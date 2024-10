https://english.almayadeen.net/news/politics/time-to-expel—israel-s–rogue-status-and-the-case-for-un-r



Israels Schurkenstatus und die Gründe für eine UN-Resolution zur Streichung aus dem Gremium

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Guardian

16. Oktober 2024

Ein Schurkenstaat kann nicht der UN selbst den Krieg erklären und damit weiterhin ungestraft davonkommen, sagt Mehdi Hasan, ein Rundfunkmoderator und Autor.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verwendet einen roten Marker auf einer Karte des „Neuen Nahen Ostens“, während er am Freitag, dem 22. September 2023, vor der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen spricht. (AFP)

In einem von The Guardian veröffentlichten Artikel hob der renommierte Rundfunkjournalist und Autor Mehdi Hasan die aggressiven Handlungen „Israels“ im vergangenen Jahr hervor.

Hasan wies darauf hin, dass „Israel“ Angriffe auf mehrere Länder und besetzte Gebiete gestartet hat, darunter den Gaza-Streifen, das Westjordanland, den Libanon, Syrien, den Jemen und den Iran. Darüber hinaus betont er, dass „Israel“ eine beispiellose Reihe rhetorischer und gewalttätiger Angriffe gegen die Vereinten Nationen gerichtet hat.

Laut Hasan hat „Israel“ im Wesentlichen genau der Organisation den Krieg erklärt, die eine entscheidende Rolle bei seiner eigenen Gründung gespielt hat, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich seiner fortgesetzten Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen aufwirft.

Eine Abrechnung mit den jüngsten Angriffen

In seinem Artikel reflektierte Mehdi Hasan über die letzten Wochen und Monate und dokumentierte eine Reihe von Handlungen „Israels“, die dessen wachsende Feindseligkeit gegenüber den Vereinten Nationen unterstreichen. Er erinnerte daran, wie der israelische Premierminister in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung die Organisation als „verachtenswert“ und als „Haus der Finsternis“ bezeichnete. Hasan erinnerte auch an die schockierende Tat des scheidenden UN-Botschafters „Israels“, der während einer Sitzung der Generalversammlung eine Kopie der UN-Charta zerriss und später behauptete, das UN-Hauptquartier solle „vom Erdboden getilgt werden“. Darüber hinaus beschuldigte der israelische Außenminister den UN-Generalsekretär fälschlicherweise, Angriffe auf „Israel“ nicht verurteilt zu haben, und erklärte ihn zur „persona non grata“.

Ist die UN-Mitgliedschaft „Israels“ angesichts anhaltender Verstöße gerechtfertigt?

Mehdi Hasan warf kritische Fragen zu den israelischen Aktionen in Bezug auf die Vereinten Nationen auf und fragte, wie ein solches Verhalten als akzeptabel oder legal angesehen werden kann.

Er wies auf den eklatanten Widerspruch hin, dass „Israel“ trotz seiner aggressiven Angriffe auf die Organisation weiterhin Mitglied der Vereinten Nationen ist. Hasan betonte, dass selbst Länder mit einer schlechten Menschenrechtsbilanz keine UN-Mitarbeiter in großem Umfang getötet, keine UN-Basis mit Panzern überfallen oder mehr als zwei Dutzend Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ignoriert haben. Bemerkenswerterweise hat „Israel“ all dies seit über 60 Jahren getan, ganz zu schweigen davon, dass es den UN-Generalsekretär zur „Persona non grata“ erklärt hat – ein Schritt, den Tel Aviv nun unternommen hat.

Es gebe jedoch ein Verfahren für den Ausschluss eines Mitgliedsstaates, betonte er. Artikel 6 der UN-Charta besagt: „Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die Grundsätze dieser Charta beharrlich verletzt, kann auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch die Generalversammlung aus der Organisation ausgeschlossen werden.“ Zwar wurde noch nie ein Mitglied nach diesem Artikel ausgeschlossen, doch gab es in der Vergangenheit bereits Umgehungsmöglichkeiten für Vetos des Sicherheitsrats.

1971 ersetzte die UN-Generalversammlung die Republik China (Taiwan) durch die Volksrepublik China als einzigen legitimen Vertreter Chinas. Drei Jahre später weigerte sich die UN-Generalversammlung aufgrund ihrer eigenen „Geschäftsordnung“, die Delegation Südafrikas anzuerkennen, da sie die Apartheid praktizierte und Namibia illegal besetzte, wodurch Südafrika bis 1994 effektiv ausgeschlossen wurde. Wie ein Rechtsexperte betonte, zeigten die Vereinten Nationen „einen improvisatorischen Ethos“, als sie eine Angelegenheit beurteilten, die wichtig genug war, um zu handeln.

In seinem Beitrag erkannte Hasan ferner die Dringlichkeit der Situation an und fragte, was kritischer sein könnte als ein UN-Mitgliedstaat, der die Organisation, ihre Autorität, ihr Personal und ihre Charta aktiv angreift. Er merkte an, dass, obwohl 40 Länder kürzlich die Angriffe „Israels“ auf UN-Friedenstruppen im Libanon verurteilt haben, bloße Worte nicht ausreichen. Hasan argumentierte, dass die UN-Mitgliedstaaten als Reaktion auf diese Verstöße entschlossen handeln müssten, da die anhaltenden Angriffe auf die UN ihre eigentliche Grundlage und Glaubwürdigkeit untergraben würden.

„Israel“ mag die UN als irrelevant oder voreingenommen abtun, aber seine bloße Existenz ist an eine Resolution der UN-Generalversammlung gebunden. Tatsächlich erwähnt ‚Israels‘ Unabhängigkeitserklärung von 1948 die UN sieben Mal, jedes Mal in positiven und dankbaren Worten, so Hasan.

Die Aussetzung der Teilnahme „Israels“ an der Generalversammlung oder sogar der Ausschluss des Landes aus den Vereinten Nationen, so Hasan, wäre eine starke Botschaft – an „Israel“ und die Welt –, dass die Autorität der Vereinten Nationen und das Leben ihres Personals von Bedeutung sind und dass „ein Schurkenstaat nicht der UNO selbst den Krieg erklären und damit ungestraft davonkommen kann“, so Hasan abschließend.

