einem neuen, das stärker auf den Westen ausgerichtet ist, genau so, wie es das neue Regime in Syrien tut. Trump hätte den iranischen Unterhändlern zweifellos signalisiert, dass er bei jedem neuen Abkommen mitentscheiden würde, welche US-Unternehmen sich dort niederlassen und die Geschäftsmöglichkeiten ausschöpfen dürfen. Selbst das Regime in Teheran deutete an, dass es nach Abschluss eines Abkommens offen für US-Investoren sei.

Was hat sich also geändert? Einfach, dass ein Abkommen, das er sowohl mit Israel als auch mit dem Iran geschlossen hatte, auslief. Es lief aus, und das löste die Reaktion von Bibi aus, seinen Plan zur Herbeiführung eines Regimewechsels voranzutreiben. Es geht wirklich nur um Energie, weshalb Ölraffinerien bombardiert werden, in der Hoffnung, dass das Regime die Straße von Hormus sperrt – eine Falle für Trump, da die Israelis darauf setzen, dass Trump die USA in einen Krieg mit dem Iran im Persischen Golf hineinzieht.

Viel wird von den Reserven an militärischer Ausrüstung abhängen, die in alarmierendem Tempo verbraucht werden. Wenn Trump den Schritt wagt, den Iran mit US-Streitkräften im Golf anzugreifen, wird dies automatisch einen Angriff auf die Ölfelder der GCC-Länder auslösen, die der Iran leicht zerstören kann. Aber haben sie die Raketen dafür? Es wird viel über die iranischen Mega-Ballistikraketen geschrieben, Hyperschallraketen, die mit 13-facher Schallgeschwindigkeit fliegen und laut iranischen Social-Media-Beiträgen noch nicht eingesetzt wurden. Offensichtlich warten die Iraner auf den richtigen Moment, vermutlich wenn Israels Vorräte geringer sind. Der jüngste Angriff auf eine Ölraffinerie in Haifa ist von Bedeutung, da dies erhebliche Auswirkungen auf die israelische Luftwaffe haben wird und sie zwingen wird, sich für die Luftbetankung an die Amerikaner zu wenden. Bislang hat sich Israel fast ausschließlich auf Luftangriffe verlassen, verliert jedoch allmählich seine in den USA hergestellten Kampfflugzeuge, wodurch der Iran als erstes Land überhaupt zwei in den USA hergestellte F-35-Kampfflugzeuge abgeschossen hat. Wenn sich dieser Trend fortsetzt und der Iran weitere militärische Infrastrukturen in Israel zerstören und gleichzeitig weitere Kampfflugzeuge abschießen kann, werden die Regeln des Zermürbungskriegs zugunsten Teherns gelten. Der Iran muss den Krieg nicht gewinnen, er muss nur durchhalten, um zu gewinnen und Israels bemerkenswert kleines Arsenal zu zerstören (Israel verfügt insgesamt nur über 272 Kampfflugzeuge). Auch die Politik wird eine große Rolle spielen, da die Gefangennahme israelischer Piloten als Kriegsgefangene ebenfalls ein Faktor sein wird, der darüber entscheidet, wer am Ende als wahrer Sieger hervorgeht. Kurz gesagt: Israel hat keine Zeit und setzt stark auf eine einzige Trumpfkarte: Trump.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (Großbritannien) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in dieser Region. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut stationiert, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freelancer für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl bedeutender Medienunternehmen gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

