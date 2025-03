„Tiefe Besornis“, was für eine immerkehrende Phrase ohne wirliche Bedeutung! EHG

https://www.palestinechronicle.com/france-germany-uk-express-alarm-over-israels-gaza-aid-suspension/



Frankreich, Deutschland, Großbritannien: Alarm wegen Aussetzung der israelischen Gaza-Hilfe

5. März 2025

Israel hat beschlossen, jegliche Hilfe für Gaza zu blockieren. (Foto: via UNRWA)

Teilen Twittern Pinnen E-Mail

Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben ihre tiefe Besorgnis über die Einstellung der humanitären Hilfe Israels für Gaza zum Ausdruck gebracht und zu anhaltenden Bemühungen um einen Waffenstillstand und ungehinderte Hilfslieferungen aufgefordert.

Frankreich, Deutschland und Großbritannien äußerten am Mittwoch ihre „tiefe Besorgnis“ über die Aussetzung der humanitären Hilfe Israels für Gaza und forderten die Parteien auf, Verhandlungen über die nächsten Phasen des Waffenstillstandsabkommens aufzunehmen.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Waffenstillstand aufrechterhalten wird, alle Geiseln freigelassen werden und die kontinuierliche Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza sichergestellt wird“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der E3-Länder – Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

In der Erklärung wurden die Vermittlungsbemühungen Ägyptens, Katars und der USA zur Verlängerung des Waffenstillstands begrüßt und ein konstruktives Engagement für ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten gefordert.

Katastrophale Bedingungen in Gaza

Die E3 bezeichneten die humanitäre Lage in Gaza als „katastrophal“ und forderten Israel auf, seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen und eine „vollständige, schnelle, sichere und ungehinderte“ Hilfslieferung zu gewährleisten.

Sie warnten davor, dass die Aussetzung von Waren und Hilfsgütern, die in den Gazastreifen gelangen, „das Risiko einer Verletzung des humanitären Völkerrechts bergen würde“, und betonten, dass humanitäre Hilfe niemals von einem Waffenstillstand abhängig gemacht oder als politisches Instrument eingesetzt werden sollte.

Aufruf zu nachhaltigem Frieden

In der Erklärung wurde betont, dass alle Parteien den Waffenstillstand einhalten, den Gazastreifen wiederaufbauen und einen Beitrag zu einer Zwei-Staaten-Lösung leisten müssen.

„Wir brauchen alle Parteien, die den Waffenstillstand aufrechterhalten und sicherstellen, dass er zu einem nachhaltigen Frieden und zum Wiederaufbau des Gazastreifens führt, und die einen glaubwürdigen Weg zu einer Zweistaatenlösung ermöglichen, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden leben können“, fügte sie hinzu.

Hintergrund

Die Erklärung folgte auf die Entscheidung Israels, Hilfslieferungen einzustellen, nur wenige Stunden nachdem die erste Phase des Waffenstillstands und des Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und Israel ausgelaufen war.

Die erste sechswöchige Waffenruhe, die am 19. Januar in Kraft trat, endete am Samstag um Mitternacht. Israel hat sich nicht bereit erklärt, die zweite Phase des Abkommens fortzusetzen, die darauf abzielt, den Krieg in Gaza dauerhaft zu beenden.

Der israelische Völkermord in Gaza hat über 48.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und die Enklave in Trümmer gelegt.

Im November erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza. Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

(PC, AA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …