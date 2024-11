https://www.aljazeera.com/news/2024/11/15/in-amsterdam-clashes-trigger-a-divisive-blame-game-as-old-wounds-reopen



In Amsterdam lösen Zusammenstöße ein entzweiendes Schuldzuweisungsspiel aus, bei dem alte Wunden wieder aufreißen

Von Giovana Fleck

Veröffentlicht am 15. November 2024

Die Gewalt, die ein Fußballspiel zwischen israelischen und niederländischen Mannschaften überschattete, hat die multikulturelle Stadt gezeichnet, die nun nach Heilung sucht.

Trotz eines niederländischen Demonstrationsverbots seit den jüngsten Zusammenstößen im Zusammenhang mit einem Fußballspiel fordern die Demonstranten weiterhin die Menschenrechte der Palästinenser [Anthony Deutsch/Reuters]

Amsterdam, Niederlande – Mehr als eine Woche nach den Zusammenstößen in Amsterdam ist Tori Egherman, eine jüdische Schriftstellerin und Forscherin, die seit 20 Jahren in der niederländischen Hauptstadt lebt, immer noch wütend.

Während sie in einem Café sitzt, liest sie auf dem Plakat über ihr, das eine schwarze Taube zeigt, „Frieden jetzt“.

Das Bild wurde vom niederländischen Grafikdesigner Max Kisman zu Beginn des jüngsten israelischen Krieges gegen Gaza entworfen und seitdem kostenlos an Zehntausende verteilt.

„Was mich wütend macht, ist, dass sie kommen, sich auf die gewalttätigste und rassistischste Weise verhalten und uns dann ihren Dreck wegräumen lassen“, sagte sie über die israelischen Fußballfans, die letzte Woche in die Gewalt verwickelt waren.

„Diese Episode lässt Juden und Muslime am meisten leiden. Wenn wir uns weiter spalten und nicht zusammenarbeiten können, können wir als Gemeinschaften wenig tun, um die aktuelle Situation zu verbessern.“

Tori Egherman, Autorin und Forscherin, glaubt, dass die jüngsten Zusammenstöße in Amsterdam „provoziert“ wurden [Giovana Fleck/Al Jazeera]

Am 8. November verwüsteten Fans von Maccabi Tel Aviv, die angereist waren, um das israelische Team beim Spiel gegen den niederländischen Verein Ajax Amsterdam zu unterstützen, palästinensische Flaggen und riefen rassistische, menschenverachtende Parolen.

Sie riefen, dass es in Gaza „keine Kinder“ mehr gäbe, und forderten die israelische Armee zum „Sieg“ auf, wobei sie versprachen, „die Araber zu ficken“.

Sie griffen auch die Häuser von Stadtbewohnern an, die palästinensische Flaggen an ihren Fenstern hatten.

Auf dem Weg zum Spiel am 9. November skandierten sie erneut rassistische Parolen.

Nach dem Spiel, das Ajax mit 5:0 gewann, wurden Maccabi-Fans von Gruppen zu Fuß und auf Motorrollern verfolgt und angegriffen, was von führenden Politikern der Welt, darunter US-Präsident Joe Biden, als antisemitischer Gewaltakt bezeichnet wurde.

Fünf Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, Dutzende wurden verhaftet, und die Polizeipräsenz wurde seitdem verstärkt.

„Ich sage nicht, dass die Gewalt nicht antisemitisch war. Ich glaube wirklich, dass sie sowohl provoziert als auch antisemitisch war“, sagte die 62-jährige Egherman, die aus den USA eingewandert ist.

Sie fügte hinzu, dass sie im Laufe der Jahre „viele Juden erlebt hat, die wegen des Tragens einer Kippa angepöbelt wurden – wie viele muslimische Frauen auch wegen des Tragens eines Hidschabs“.

Sie sagte jedoch, dass Antisemitismus „nur dann anerkannt wird, wenn er nicht von jemandem ausgeht, der weiß und niederländisch ist“.

„Das war völlig zu erwarten“

Der lokale Aktivist Sobhi Khatib, ein 39-jähriger in Israel geborener Palästinenser, der vor Jahrzehnten nach Amsterdam kam, sagte: „Je mehr man diesen Vorfall aufschlüsselt, desto mehr sieht man, dass dies völlig zu erwarten war.“

Khatib erinnerte an von Studenten angeführte Pro-Palästina-Proteste Anfang 2024, bei denen die Polizei Schlagstöcke gegen Demonstranten einsetzte.

„Die Gewalt der letzten Woche ist eine Eskalation der institutionellen Gewalt, die in der niederländischen Gesellschaft präsent und normalisiert ist, insbesondere seit [Geert] Wilders im vergangenen November gewählt wurde“, sagte er und bezog sich dabei auf den islamfeindlichen Politiker, der die rechtsextreme Partei für die Freiheit (PVV) anführt. Die PVV triumphierte 2023 und wurde zur größten Partei im Repräsentantenhaus.

Der palästinensische Aktivist Sobhi Khatib befürchtet, dass er in Amsterdam mit einem Palästinensertuch auf dem Kopf Angriffen ausgesetzt sein könnte [Giovana Fleck/Al Jazeera]

In den letzten Tagen hat der niederländische Staat versucht, die Kontrolle über Aktivisten zu erlangen.

Nach den Zusammenstößen erließ die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema eine Notverordnung, die Proteste verbietet. Einige, die über den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza empört sind, haben sich jedoch über die Maßnahme hinweggesetzt.

Frank van der Linde, ein Aktivist und Organisator in Amsterdam, versuchte, das Verbot auf rechtlichem Wege anzufechten.

„Wir müssen diese Unterdrückung mit allen gewaltfreien Mitteln bekämpfen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Verhinderung der freien Meinungsäußerung weitere Störungen riskiere. “Die Bürgermeisterin schießt sich damit ins eigene Knie.“

In einem Gerichtsverfahren argumentierte er, dass das Dekret gegen die Menschenrechte verstoße. Das Gericht entschied am 11. November, dass das Verbot rechtmäßig sei.

„Unterdrückung ist ein Trend„, so van der Linde.

“Dieser Konflikt hat die niederländischen Marokkaner tief getroffen.“

In den Niederlanden lebt eine große muslimische Minderheit, die etwa 5 Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Die meisten haben Wurzeln in Marokko und der Türkei.

Insbesondere das Verhältnis des Landes zu den niederländischen Marokkanern ist oft angespannt.

„Es gibt viel marokkanischen Abschaum in Holland, der die Straßen unsicher macht“, sagte Wilders in einer Wahlkampagne 2017. “Wenn Sie Ihr Land zurückgewinnen wollen, die Niederlande wieder zu einem Land für die Menschen in den Niederlanden machen wollen, dann können Sie nur eine Partei wählen.“

„Dieser Konflikt hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die niederländischen Marokkaner in der Stadt, viel mehr als auf die Palästinenser“, sagte Khatib.

Die 22-jährige niederländisch-marokkanische Studentin Oumaima Al Abdellaoui besucht normalerweise Schulen, um mit Schülern über Zusammenhalt zu sprechen. Im Jahr 2019 war sie Mitautorin eines Buches über die beiden Kulturen in der niederländischen Gesellschaft.

„Alle in meinen Gemeinden, sowohl in der islamischen Gemeinde als auch in der niederländisch-marokkanischen Gemeinde, sind verängstigt und wütend über das gegenseitige Beschuldigen. Wir wissen nicht, was als Nächstes kommt“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Gemeinde oft fälschlicherweise für gesellschaftliche Missstände wie Wohnungsmangel oder Kriminalität verantwortlich gemacht wird.

„Es herrscht das tiefe Gefühl, von der Regierung und der Polizei nicht verstanden und nicht geschützt zu werden.“

Sie verwendete den niederländischen Begriff „tweederangsburger“, um das Gefühl vieler niederländischer Marokkaner zu beschreiben, was so viel bedeutet wie „Bürger zweiter Klasse“.

Amsterdam: Polizei nimmt Hunderte fest, die sich dem Demonstrationsverbot widersetzen

Die Angriffe auf die Maccabi-Fans seien verwerflich, sagte sie.

„Gewalt sollte niemals angewendet werden. Aber diese Gewalt ist eine Folge der zunehmenden Ausgrenzung, der rassistischen Politik und des Rassismus innerhalb der Polizei.“

Während die Demonstranten weiterhin Verbote missachten, wird heftig über Verantwortung debattiert und Minderheitengemeinschaften in den Niederlanden leben weiterhin in Angst, während der Krieg Israels in Gaza weitergeht.

Seit dem 7. Oktober, als die Hamas einen Einfall in den Süden Israels startete, bei dem 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen wurden, sind bis heute fast 44.000 Palästinenser getötet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Jelle Zijlstra, ein 37-jähriger, in Amsterdam geborener jüdischer Theaterregisseur und Aktivist, befürchtet, dass die rechtsextremen und einwanderungsfeindlichen politischen Gruppen in den Niederlanden in den kommenden Jahren von den Straßenschlachten profitieren werden.

„Während all dies geschah, haben wir vergessen, uns auf die Menschen zu konzentrieren, die in Gaza am meisten leiden“, sagte er.

„Was wir letzte Woche gesehen haben, schien eine beängstigende Gleichsetzung zu sein, dass Juden und Muslime natürliche Feinde sind … Unsere Politiker sind ziemlich wählerisch, welche Arten von Antisemitismus sie verurteilen, normalerweise die Art, die zu ihrer Agenda passt. Deshalb benutzen sie Juden, um von rassistischer Politik und islamfeindlicher Rhetorik abzulenken.“

Premierminister Dick Schoof hat die Ausschreitungen und Angriffe als „unverfälschte antisemitische Gewalt“ bezeichnet und gesagt, es gebe einen „großen Unterschied zwischen der Zerstörung von Dingen und der Jagd auf Juden“.

Während er die Möglichkeit ankündigte, „denjenigen, die sich von der Gesellschaft abgewandt haben“, die Pässe zu entziehen, und sich dabei auf Verdächtige hinter den Angriffen auf israelische Fans bezog, sagte er, dass die Gewalt der Maccabi-Anhänger untersucht werden würde.

Auf Anfrage von Al Jazeera sandte der Polizeichef von Amsterdam eine Erklärung, in der er die Belästigung von Personen, die mit der palästinensischen Sache sympathisieren, anerkannte, aber zu dem Schluss kam, dass vor allem „ich mir vorstellen kann, dass sich Israelis unsicher fühlen … ihr Wohlergehen hat für uns oberste Priorität.“

Das Büro des Amsterdamer Bürgermeisters teilte mit, dass Halsemas Priorität darin bestehe, Frieden und Ordnung wiederherzustellen, und sie daher für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung stehe.

Joana Cavaco, ein 28-jähriges Mitglied von Erev Rav, einer antizionistischen jüdischen Vereinigung mit Sitz in den Niederlanden, argumentierte, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Schuldzuweisung an Menschen arabischer Herkunft für den Antisemitismus die Spannungen abbauen könne und offene Diskussionen über die Rolle Europas im Holocaust einschränke.

„Antisemitismus ist ein Teil der niederländischen Gesellschaft, er ist in dieser Kultur verwurzelt“, sagte sie. “Wenn es um die Erinnerung an den Holocaust geht, zeigen die Niederländer mit dem Finger auf die Deutschen, ohne anzuerkennen, dass Menschen aus den Niederlanden zugelassen haben, dass Juden in Konzentrationslagern starben. Das sind die Fragen, die wir versuchen anzugehen, um den Antisemitismus zu mildern. Das gibt Sicherheit.“

Sie fügte hinzu, dass die Gewährleistung der Sicherheit der Palästinenser auch zum Schutz der jüdischen Bevölkerung beitrage.

Der palästinensische Aktivist Khatib sagte, dass er bei der Ankunft der Fans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam darauf verzichtet habe, seine Kufiya in der Öffentlichkeit zu tragen.

„Ich hatte Angst“, sagte er.

Er bleibt pessimistisch, was die Zukunft der propalästinensischen Bewegung in Amsterdam angeht, insbesondere wenn sich der nationale Diskurs nicht weiterentwickelt.

Am Ende des Interviews kündigte sich in der Nähe, auf dem Amsterdamer Dam-Platz, eine weitere pro-palästinensische Demonstration an.

Khatib legte sich seine Kufiya um die Schultern und achtete darauf, dass sie auch über seiner Regenjacke sichtbar war.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

