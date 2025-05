https://thecradle.co/articles/frances-gaza-evacuation-scheme-israels-trojan-horse-for-ethnic-cleansing

Frankreichs Evakuierungsplan für Gaza: Israels Trojanisches Pferd für ethnische Säuberungen?

Während europäische Staaten unter dem Deckmantel humanitärer Evakuierungen still und leise ausgewählte Bewohner Gazas aus dem Gebiet bringen, könnte sich Tel Avivs Ziel einer demografischen Umgestaltung verwirklichen – mit französischer Komplizenschaft und arabischer Passivität im Schlepptau.

Der Palästina-Korrespondent von The Cradle

5. MAI 2025

Bildnachweis: The Cradle

Der extremistische Finanzminister des Besatzungsstaates, Bezalel Smotrich, der auch eine Position im Verteidigungsministerium innehat, legte die maximalistischen kolonialen Ambitionen Tel Avivs offen, als er am 29. April in der illegalen israelischen Siedlung Eli im besetzten Westjordanland erklärte:

„Wir werden diese Kampagne beenden, wenn Syrien zerschlagen, die Hisbollah schwer geschlagen, der Iran seiner nuklearen Bedrohung beraubt, Gaza von der Hamas gesäubert und Hunderttausende Gazaner auf dem Weg aus Gaza in andere Länder sind, unsere Geiseln zurückgegeben sind, einige in ihre Häuser und einige in die Gräber Israels.“

Der Finanzminister äußerte sich so nach wochenlangen Berichten über die stille Flucht von Gazanern nach Europa – einige über den Flughafen Ramon im Süden des besetzten Palästina, andere über den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Der jüngste Vorfall, der in einem verbreiteten Video dokumentiert wurde, deutet auf Frankreich als Zielort hin.

Auffällig ist die offensichtliche Zweideutigkeit dieser Evakuierungen und das ohrenbetäubende Schweigen westlicher Regierungen und internationaler Institutionen. Dieses Schweigen scheint absichtlich zu sein – es ermöglicht Israel, die Narrative zu nutzen, während es den Beamten die Unannehmlichkeiten erspart, die verwirrten, aber hartnäckigen Deportationsfantasien von US-Präsident Donald Trump in Frage zu stellen.

Smotrichs Erklärung – und die derzeit stattfindenden geheimen Operationen – kommen fast 19 Monate nach Beginn des brutalen Krieges Israels gegen Gaza. Sie folgen auf wiederholte Drohungen Israels, die Bevölkerung gewaltsam zu vertreiben. Doch wenn dieser Krieg eines deutlich macht, dann ist es, dass das Hauptziel des Besatzungsstaates lange vor jeglichen organisierten Umsiedlungsbemühungen die Massenvernichtung und Aushungerung der Palästinenser war, um ihren Widerstand zu brechen und in der Region Terror zu verbreiten.

Frankreich behauptet, Evakuierungen seien „vor dem Krieg geplant“

Im Fall der jüngsten Ausreisen nach Frankreich spricht The Cradle mit informierten französischen Diplomaten, die mit der Operation vertraut sind. Sie bestätigen, dass Dutzende Palästinenser nach Paris gereist sind, bestehen jedoch darauf, dass dies im Rahmen eines älteren Programms geschehen sei, das zu Beginn des Krieges für französische Passinhaber oder deren in Gaza lebende Verwandte ins Leben gerufen wurde.

Dennoch räumen die Quellen ein, dass das Programm auf „französischsprachige Fachkräfte und Personen, die dem französischen Kulturinstitut in Gaza angehören“, ausgeweitet wurde. Die Ausweitung sei eher auf „logistische Anpassungen“ zurückzuführen als auf politische Motive.

Sie weisen Behauptungen von Menschenrechtsgruppen wie dem Euro-Med Human Rights Monitor, Frankreich würde eine umfassendere Evakuierung ermöglichen, kategorisch zurück. Die Quellen fügen hinzu, dass sie persönlich die Ausreise französischer Staatsangehöriger und ihrer unmittelbaren Angehörigen überwacht hätten, und erklären gegenüber The Cradle, dass das Programm nach der Übernahme Rafahs durch Israel ausgesetzt worden sei.

„Angesichts der Ablehnung Europas gegenüber der Abschiebung von Palästinensern sah Israel jedoch eine Gelegenheit, dieses alte Programm wieder aufzunehmen, um es auf neue Gruppen auszuweiten“, so die Quellen.

Der Unterschied besteht diesmal in der Koordination über Ramallah unter Beteiligung der französischen Botschaft und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Die Zahl der Evakuierten bleibt jedoch sehr begrenzt und umfasst keine Verwandten zweiten Grades – obwohl einige Akademiker und Künstler „mit kulturellen Verbindungen zu Frankreich“ unter den Ausgereisten waren.

EU-Staaten schieben einige Auserwählte hin und her, während andere abgeschoben werden

Derselben Quelle zufolge ist jedoch das Gegenteil der Fall: Es gibt Widerstand gegen alle Gesetze oder Rechtsvorschriften zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen.

Noch aufschlussreicher ist der Bericht von Haaretz vom 15. April, wonach Frankreich und „andere internationale Akteure“ mit Ägypten Gespräche über die vorübergehende Unterbringung der Vertriebenen während einer Wiederaufbauphase führen. Im Gegenzug würde Kairo einen teilweisen Schuldenerlass und eine größere Rolle beim Wiederaufbau erhalten, wodurch die vorübergehende Vertreibung effektiv monetarisiert würde.

Das wachsende Engagement Frankreichs in der Palästina-Frage hat einen neuen Höhepunkt erreicht, wobei der französische Präsident Emmanuel Macron die Bemühungen um eine „erneute Führungsrolle“ in Ramallah anführt. Paris verfolgt dabei zwei Strategien: die gemeinsame Ausrichtung einer „Friedenskonferenz“ im Juni 2025 mit Saudi-Arabien zur Unterstützung des Wiederaufbauplans Kairos für Gaza und direkten Druck auf PA-Präsident Mahmoud Abbas, einen Stellvertreter zu ernennen – ein Schritt, der bereits in die Wege geleitet wurde. Im Gegenzug hat die EU der PA über zwei Jahre hinweg 1 Milliarde Euro (rund 1,07 Milliarden US-Dollar) an Hilfe zugesagt.

Israel versucht unterdessen, Sicherheitsgarantien in jedes künftige Abkommen aufzunehmen. Wie israelische Medien berichten, schlägt Paris einen Überwachungsmechanismus vor, der es Israel ermöglichen würde, nach dem Rückzug „notwendige“ Militäroperationen in Gaza durchzuführen, ähnlich dem US-französischen Modell im Nachkriegs-Libanon.

Hochrangige ägyptische Diplomaten berichten jedoch gegenüber The Cradle, dass Kairo die Evakuierung von Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft über israelische Grenzübergänge abgelehnt habe. Obwohl diese Bewegungen begrenzt sind, befürchtet Ägypten, dass sie einen Präzedenzfall schaffen könnten.

Der Beamte merkt weiter an, dass Ägypten von seinen europäischen Partnern die Zusage erhalten habe, sich sowohl gegen freiwillige als auch gegen erzwungene Migration oder eine groß angelegte Evakuierung des Gazastreifens auszusprechen.

Erzwungene Kapitulation als Evakuierung missverstanden

Mehrere palästinensische Quellen mit Verbindungen zu europäischen Hauptstädten sowie Hamas-Vertreter, die die Lage beobachten, berichten The Cradle von einem beunruhigenden neuen Muster: Junge Palästinenser in Gaza, die keiner Widerstandsbewegung angehören, ergeben sich den Besatzungstruppen. Sie hoffen, dass ihnen durch die Verhaftung vorübergehend Nahrung und Unterkunft oder sogar die Abschiebung gewährt werden.

Die israelischen Streitkräfte weichen jedoch oft von diesen Erwartungen ab. Wenn sie nicht sofort erschossen werden, werden diese jungen Palästinenser verhört und nach Gaza zurückgeschickt – manchmal mit dem Angebot, Informanten zu werden. Es gibt kein aktives Protokoll für die Abschiebung und keinen bekannten operativen Mechanismus, der mit der kürzlich von Israel angekündigten „freiwilligen Abschiebungseinheit“ in Verbindung steht. Wenn es ein solches Programm gäbe, wären diese verzweifelten Jugendlichen der erste Testfall.

Laut einem hochrangigen palästinensischen Beamten wurden seit Beginn der jüngsten Vertreibungswelle nur etwa 150 Personen nach Frankreich evakuiert. Alle reisten nach vorheriger Absprache mit europäischen Regierungen über den Grenzübergang Kerem Shalom aus.

Es handelte sich um Personen mit akademischen oder kulturellen Stipendien, Verwandte ersten Grades mit Wohnsitz in der EU oder Evakuierte, deren Anträge durch den Einmarsch in Rafah blockiert worden waren, wie die Quelle verrät.

Deutschland hat unterdessen mit der vollständigen Evakuierung seiner Mitarbeiter der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) in Gaza begonnen. Berlin bietet diesen Mitarbeitern und ihren Familien Unterkünfte, Stipendien, Schulbildung und intensive Deutschkurse an – insgesamt etwa 120 Personen.

Belgien hat eine ähnliche, aber kleinere Operation durchgeführt. Es hat den Mitarbeitern der Agentur Französischunterricht angeboten und einer begrenzten Anzahl palästinensischer Bürger ermöglicht, ein oder zwei Verwandte ersten Grades mitzubringen.

Australien hat in Abstimmung mit dem israelischen Außenministerium ebenfalls in Einzelfällen mit familiären Bindungen gehandelt. Canberra prüft Berichten zufolge Möglichkeiten, den Aufenthalt von Palästinensern mit ablaufenden Besuchervisa zu verlängern, hat jedoch nicht klargestellt, ob es ihnen einen sicheren Hafen oder einen dauerhaften Schutzstatus anbieten wird.

Wichtig ist, dass keine dieser Evakuierungen ägyptische Staatsangehörige oder Einwohner von Ländern am Persischen Golf betraf. Die Koordinierung beschränkt sich streng auf EU-Mitgliedstaaten und einige ausgewählte westliche Partner.

Regionale Ausgrenzungen spiegeln politische Grenzen wider

Die geografische Selektivität dieser Operationen offenbart die Grenzen ihres angeblich humanitären Charakters. Selbst als der Grenzübergang Rafah noch in Betrieb war, wurden libanesische Staatsangehörige, syrische Einwohner und palästinensische Flüchtlinge aus Syrien trotz Lobbyarbeit aus Beirut und Damaskus an der Einreise gehindert. Kairo begründete seine Weigerung mit Einwänden Israels.

Diese selektive Politik kommt einer kollektiven Bestrafung gleich, die sich nicht nur gegen Palästinenser richtet, sondern gegen alle Nationalitäten, die in den Augen Tel Avivs politisch unerwünscht sind.

Die Frage bleibt: Ist dies ein Testlauf für Massenvertreibungen?

Palästinensische Fraktionsführer in Gaza und Beirut, die mit The Cradle sprechen, geben zu, dass sie weiterhin Angst vor Binnenvertreibungen und Umsiedlungen ins Ausland haben. Sie erkennen jedoch auch einen deutlichen Rückzug Washingtons, der bereits Einfluss auf die Haltung Israels hat.

Sie verweisen auf mehrere Faktoren: den unnachgiebigen Widerstand der Palästinenser, den kompromisslosen Widerstand Ägyptens und – wenn auch nur inkonsequent – das Zögern Jordaniens. Diese Kräfte haben gemeinsam den Deportationsplan vereitelt. Im Vergleich zu 1948 machen die heutigen demografischen Realitäten eine Wiederholung unmöglich.

Selbst wenn die Palästinenser in nahegelegene arabische Staaten umgesiedelt würden, würde dies nichts lösen. Ihre Nähe zu Palästina würde neuen Widerstand garantieren. Wenn ein Vertreibungsprojekt durchgeführt werden soll, müssten die Palästinenser weit über die Region hinaus gebracht werden – nicht in europäische Länder, die ihnen möglicherweise irgendwann die Staatsbürgerschaft gewähren und ihnen damit eine legale Rückkehr nach Israel ermöglichen würden.

Massenwiderstand: Israels größte Angst

Die jüngste Geschichte liefert ein aussagekräftiges Beispiel. Trotz intensiver Militäroperationen hat Israel es nicht gewagt, die Bewohner der Flüchtlingslager Jenin, Tulkarm oder Nour Shams über die nahe gelegenen Dörfer hinaus zu vertreiben. Es hat sie nicht in das Jordantal oder gar in Städte im Zentrum des Westjordanlandes gedrängt.

Stattdessen bezeichnet Tel Aviv diese Vertreibungen als „vorübergehend“, bis die Lager „gesäubert“ sind – während sie effektiv zerstört werden.

Das liegt nicht an mangelnder militärischer Kapazität oder Angst vor Jordanien. Israel weiß, dass die Bedingungen für eine erzwungene Massenvertreibung noch nicht gegeben sind.

Trotz überwältigender Feuerkraft haben die Palästinenser nicht kapituliert. Im Gegenteil, ihre Weigerung, sich zu ergeben – obwohl sie unterlegen sind – ist spürbar. Jede tatsächliche Umsetzung einer Zwangsvertreibung im Gazastreifen oder im Westjordanland könnte das auslösen, was Israel am meisten fürchtet: einen breit angelegten Volksaufstand.

Ägyptens Druckmittel: Die Bevölkerung Gazas in der Schwebe

Es gibt noch ein letztes, entscheidendes Detail. Fast 100.000 Palästinenser flohen während des Krieges nach Ägypten. Die jüngste Welle kam nach der Besetzung Rafahs durch Israel im Mai 2024. Diese Menschen leben nun seit anderthalb Jahren in Ägypten. Doch Kairo hat ihnen weder eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt noch ihnen die Ausreise in Drittländer durch die Ermöglichung von Visumsanträgen über die umliegenden Botschaften erleichtert.

Sie befinden sich in einer bürokratischen und existenziellen Schwebe, warten auf den Wiederaufbau und die Wiedereröffnung von Rafah und leben vom Nötigsten.

Warum hat Kairo sie weder integriert noch abgeschoben?

Eine hochrangige ägyptische Sicherheitsquelle berichtet The Cradle, dass Kairo bewusst die „Gaza-Karte“ ausspielt. Im Gegensatz zur eher stillen Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Sudan, Syrien und Libyen, die weitgehend ohne Rechtsstatus und staatliche Unterstützung bleiben, hält Ägypten die Palästinenser aus Gaza aktiv in einer bürokratischen Schwebe.

Stattdessen zieht es Ägypten vor, sie als Druckmittel einzusetzen, um den Westen zur Öffnung von Rafah zu bewegen und eine humanitäre Krise aufrechtzuerhalten, die als Waffe eingesetzt werden kann.

Diese Politik ist zwar taktisch klug für Kairo, aber verheerend für die Vertriebenen. Sie verletzt ihre Würde und blockiert jede Zukunft für sie und ihre Kinder.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …