Französischer Abgeordneter bricht Integritätsgelübde, indem er ein Gratisangebot der Pro-Israel-Lobby annimmt

David Cronin Lobby Watch

16. Oktober 2024

Christophe Gomart ist stellvertretender Vorsitzender eines Ausschusses des Europäischen Parlaments für „Sicherheit und Verteidigung“.

Alexis Haulot Europäisches Parlament

Ein französischer Abgeordneter hat nur wenige Monate nach seinem Versprechen, Interessenkonflikte zu vermeiden, an einer kostenlosen Reise der Pro-Israel-Lobby teilgenommen.

Christophe Gomart ist der neue stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für „Sicherheit und Verteidigung“ des Europäischen Parlaments. Als er diesen Posten im Juli annahm, unterzeichnete er eine Erklärung, in der er sich verpflichtete, die Regeln für „Integrität und Transparenz“ einzuhalten.

Gomart hat diese Erklärung bereits gebrochen, indem er an einer Reise nach Israel teilnahm, bei der alle Kosten übernommen wurden und die den ersten Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober 2023 markierte. Der Besuch wurde von der Interessenvertretung European Leadership Network (Elnet) organisiert.

Nach den Regeln des Europäischen Parlaments ist Gomart verpflichtet, jeden auftretenden Interessenkonflikt unverzüglich anzuzeigen. Die Regeln sehen vor, dass er dann „von der Ausübung der Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dieser Konfliktsituation absehen“ muss.

Die Annahme einer kostenlosen Reise von der Pro-Israel-Lobby wirft Fragen zu ethischem Verhalten und ausländischer Einmischung in die Arbeit europäischer Gesetzgeber auf. Als absolutes Minimum sollte das Europäische Parlament eine Untersuchung einleiten, um festzustellen, ob es für Gomart angemessen ist, an der Elnet-Reise teilzunehmen, und Gomart sollte von seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender zurücktreten, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.

Der Ausschuss für „Sicherheit und Verteidigung“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Waffenindustrie zu stärken. Es steht außer Frage, dass Israel eng mit den größten Waffenherstellern Europas zusammenarbeitet.

Ebenso unbestritten ist, dass die Pro-Israel-Lobby auf einen stärkeren Handel und mehr Interaktion zwischen Israel und Europa drängt.

Gomart – in seiner vorherigen Karriere ein General der Armee – erschien nach seiner Reise in einem Video, das auf dem YouTube-Kanal von Elnet veröffentlicht wurde. In dem Clip sagt er: „Ich glaube, dass Israel in gewisser Weise der Wächter der westlichen Welt ist, der einem islamistischen Terrorismus gegenübersteht, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet.“

Seit seiner Rückkehr von seiner Reise hat Gomart in Paris Gespräche mit mehreren europäischen Waffenherstellern geführt. Dazu gehört auch MBDA, das im vergangenen Jahr einen Vertrag mit Israel Aerospace Industries über die Lieferung des Raketenabfangjägers Arrow 3 an Deutschland abgeschlossen hat.

Israel Aerospace Industries – vor allem als Drohnenhersteller bekannt – hat sich anschließend damit gebrüstet, eine „entscheidende Rolle“ im aktuellen völkermörderischen Krieg gegen Gaza zu spielen.

Das Europäische Parlament ist theoretisch gegen „Einmischung von außen“ in seine Arbeit. Nachdem 2022 Beweise dafür gesammelt wurden, dass Katar einige Abgeordnete bestach, führte das Europäische Parlament Reformen ein, um eine solche Einflussnahme zu vermeiden oder zu minimieren.

Es ist gut dokumentiert, dass die Israel-Lobby im Europäischen Parlament aktiv ist und den Abgeordneten häufig kostenlose Reisen anbietet. Und doch fehlt Israel auffälligerweise auf einer Liste von Ländern, die laut einem offiziellen Bericht des Europäischen Parlaments „stark in Lobbyarbeit in Brüssel investiert haben“.

Ich machte Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, auf Gomarts Teilnahme an der Elnet-Reise aufmerksam. Metsolas Team antwortete, dass es sich nicht zu „Einzelfällen“ äußere.

„Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Reise, auf die Sie sich beziehen, nicht Teil einer offiziellen Delegation des Europäischen Parlaments war“, fügte ihr Team hinzu und erklärte, dass Abgeordnete ‚die Institution nicht repräsentieren‘, wenn sie privat reisen.

Völkermörderische Rhetorik

Gomart, der auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagierte, war einer von sechs französischen Teilnehmern der jüngsten Reise, die vom European Leadership Network veranstaltet wurde.

Sie wurden von Arié Bensemhoun begleitet, dem Leiter von Elnet in Frankreich und einem ausgesprochenen Verteidiger der Verbrechen Israels.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet, der sich auf die Anschläge vom 7. Oktober 2023 bezog, schwor Bensemhoun: „Wir werden ‚diesen unschuldigen Zivilisten in Gaza‘ nicht vergeben. Niemals.“

Heute war die große Feier von #YomKippur, dem #GrandPardon. Der Tag, an dem alle Juden um Vergebung bitten und denen vergeben, die sie beleidigt haben. „Diesen unschuldigen Zivilisten aus Gaza“ wird man nicht vergeben! Niemals!

Eine Botschaft an diejenigen, die zum Waffenstillstand aufrufen …

– Arié Bensemhoun (@ariebens) 12. Oktober 2024

Eine solche Rhetorik – die impliziert, dass jeder Palästinenser ein legitimes militärisches Ziel ist – erinnert an die Behauptungen von Isaac Herzog, dem Präsidenten Israels, als Gaza im Oktober 2023 unter israelischen Beschuss geriet. Herzogs Äußerungen wurden Anfang dieses Jahres vom Internationalen Gerichtshof zitiert, als er in einem südafrikanischen Fall feststellte, dass Israel gegen die Völkermordkonvention verstößt, was plausibel ist.

Zu den weiteren Teilnehmern der Elnet-Reise gehörte Aurore Bergé, Mitglied der französischen Nationalversammlung und ehemalige Ministerin.

Sie behauptet weiterhin, dass es am 7. Oktober 2023 zu Massenvergewaltigungen gekommen sei, obwohl diese Behauptung gründlich widerlegt wurde.

Das war vor einem Jahr.

Heute stehen wir an der Seite des israelischen Volkes, das durch die Terroranschläge vom 7. Oktober, die Morde, Vergewaltigungen und Entführungen zutiefst verletzt wurde.

Wir werden das nie vergessen.#7Octobre #BringThemHome #BringThemHomeNow #RememberOctober7 pic.twitter.com/LIYoDxzPiC

– Aurore Bergé (@auroreberge) 7. Oktober 2024

Le @BnaiBrithFrance a demandé à des personnalités leur sentiment sur le pogrom du #7octobre ️

Das Zeugnis von Aurore Bergé @auroreberge, ehemalige Ministerin für Solidarität und Familie, Abgeordnete des 10. Wahlkreises der Yvelines pic.twitter.com/qzBwdvrPbm

– B’nai B’rith France (@BnaiBrithFrance) 7. Oktober 2024

Die Bereitschaft französischer Gesetzgeber, Lügen zu verbreiten, die so zusammengebraut wurden, dass Israel mit einem Völkermord davonkommen könnte, zeigt, dass die pro-israelische Lobby sowohl in Paris als auch in Brüssel beträchtliche Unterstützung genießt.

Bergé ist eine führende Persönlichkeit in Renaissance, der gleichen Partei wie Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident. Während Macron mit seinen verspäteten Forderungen nach Beschränkungen der Waffenexporte das Establishment in Tel Aviv verärgert hat, haben einige seiner Kollegen offenbar ein kumpelhafteres Verhältnis zu Israel.

Sylvain Maillard, ein Abgeordneter der Renaissance, hielt sich genau an das Drehbuch, als er an der Elnet-Reise teilnahm. „Die Demokratie, die Israel ist, hat das Recht und die Pflicht, sich gegen die terroristischen Gruppen Hamas und Hisbollah zu verteidigen“, sagte er.

Die Demokratie, die #Israel ist, hat das Recht und die Pflicht, sich gegen die terroristischen Gruppen Hamas und Hisbollah zu verteidigen.#BringThemHome #7Octobre pic.twitter.com/zB3XfpuU7J

– Sylvain Maillard (@SylvainMaillard) 6. Oktober 2024

Maillard zeigte weitaus bessere Kenntnisse über israelische Themen als über internationales Recht.

Die Wahrheit ist, dass ein Staat, der ein anderes Volk jahrzehntelang besetzt und misshandelt, keine Rechte hat, aber eine dringende Pflicht. Diese Pflicht besteht darin, die Besatzung zu beenden.

Elnet und die Politiker, die es umwirbt, verbreiten gewöhnlich unehrliche Propaganda. Sie gehören einer Lobby von Lügnern an.

Übersetzt mit Deepl.com

