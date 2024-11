https://english.almayadeen.net/news/politics/france-grants-release-to-georges-abdallah-after-40-years-in



Frankreich lässt Georges Abdallah nach 40 Jahren Haft frei

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen English

15. November 2024



Im Laufe der Jahre haben linke Abgeordnete und Menschenrechtsorganisationen wie die Menschenrechtsliga (LDH) und sogar der französische Geheimdienstchef seine Freilassung gefordert.

Am 25. Oktober 2014 wird in der Nähe des Stacheldrahts am Tor vor dem Gefängnis in Südfrankreich ein Plakat mit der Aufschrift „Freiheit für Georges Abdallah“ angebracht. (AFP)

Ein französisches Gericht ordnete am Freitag die Freilassung von Georges Abdallah an, dem libanesischen Revolutionär, der seit 40 Jahren in Frankreich inhaftiert ist.

Das Gericht entschied, dass Abdallah, der 1984 erstmals verhaftet und 1987 verurteilt wurde, am 6. Dezember freigelassen wird, sofern er Frankreich verlässt.

Es ist erwähnenswert, dass die französische „Anti-Terror“-Staatsanwaltschaft angekündigt hat, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

„In einer Entscheidung vom heutigen Tag hat das Gericht Georges Ibrahim Abdallah ab dem 6. Dezember unter der Bedingung auf Bewährung entlassen, dass er das französische Staatsgebiet verlässt und dort nicht wieder auftaucht“, erklärten die Staatsanwälte.

Der am längsten inhaftierte Gefangene in Europa

Abdallah, ein ehemaliges Mitglied der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), hat bisher 40 Jahre im Gefängnis verbracht, was ihn zum am längsten inhaftierten Gefangenen in Europa macht.

Er gründete die marxistisch-leninistische libanesische bewaffnete revolutionäre Fraktion (LARF), die sich in den 1980er Jahren zu vier Anschlägen in Frankreich bekannte.

Der libanesische Revolutionär wurde beschuldigt, 1982 an der Ermordung des US-Militärattachés Charles Robert Ray und des israelischen Diplomaten Yacov Barsimantov beteiligt gewesen zu sein, und wurde aufgrund dieser Anschuldigungen verurteilt.

Abdallah ging nie auf die Liste der Anklagepunkte ein und war der Ansicht, dass das französische Justizsystem die Widerstandsaktion „verabscheuungswürdig“ aus dem Zusammenhang gerissen habe.

Bei seinem Prozess wegen der mutmaßlichen Tötung der Diplomaten wurde Abdallah zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – deutlich härter als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 10 Jahre. Sein Anwalt, Jacques Verges, bezeichnete das Urteil als „Kriegserklärung“.

Der heute 73-jährige Abdallah behauptet, er sei ein „Kämpfer“, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, und kein „Verbrecher“. Dies ist sein elfter Versuch, eine Bewährung zu erwirken.

Verwandte Nachrichten

Er erfüllte 1999 die Voraussetzungen für eine Bewährung, aber alle vorherigen Anträge wurden abgelehnt, außer im Jahr 2013, als seine Freilassung an die Bedingung geknüpft wurde, Frankreich zu verlassen.

Der damalige Innenminister Manuel Valls weigerte sich jedoch, die Anordnung umzusetzen, und hielt Abdallah im Gefängnis fest.

Einmischung der USA in Abdallahs Fall

Auch die Vereinigten Staaten haben sich konsequent gegen die Freilassung Abdallahs ausgesprochen, während die libanesischen Behörden wiederholt seine Freilassung gefordert haben.

Ein Dokument von Wikileaks über die geleakten E-Mails der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton enthüllte, dass sie zwischen dem 10. und 14. Januar 2023 eine E-Mail an den ehemaligen französischen Außenminister Laurent Fabius schickte, in der sie schrieb: „Obwohl die französische Regierung keine rechtliche Befugnis hat, die Entscheidung des Berufungsgerichts vom 10. Januar aufzuheben, hoffen wir, dass französische Beamte eine andere Grundlage finden, um die Rechtmäßigkeit der Entscheidung anzufechten.“

Im Gegensatz zu früheren Urteilen ist für die jüngste Entscheidung des Gerichts keine Genehmigung der Regierung erforderlich, erklärte Abdallahs Anwalt Jean-Louis Chalanset gegenüber AFP und bezeichnete das Ergebnis als „einen juristischen und politischen Sieg“.

Seit Jahren fordern linke Abgeordnete und Menschenrechtsorganisationen wie die Menschenrechtsliga (LDH) und sogar der französische Geheimdienstchef seine Freilassung.

Abdallahs Fall hat in linken und kommunistischen Kreisen in Frankreich große Unterstützung gefunden. Im vergangenen Monat verurteilte Annie Ernaux, die Literaturnobelpreisträgerin von 2022, in einem Artikel, der von der kommunistischen Zeitung L’Humanité veröffentlicht wurde, dass seine anhaltende Inhaftierung „Frankreich beschämt“.

Georges Abdallah: Gefangene spiegeln den Widerstand des palästinensischen Volkes wider

Der libanesische Revolutionär sandte anlässlich des Tages der palästinensischen Gefangenen am 20. April eine Botschaft, in der er bekräftigte, dass die Feier dieses Tages vor allem darauf abzielt, „unsere Pflichten gegenüber den Gefangenen laut und deutlich zu bekräftigen“ und „ihre Befreiung in die allgemeine Dynamik unserer anhaltenden Kämpfe einzubeziehen“.

Abdallah sagte damals, dass dieser Tag auch darauf abzielt, „die lebendigen revolutionären Kräfte und ihre widerständigen Vorreiter zu ermutigen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um unsere feste Entschlossenheit, unsere Kameraden aus den Fängen ihrer Gefängniswärter zu befreien, praktisch zum Ausdruck zu bringen“.

Er betonte, dass Tausende von Gefangenen, die seit vielen Jahren, einige sogar seit mehreren Jahrzehnten, inhaftiert sind, „heute mehr denn je den Widerstand des palästinensischen Volkes in seinen verschiedenen Formen“ gegen die israelische Besatzung widerspiegeln.

Darüber hinaus betonte Abdallah, dass die derzeitige israelische Regierung „mehr als jede frühere Regierung nicht anders kann, als die Unterdrückung zu verschärfen und zu versuchen, die Zerstörung alles Palästinensischen auszuweiten“, insbesondere von jedem, der sich dem kollektiven Willen des Widerstands anschließt.

Er wies darauf hin, dass die Helden des revolutionären Kampfes, insbesondere diejenigen, die den kollektiven Willen des Widerstands verkörperten (und bezog sich dabei auf die Gefangenen), „die bevorzugten Ziele der Vernichtungspolitik sind, die Faschisten aller Couleur mit Eifer umsetzen, insbesondere da der [drohende] Völkermord dies erleichtert“.

In diesem Zusammenhang forderte Abdallah internationale Solidaritätsbewegungen mit den Palästinensern auf, diese Realität zu berücksichtigen, und erklärte, dass es sich um einen „Völkermord handelt, der sich vor aller Augen und nicht in den verborgenen Winkeln geheimer [Internierungs-]Lager abspielt“, und dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt Zeugen dieses Völkermords sind.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …