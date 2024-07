https://www.middleeasteye.net/news/france-apology-terrorism-offence-used-criminalise-palestine-solidarity-and-restrict-freedoms



Frankreichs Gesetz zur „Entschuldigung für Terrorismus“ dient der „Kriminalisierung“ der Palästina-Solidarität

Von MEE-Korrespondent in Paris

: 20. Juli 2024

Seit dem 7. Oktober haben die Behörden Hunderte von Ermittlungen wegen Äußerungen über den israelisch-palästinensischen Konflikt eingeleitet und beschuldigen Personen der Förderung des Terrorismus

Der französische Politikwissenschaftler Francois Burgat ist der jüngste Prominente, der wegen seiner Äußerungen zur Unterstützung Palästinas von der Polizei vorgeladen wurde (Ammar Abd Rabbo/Doha Forum/AFP)

Am 9. Juli verbrachte Francois Burgat, ein prominenter französischer Experte für den politischen Islam und pro-palästinensischer Aktivist, acht Stunden in Polizeigewahrsam auf dem Bahnhof von Aix-en-Provence in Südfrankreich.

Burgat, dessen Fachwissen weithin gefragt ist, wurde im Zusammenhang mit einer Anzeige wegen „Entschuldigung des Terrorismus“ festgenommen, einer Anklage, bei der es darum geht, terroristische Handlungen zu verteidigen oder positiv darzustellen.

Die Anzeige wurde von der Europäischen Jüdischen Organisation (Organisation Juive Europeen) erstattet, einer französischen NRO, die sich aus rund 60 ehrenamtlichen Anwälten zusammensetzt, die gegen Antisemitismus und Antizionismus kämpfen.

Burgat wird vorgeworfen, im vergangenen Januar eine Erklärung der palästinensischen Gruppe Hamas auf X gepostet zu haben, in der Behauptungen über sexuelle Gewalt gegen Israelis während des Anschlags vom 7. Oktober widerlegt wurden, wie die New York Times berichtete.

Nach den Reaktionen auf seinen Retweet erklärte Burgat, ein ehemaliger Forschungsdirektor des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung (CNRS), er habe „unendlich viel mehr Respekt und Rücksicht auf die Führer der Hamas als auf die des Staates Israel“.

Wenige Tage nach seiner polizeilichen Vernehmung erklärte der inzwischen pensionierte Burgat gegenüber Middle East Eye, dass seine Sichtweise des Terrorismus mit der von General de Gaulle zu seiner Zeit vertretenen übereinstimmt“.

Im November 1967 erklärte der damalige französische Präsident Charles de Gaulle: „Israel ist dabei, in den von ihm eroberten Gebieten eine Besatzung zu errichten, die unweigerlich mit Unterdrückung, Repression und Vertreibung einhergeht, und es formiert sich ein Widerstand gegen diese Besatzung, den Israel seinerseits als Terrorismus einstuft“.

Burgat erklärte gegenüber MEE, er wisse seit langem, dass er „im Fadenkreuz verschiedener französisch-israelischer zionistischer Vereinigungen“ stehe.

„Dennoch war ich überrascht, dass diese Art von Alptraum, über den ich im Scherz nachgedacht hatte, Wirklichkeit wurde“, sagte er.

Seinem Anwalt Rafik Chekkat zufolge muss die Staatsanwaltschaft die Tatsachen prüfen, die die Anhörung gerechtfertigt haben, um zu entscheiden, ob die Anklage aufrechterhalten oder fallen gelassen werden soll.

„Es ist das erste Mal, dass gegen einen Universitätsprofessor ermittelt wird, weil er seine politische Meinung zu einem ausländischen Konflikt geäußert hat“, sagte Chekkat in einem Interview und bezeichnete dies als „Angriff auf die Freiheit der Forschung“.

Schlechter Wind in Frankreich

Eine Gruppe von Akademikern äußerte in einem am 12. Juli veröffentlichten Brief ihre Besorgnis über Burgats Polizeigewahrsam.

Bis vor kurzem wurde Francois Burgats Expertise zu Fragen des „Terrorismus“ von Institutionen wie der Nationalversammlung, dem Senat, dem NATO-Militärkommando und sogar dem Anti-Terrorismus-Gericht in Paris angefragt“, schreiben die Autoren.

„Dieser Übergang vom Experten zum Verdächtigen zeugt von dem schlechten Wind, der in Frankreich gegen Rechte und Freiheiten weht, insbesondere gegen die Freiheit der Forschung und der Meinungsäußerung.“

Der Sozialwissenschaftler Hicham Benaissa, einer der Unterzeichner, äußerte gegenüber MEE seine Bedenken.

„Wir müssen sehr wachsam sein, denn die akademische Freiheit sagt viel über den demokratischen Zustand einer Gesellschaft aus, über ihre Fähigkeit, Widerspruch und Meinungsverschiedenheiten zu akzeptieren, selbst die radikalsten“, sagte er.

„Die Geschichte hat uns gelehrt, dass eine Gesellschaft, die sich auf ein autoritäres Regime zubewegt, schnell die akademische Welt und insbesondere die Sozialwissenschaften angreift, die keine Wissenschaften wie andere sind, da ihre Aufgabe darin besteht, einen kritischen Diskurs über die Gesellschaft zu führen.“

Eine Bedrohung für die Freiheiten

Benaissa zufolge wurden die akademischen Freiheiten schon lange vor dem 7. Oktober bedroht, und zwar durch „unbegründete Theorien wie die Woke-Bewegung und den Islamo-Linksradikalismus“.

Die „Woke“-Bewegung, die die Diskriminierung von Minderheiten anprangert, wurde von der Rechten und der extremen Rechten für angebliches Sektierertum und Intoleranz kritisiert. Unterdessen wurde der Begriff „Islamo-Linkismus“ verwendet, um linke Ideologien zu beschuldigen, mit islamistischen Kreisen zusammenzuarbeiten.

Im Jahr 2021 erklärte die damalige Hochschulministerin Frederique Vidal, dass der Islamo-Linkismus die Gesellschaft „korrumpiere“, und forderte eine nationale Untersuchung des Phänomens in der französischen Hochschullandschaft.

Es geht nicht nur um Francois Burgat oder Forscher im Allgemeinen; es geht um den demokratischen Zustand einer Gesellschaft und damit um die Möglichkeit, dass jeder Bürger in den Genuss der Meinungsfreiheit kommt oder nicht.

– Hicham Benaissa, Sozialwissenschaftler

Für Benaissa stellt die „Kontaminierung der öffentlichen Debatten durch rechtsextreme Rhetorik“ eine Gefahr für die Meinungsfreiheit im Allgemeinen dar.

„Es geht nicht nur um Francois Burgat oder Forscher im Allgemeinen; es geht um den demokratischen Zustand einer Gesellschaft und damit um die Möglichkeit, dass jeder Bürger in den Genuss der freien Meinungsäußerung kommt oder nicht“, sagte Benaissa.

In dem offenen Brief zur Unterstützung von Burgat wiesen seine Kollegen darauf hin, dass das Verfahren gegen ihn Teil eines umfassenderen Musters von Ermittlungen ist, die sich gegen „Dutzende von anderen Aktivisten, Studenten, Gewerkschaftsführer und Politiker“ richten.

Laut der investigativen Website Mediapart wurden zwischen Oktober und Dezember 2023 fast 400 Ermittlungen wegen Beschwerden im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt eingeleitet. Die meisten dieser Fälle werden noch bearbeitet.

Wie bei Burgat hat das OJE einen Teil der Beschwerden eingereicht.

Im November reichte die OJE eine Klage gegen den Humoristen Guillaume Meurice ein, dessen Witz über den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Juni zu seiner Entlassung beim öffentlichen Radiosender France Inter führte, obwohl das Gericht die Klage schließlich fallen ließ.

Mathilde Panot, die Vorsitzende von France Unbowed (La France Insoumise/LFI), und Rima Hassan, die kürzlich für dieselbe linke Partei ins Europäische Parlament gewählt wurde, wurden im April ebenfalls von der Kriminalpolizei im Rahmen von Ermittlungen wegen „Entschuldigung für Terrorismus“ vorgeladen.

Das Amtsblatt warf ihnen vor, in ihren Erklärungen die Aktionen der Hamas zu legitimieren.

Etwa 10 Tage später war die OJE auch für die Verurteilung von Jean-Paul Delescaut, dem Generalsekretär einer französischen Gewerkschaft, verantwortlich, der zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, weil er ein Flugblatt verteilt hatte, in dem es hieß, dass sich „die Schrecken der illegalen Besatzung angehäuft haben und die Reaktionen, die sie hervorrufen, erhalten haben“.

Mehrere Organisationen haben die „Kriminalisierung“ der Solidarität mit den Palästinensern verurteilt und erklärt, es sei „nicht hinnehmbar, dass die Solidarität mit Palästina mit der Unterstützung von Terrorismus oder Antisemitismus in einen Topf geworfen wird, um antirassistische Gewerkschaften, Verbände und politische Parteien zu diskreditieren“.

Im April war die Empörung groß, als die Anti-Terror-Behörden eine Gruppe von Studenten der School of Advanced Studies in Social Sciences verhörten, die Demonstrationen zur Unterstützung der Menschen in Gaza organisiert hatten.

„Heutzutage setzt man sich als Informant erheblichen Risiken aus. Wir wagen es kaum, uns daran zu erinnern, dass es eine Zeit gab, in der die Unterstützung für Palästina, vor allem auf der Linken, eine Art Banalität war, die niemand bemerkte“, so Benaissa gegenüber MEE.

Nach den Anschlägen im Oktober und dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen verbot der französische Innenminister Gerald Darmanin pro-palästinensische Demonstrationen. Diese Entscheidung wurde fünf Tage später vom Obersten Gerichtshof aufgehoben.

Gleichzeitig wies Justizminister Eric Dupond-Moretti in einem Rundschreiben die Staatsanwälte an, „öffentliche Äußerungen, in denen die Angriffe gelobt werden“ von palästinensischen Gruppen „als legitimen Widerstand gegen Israel“ zu verfolgen. Er forderte sie auf, eine „entschlossene und schnelle strafrechtliche Antwort“ auf Antisemitismus und „Entschuldigung des Terrorismus“ zu gewährleisten.

Auch die Ministerin für Hochschulbildung, Sylvie Retailleau, wies die Universitätspräsidenten in einem Schreiben an, „Handlungen und Äußerungen“ zu bestrafen, die unter den Straftatbestand der „Entschuldigung für Terrorismus, Aufstachelung zu Hass oder Gewalt“ fallen.

Strafbar mit bis zu sieben Jahren Gefängnis

Der Straftatbestand der „Entschuldigung des Terrorismus“, der in Frankreich mit dem Pressegesetz von 1881 eingeführt wurde, war zunächst eingeschränkt und geschützt, bis er durch eine Änderung im November 2014 in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde.

Seitdem sieht Artikel 421-2-5 des Strafgesetzbuchs Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis und 75.000 Euro (81.654 Euro) Geldstrafe vor, wobei Online-Delikte mit bis zu sieben Jahren und 100.000 Euro Geldstrafe geahndet werden können.

Obwohl der neue Artikel zur Bekämpfung terrorismusbezogener Aktivitäten wie der Online-Rekrutierung gedacht sei, sehe die Praxis ganz anders aus, erklärte Chekkat gegenüber MEE, wobei Rechtsorganisationen die Zunahme von Strafverfolgungen ohne Bezug zum Terrorismus verurteilten.

„Dieser Ansatz kann ein Umfeld schaffen, in dem die Menschen Angst haben, vorherrschende Meinungen zu hinterfragen oder herauszufordern, unpopuläre Ansichten zu äußern oder sogar kontroverse Witze zu machen“, erklärte Human Rights Watch im Jahr 2018.

„Es gibt ständig neue Gesetze zum Thema Terrorismus, die den Geltungsbereich der Verbote erweitern.

Diese Texte mit vagen Umrissen […] unterdrücken und weisen Oppositionelle, Forscher, Aktivisten, Gewerkschafter und so weiter als Straftäter aus.

– Nathalie Tehio, Präsidentin der Menschenrechtsliga

„Die Ironie, dass der Eifer für diese Strafverfolgung zum Teil eine Reaktion auf den Anschlag auf Charlie Hebdo im Januar 2015 ist, eine Publikation, die zu einem Symbol der Meinungsfreiheit wurde, weil sie auf ihrem Recht bestand, respektlos und unsensibel zu sein, scheint dem französischen Verfassungsgericht entgangen zu sein.“

Chekkat pflichtete dem bei und sagte: „Die Tatsache, dass diese Äußerungen in Frankreich als ‚Entschuldigung für den Terrorismus‘ strafbar sind, offenbart den besorgniserregenden repressiven Hang, in dem sich das Land befindet.“

Seit Oktober letzten Jahres hat die Zahl der Strafverfolgungen gegen pro-palästinensische Einzelpersonen und Organisationen zugenommen. Chekkat äußerte sich besorgt darüber, dass das Schicksal dieser Fälle „davon abhängt, wie Staatsanwälte und Richter den Begriff ‚Terrorismus‘ verstehen, für den es keine stabile rechtliche Definition gibt“.

„Der Begriff Terrorismus dient dazu, eine politische Grenze zwischen als legitim erachteter und nicht als legitim erachteter Gewalt zu ziehen, wobei der eminent politische und subjektive Ursprung dieser Abgrenzung unsichtbar gemacht wird“, so Chekkat.

Nathalie Tehio, Präsidentin der Menschenrechtsliga, kritisierte den Straftatbestand der „Entschuldigung für Terrorismus“ als Instrument zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und zur Bekämpfung derjenigen, die die Palästinenser in Frankreich unterstützen.

„Es gibt ständig neue Terrorismusgesetze, die den Umfang der Verbote erweitern“, sagte sie gegenüber MEE.

„Diese Texte mit vagen Umrissen lassen der politischen Auslegung freien Lauf, um Gegner, Forscher, Aktivisten, Gewerkschafter usw. zu unterdrücken und als Straftäter zu bezeichnen.“

Tehio wies auch darauf hin, dass Staatsanwälte, die den Polizeigewahrsam beaufsichtigen, unter dem Einfluss des Justizministeriums stehen und Weisungen erhalten können, diese Fälle zu verfolgen.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …