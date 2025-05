https://www.commondreams.org/news/israel-mercenaries-a



Vertriebene Palästinenser, darunter auch Kinder, drängen sich am 3. Mai 2025 in Al-Mawasi im Süden von Khan Yunis, um warme Mahlzeiten von Hilfsorganisationen zu erhalten. Die Verteilung der Lebensmittel findet vor dem Hintergrund der anhaltenden Angriffe und Blockaden Israels statt, die zu einer Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen geführt haben.

(Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

„Verhöhnung“ des humanitären Rechts: Israel will US-Söldner für Hilfsmaßnahmen in Gaza

Was die israelische Regierung plant, ist „kein Hilfsplan“, sondern vielmehr „ein Plan zur Verweigerung von Hilfe“, so ein Rechtswissenschaftler.

Jon Queally

05. Mai 2025

Trotz weltweiter Proteste gegen die „genozidalen“ Angriffe auf die Bevölkerung von Gaza haben israelische Minister am frühen Montagmorgen einen Plan verabschiedet, der zur Eroberung des „gesamten Gazastreifens“ führen könnte. Dies löste neue Warnungen vor einer vollständigen ethnischen Säuberung des Gebiets aus, verbunden mit Empörung über den Vorschlag, US-Söldner für die Verteilung humanitärer Hilfe einzusetzen.

Ein israelischer Beamter, der mit der Änderung der Militärstrategie vertraut ist, sagte gegenüberHaaretz, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinem Sicherheitskabinett klar gemacht habe, dass der neue Ansatz in Gaza sich von dem der letzten 18 Monate unterscheiden werde, indem er von sogenannten „Überfalloperationen“ zu einer „Besetzung des Gebiets und einer dauerhaften israelischen Präsenz in Gaza“ übergehen werde.

Ein anderer namentlich nicht genannter israelischer Beamter erklärte gegenüber Agence France-Press, dass der Plan „unter anderem die Eroberung des Gazastreifens und die Besetzung der Gebiete sowie die Umsiedlung der Bevölkerung Gazas nach Süden zu ihrem Schutz“ vorsehe.

„Es ist gefährlich, Zivilisten in militarisierte Zonen zu treiben, um Lebensmittelrationen zu holen, wodurch Leben, darunter auch das von humanitären Helfern, gefährdet werden, während die Zwangsumsiedlung weiter vorangetrieben wird.“

Um den Besatzungsplan zu unterstützen, wird die israelische Armee mit Zustimmung des Sicherheitskabinetts Zehntausende Reservisten einberufen, um, wie es die IDF formuliert, „den Druck auf die Hamas zu verstärken“ und die Operationen im Gazastreifen „auszuweiten und zu intensivieren“.

Laut der Associated Press

Der neue Plan, der laut offiziellen Angaben dazu dienen soll, Israel bei der Erreichung seiner Kriegsziele – der Niederlage der Hamas und der Befreiung der in Gaza festgehaltenen Geiseln – zu unterstützen, würde auch Hunderttausende Palästinenser in den Süden Gazas treiben, was die ohnehin schon dramatische humanitäre Lage wahrscheinlich noch verschärfen würde.

Seit dem Zusammenbruch der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas Mitte März hat Israel heftige Angriffe auf das Gebiet gestartet, bei denen Hunderte Menschen getötet wurden. Es hat weite Teile des Gebiets erobert und kontrolliert nun etwa 50 % des Gazastreifens. Vor Ablauf der Waffenruhe stellte Israel alle humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen ein, darunter Lebensmittel, Treibstoff und Wasser, was zu der vermutlich schlimmsten humanitären Krise in fast 19 Monaten Krieg geführt hat.

Das Verbot von Hilfslieferungen hat zu weit verbreiteter Hungersnot geführt, und die Versorgungsengpässe haben Plünderungen ausgelöst.

Zusätzlich zu den ausgeweiteten Militäroperationen präsentierten die Israelis am Sonntag einen neuen Ansatz für die Verteilung der Hilfsgüter, der den Einsatz privater Militärunternehmen, auch bekannt als Söldner, vorsieht. Durch die Umsiedlung der Zivilbevölkerung in den Süden und die Zwangsverlegung der Menschen an bestimmte „Hubs“ für die Verteilung von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten verstößt dieser Plan laut humanitären Helfern gegen alle Menschenrechte und das Kriegsrecht.

Die Washington Postberichtet am Montag, dass „amerikanische Auftragnehmer“ für die Umsetzung des Plans eingesetzt werden sollen, der am Freitag Vertretern der Trump-Regierung vorgestellt wurde.

Laut der Post „sollen zwei US-Sicherheitsfirmen mit der Logistik und der Sicherheit entlang der ersten Verteilungskorridore sowie in und um die Sammelstellen herum beauftragt werden“.

Die Unternehmen Safe Reach Solutions und UG Solutions organisierten und besetzten während der Waffenruhe eine Fahrzeugkontrollstelle entlang einer wichtigen Nord-Süd-Verbindungsstraße durch den Gazastreifen.

SRS, das für die Planung und Logistik zuständig ist, wird von Phil Reilly geleitet, einem ehemaligen hochrangigen Geheimdienstmitarbeiter der CIA mit umfangreicher Auslandserfahrung, der bereits leitende Positionen in anderen privaten Sicherheitsunternehmen inne hatte. SRS wird die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort an UG Solutions untervergeben, das von Jameson Govoni geleitet wird, einem ehemaligen Green Beret, der von 2004 bis 2015 unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz war. Die Sicherheitskräfte werden bewaffnet sein und über eigene Schutzkräfte verfügen. Sie werden keine Festnahmebefugnisse haben.

Als Reaktion auf den neuen Verteilungsplan hat die Koalition der Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, die in Gaza tätig sind und als Humanitarian Country Team (HCT) bekannt sind und innerhalb des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) arbeiten, eine harte Kritik an den Israelis geäußert und erklärt, dass der Vorschlag „gegen grundlegende humanitäre Prinzipien verstößt und offenbar darauf abzielt, die Kontrolle über lebenswichtige Güter als Druckmittel im Rahmen einer militärischen Strategie zu verstärken“.

„Der uns vorgelegte Plan würde bedeuten, dass große Teile des Gazastreifens, darunter die weniger mobilen und am stärksten gefährdeten Menschen, weiterhin ohne Versorgung bleiben würden“, erklärte das HCT in seiner Stellungnahme. “Es ist gefährlich, Zivilisten in militarisierte Zonen zu treiben, um dort Lebensmittelrationen abzuholen, wodurch Leben, darunter auch das von humanitären Helfern, gefährdet werden und die Vertreibung weiter verschärft wird.“

Die Gruppe fügte hinzu, dass sowohl der UN-Generalsekretär als auch der Nothilfekoordinator in Gaza „deutlich gemacht haben, dass wir uns an keinem Plan beteiligen werden, der nicht den globalen humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität entspricht“. Anstelle des von den Israelis vorgelegten Plans forderte das HCT ein Ende der verhängten Blockade, damit neutrale Hilfsorganisationen die notwendigen Güter für die leidende Bevölkerung in Gaza liefern können.

Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC), der bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza hilft und den Plan vorgelegt bekam, verurteilte den Vorschlag.

„Nach zwei Monaten verheerender Blockade und Hungersnot in Gaza verlangen israelische Beamte, dass wir das universelle Hilfsverteilungssystem der UN und von NGOs wie dem NRC einstellen“, sagte Egeland. „Sie wollen alle Hilfslieferungen an Zivilisten manipulieren und militarisieren und uns zwingen, die Lieferungen über vom israelischen Militär eingerichtete Umschlagplätze zu liefern, sobald die Regierung der Wiederöffnung der Grenzübergänge zustimmt.“

Adil Haque, Rechtsprofessor an der Rutgers University und Direktor von Just Security, sagte, dass das, was die israelische Regierung plane, „kein Hilfsplan“ sei, sondern vielmehr „ein Plan zur Verweigerung von Hilfe“ – einer, der „das humanitäre Völkerrecht ad absurdum führt“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …