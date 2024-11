https://www.palestinechronicle.com/free-palestine-paris-saint-germain-fans-send-powerful-pro-palestine-message/



„Free Palestine“ – Fans von Paris Saint-Germain senden starke pro-palästinensische Botschaft

7. November 2024

Fans von Paris Saint-Germain zeigten ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestine Chronicle Staff

Der französische Innenminister Bruno Retaillo bezeichnete das Banner als „inakzeptabel“ und kündigte an, er werde Paris Saint-Germain um eine Erklärung bitten, ohne Sanktionen auszuschließen.

Die Fans von Paris Saint-Germain zeigten am Mittwoch während ihres Spiels gegen Atletico Madrid in der UEFA Champions League im Pariser Parc des Princes pro-palästinensische Transparente.

Die Fans des französischen Clubs zeigten vor dem Spiel ein riesiges Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“.

Der ikonische Felsendom in Jerusalem stand im Mittelpunkt des riesigen Tifos, während rechts davon eine palästinensische Figur in ein rotes Palästinensertuch gehüllt stand. Die palästinensische und die libanesische Flagge säumten das Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“ (auf Englisch).

Am unteren Ende des Banners stand eine weitere eindringliche Inschrift auf Französisch: „Der Kampf findet auf dem Feld statt, aber der Frieden auf der ganzen Welt.“

Als Reaktion auf diese Aktion bezeichnete der französische Innenminister Bruno Retaillo das Banner als „inakzeptabel“ und kündigte an, er werde Paris Saint-Germain um eine Erklärung bitten, ohne Sanktionen auszuschließen.

Vorsätzliche Tötung von Sportlern

Die eindringliche Botschaft der Fans der französischen Fußballmannschaft erinnert auf drastische Weise an die zahlreichen Morde, die die israelische Besatzungsarmee seit Beginn ihres Völkermords vor über einem Jahr an Sportlern in Gaza verübt hat.

Der Palästinensische Fußballverband (PFA) gab im Juli bekannt, dass seit Beginn des völkermörderischen Krieges durch Israel fast 100 palästinensische Fußballspieler getötet wurden.

Zwei der Spieler gehörten der palästinensischen Nationalmannschaft an, darunter Mohamed Barakat, bekannt als „die Legende von Khan Yunis“. Barakat war der erste Palästinenser, der im Profifußball mehr als 100 Tore erzielte.

Am 13. Juli wurde der Torwart des Fußballvereins Shabab Khan Yunis, Shadi Abu al-Araj, bei dem von der israelischen Armee in der Gegend von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens verübten Massaker von Al-Mawasi getötet.

Im März legte die PFA der FIFA einen von sechs Mitgliedsverbänden unterstützten Vorschlag vor, um die Menschenrechtsverletzungen Israels gegen Palästinenser während des FIFA-Kongresses zu erörtern, der am 17. Mai in Thailand stattfinden soll.

Der Vorschlag „fordert sofortige Sanktionen gegen israelische Mannschaften wegen beispielloser Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Besatzung in Palästina, insbesondere im Gazastreifen“, so die PFA damals.

Der Aufruf der PFA kam, als bis zu 60 Menschenrechtsgruppen die FIFA beschuldigten, „an israelische Handlungen andere Maßstäbe anzulegen“, was ihre Glaubwürdigkeit untergräbt und den Weltfußballverband „Vorwürfen politischer Voreingenommenheit und Heuchelei aussetzt“.

In einem Schreiben an die FIFA forderten die Gruppen „die sofortige Suspendierung israelischer Fußballmannschaften von allen Wettbewerben angesichts des anhaltenden Völkermords“ im Gazastreifen.

Vor kurzem, nachdem Israel am 13. Oktober den 19-jährigen Sha’ban Al-Dalou in seinem Zelt im Hof des al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah verbrannt hatte, richtete die Rocklegende und Aktivist Roger Waters eine eindringliche Botschaft an Fußballspieler auf der ganzen Welt.

Der Mitbegründer von Pink Floyd schrieb auf X: „Wenn Sie Fußballer sind und in der European Nations League spielen und mit jemandem aus Israel, einschließlich der gesamten Nationalmannschaft, auf einen Fußballplatz gehen, machen Sie sich mitschuldig am Mord an dem jungen Mann, der in seinem Zelt verbrannt ist!“

Völkermord geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord in Gaza 43.391 Palästinenser getötet und 102.347 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, Anadolu)

