Amerika zuerst oder Israel zuerst? Von Kevin Barrett für American Free Press

Amerika zuerst oder Israel zuerst?

Es ist Zeit für den Showdown zwischen Trump und den Neokonservativen

Von Kevin Barrett für American Free Press

6. März 2025

Seit Jahrzehnten haben die USA nicht genug Feinde. Also leihen sie sich welche von Israel, das aufgrund seines Terrorismus, seiner Attentate, seiner Expansionsbestrebungen und seiner völkermörderischen Politik bereits alle Hände voll zu tun hat.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine gesamte politische Karriere darauf verwendet, die USA dazu zu überreden, die Kriege Israels zu führen. Seit den 1980er Jahren ist die Nahostpolitik der USA in erster Linie darauf ausgerichtet, Israel zu begünstigen, einschließlich der acht Billionen Dollar teuren Kriege nach dem 11. September. Ohne Israel hätten die USA problemlos freundschaftliche Beziehungen zu jedem Land in der Region unterhalten können, einschließlich Israels langjährigem Erzfeind, der Islamischen Republik Iran.

Netanjahu hat die USA dazu gebracht, die Regierungen des Irak, des Sudan, Libyens und zuletzt Syriens zu stürzen. Er überzeugte die amerikanische Führung, ihr Land in den Ruin zu treiben, indem er versuchte, „sieben Länder in fünf Jahren“ zu zerstören – die eigentliche Agenda des 11. September, so der Whistleblower General Wesley Clark. Und obwohl das Projekt „sieben Länder“ viel länger als fünf Jahre gedauert hat, leistet Netanjahu immer noch seinen Beitrag zu seinem krönenden Abschluss: die USA in einen ruinösen Krieg gegen den Iran zu ziehen.

Während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump brachte Netanjahu die Trump-Administration dazu, den größten Militärhelden des Iran, General Qasem Soleimani, zu ermorden – und brach dann in letzter Minute sein Versprechen, sich zu beteiligen. Wie Trump im Oktober 2023 erklärte:

„Israel wollte das mit uns machen, und es war monatelang geplant und hat seinen Beitrag geleistet. Wir hatten alles vorbereitet, und in der Nacht vor dem Angriff erhielt ich einen Anruf, dass Israel sich nicht an diesem Angriff beteiligen werde … Sie haben uns nicht gesagt, warum. Ich werde nie vergessen, dass Bibi Netanjahu uns im Stich gelassen hat. Wir waren darüber enttäuscht. Sehr enttäuscht.“

Durch die Tötung Soleimanis machten sich Trump und seine Berater zu legitimen Zielen iranischer Vergeltungsmaßnahmen. Bis heute ist Trump „sehr verängstigt und beunruhigt“ über die Möglichkeit, dass der Iran Vergeltung an ihm üben könnte, so sehr, dass er immer noch in Köderflugzeugen statt in der Trump Force One fliegt und das Bedürfnis verspürt, dem Iran mit „Auslöschung“ zu drohen, falls ihm etwas zustoßen sollte. (Netanjahu, der den Iran liebend gerne ausgelöscht sehen würde, hat nun allen Grund, ein Attentat auf Trump unter falscher Flagge zu arrangieren, das dem Iran in die Schuhe geschoben werden soll.)

Wird es Netanjahu gelingen, einen verheerenden Krieg zwischen den USA und dem Iran zu entfachen? Die Antwort hängt davon ab, welchen Rat Trump erhält. Das Kabinett des Präsidenten ist voll von Sumpfbewohnern, die Israel an erste Stelle setzen, wie Marco Rubio, der kürzlich nach Israel reiste, um sich Netanjahus Plädoyer für einen Krieg zwischen den USA und dem Iran anzuhören. (Wenn Trump auf Leute wie Rubio hört, wiederholt er den Fehler, den er 2020 gemacht hat, als er sich unter anderem von Mike Pompeo davon überzeugen ließ, Soleimani zu ermorden.) Ein weiterer gefährlicher Berater ist Pete Hegseth, ein geistesgestörter „christlicher“ Zionist, der davon faselt, im besetzten Jerusalem einen Tempel für Blutopfer zu errichten – ein apokalyptisches Projekt, das wahrscheinlich einen nuklearen Dritten Weltkrieg nach sich ziehen würde.

Aber Trumps Kabinett umfasst auch relativ vernünftige Stimmen, darunter Vizepräsident J.D. Vance, Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard und der designierte Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium Elbridge Colby, der „derzeit Ziel einer von Neokonservativen angeführten Kampagne ist, um seine Nominierung zu verhindern“. Colby setzt sich dafür ein, die Kriege im Nahen Osten für Israel zu beenden und sich auf wichtigere und produktivere Angelegenheiten zu konzentrieren, darunter die Eindämmung Chinas. Der neokonservative Senator Tom Cotton versucht, Colbys Nominierung zu verhindern. Cotton sagt, Colby sei nicht feindselig genug gegenüber dem Hauptfeind Israels, dem Iran. J.D. Vance und Elon Musk verteidigen Colby.

Netanjahu möchte Trump davon überzeugen, dass Israel die vom Iran angeführte „Achse des Widerstands“, die Iraker, Jemeniten, Libanesen, Syrer und andere Westasiaten zusammenbringt, die sich für die Beendigung der völkermörderischen Besetzung Palästinas durch Israel einsetzen, erheblich geschwächt hat. „Lasst sie uns erledigen“, schlägt Netanjahu vor. Doch trotz einiger hochkarätiger Attentate und viel Tod und Zerstörung ist der antiisraelische Widerstand heute weitaus stärker als vor dem 7. Oktober 2023. Dank Israels Völkermord an Gaza genießt der Widerstand nun die leidenschaftliche Unterstützung fast aller Menschen in der Region. Die Beerdigung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah am 23. Februar brachte 1,5 Millionen Menschen auf die Straßen von Beirut, während Hunderte Millionen weitere Menschen auf der ganzen Welt im Fernsehen zusahen und bewegt, erstaunt und inspiriert vom Heldentum der Märtyrer gegen den Völkermord waren.

Sollte sich dies bestätigen, wird Elbridge Colby Trump zweifellos daran erinnern, dass der Iran leicht und sofort Tausende von amerikanischen Soldaten und Matrosen töten, die regionale Ölproduktion zum Erliegen bringen, den Persischen Golf schließen und die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Menschheit auslösen kann. Ein Krieg der USA gegen den Iran für Israel wäre Wahnsinn.

Als Amerika die einzige Supermacht der Welt war, konnte es sich leisten, sich Feinde aus Israel zu importieren, selbst um einen schrecklichen Preis. Die heutige multipolare Welt bietet keinen solchen Luxus. Amerika hat jetzt ebenbürtige Konkurrenten. Es braucht alle Freunde, die es bekommen kann. Es ist keine Option mehr, sich unnötige Feinde zu machen und unnötige Kriege für Israel zu führen.

