Französisches Gericht verurteilt Pro-Palästina-Aktivistin zu drei Jahren Gefängnis

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

7. November 2024



Amira Zaiter, eine Mutter und Krankenpflegestudentin aus Nizza, Frankreich, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie den anhaltenden israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza angeprangert hatte.

Amira Zaiter, eine Aktivistin aus Nizza, umarmt ihre Tochter, nachdem sie 46 Tage in Haft verbracht hat (X)

Eine propalästinensische Aktivistin in Frankreich wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie angeblich in den sozialen Medien „den Terrorismus verherrlicht“ hat, wie der Sender France 3 berichtet.

Amira Zaiter, eine Aktivistin aus Nizza, wurde am 19. September verhaftet, weil sie angeblich „Terrorismus fördert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit verherrlicht und Hassreden im Internet verbreitet“, wie der Sender berichtet.

Zaiter, die Gründerin der Organisation „De Nice a Gaza“ (Von Nizza nach Gaza), wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, von der zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden und ein Jahr mit einem elektronischen Armband verbüßt werden muss.

Zaiter organisierte im Oktober 2023 die ersten pro-palästinensischen Proteste in Nizza, nachdem der israelische Völkermord an den Palästinensern in Gaza begonnen hatte.

In einem Beitrag auf X erklärte sie: „Ich möchte allen danken, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, die mir Briefe geschickt haben und die mich finanziell unterstützt haben. Vor allem bin ich Mutter und eine Studentin der Krankenpflege.“

Ich möchte allen danken, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, die mir Briefe geschrieben haben und die mir finanzielle Unterstützung zukommen ließen und lassen.

Vor allem bin ich Mutter und Krankenpflegeschülerin.

— Amira Zaiter (@amirazait) 6. November 2024

In einem anderen Beitrag teilte sie ein Video, in dem sie ihre Tochter umarmt und darüber nachdenkt, wie sie nach 46 Tagen willkürlicher und ungerechter Inhaftierung, weil sie den Völkermord angeprangert und in Nizza ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht hatte, endlich wieder mit ihrer Tochter vereint war.

46 jours après une détention arbitraire et injuste pour avoir dénoncé le génocide et exprimé mon soutien à la Palestine a Nice, je retrouve enfin ma fille. pic.twitter.com/Xmas9rLhk8

— Amira Zaiter (@amirazait) 6. November 2024

In einem ähnlichen Fall forderte die Pariser Staatsanwaltschaft im vergangenen Monat eine achtmonatige Bewährungsstrafe für einen weiteren pro-palästinensischen Aktivisten, Elias d’Imzalene.

Stellen Sie sich vor, ich würde diesen Slogan skandieren und dabei von Palästina sprechen …

Ich würde sofort verfolgt und verhaftet werden.

Aber sie sind in Ordnung, sie gehören der richtigen Religion an, haben die richtige Hautfarbe.pic.twitter.com/XqwR6Z49oR

– Elias d’Imzalène (@imzalene) 2. November 2024

Elias wurde wegen angeblicher „öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt“ angeklagt, nachdem er während einer Kundgebung in Paris den Begriff „Intifada“ erwähnt hatte.

Er wurde am 24. September verhaftet, weil er angeblich bei einer Demonstration am 8. September zu einem bewaffneten Aufstand aufgerufen hatte.

Französischer Abgeordneter will Gesetzentwurf zum Verbot von „Israel“-Kritik vorlegen

Ein zionistisches Mitglied des französischen Parlaments schlug vor, jegliche Kritik an „Israel“ unter Strafe zu stellen, was bei Aktivisten und Abgeordneten einen Aufschrei der Entrüstung auslöste.

Caroline Yadan, Mitglied der französischen Nationalversammlung, wird einen Gesetzesentwurf vorlegen, der unter anderem „die Leugnung des Staates Israel“ verbietet und die freie Meinungsäußerung einschränkt, wie z. B. die Verwendung des Ausdrucks „vom Fluss bis zum Meer“ bei pro-palästinensischen Kundgebungen.

In einer Erklärung am X schrieb die europäische Abgeordnete Rima Hassan, dass „Israel“ „Kritik verdient“, weil es „seit Jahrzehnten gegen alle Resolutionen der Vereinten Nationen verstößt und die abscheulichsten internationalen Verbrechen begeht“.

Der französische Dichter und Schriftsteller Jean-Philippe Cazier bezeichnete die Bemühungen als einen Weg, „die Freiheit des Denkens, der Kritik und des Schreibens zu unterdrücken“, und erklärte am X., dass Yadan versuche, „die Verurteilung des von Israel in Gaza begangenen Völkermords zu verhindern“.

Rima Hassan, ein französisches Mitglied des Europäischen Parlaments, bemerkte auch, dass, wenn es nur ein Regime gibt, „das Kritik verdient, dann ist es Israel“.

Hassan führte aus, dass die israelische Besatzung „seit Jahrzehnten gegen alle Resolutionen der Vereinten Nationen verstößt und die abscheulichsten internationalen Verbrechen begeht“.

Die Spannungen zwischen Frankreich und der israelischen Besatzung sind hoch, nachdem Emmanuel Macron die Nationen wiederholt aufgefordert hat, die Waffenlieferungen an „Israel“ einzustellen, wenn diese Waffen in Gaza und im Libanon eingesetzt werden. Er erklärte auch privat, dass Netanjahu „die Entscheidungen der Vereinten Nationen nicht ignorieren“ sollte, da „sein Land durch eine Entscheidung der Vereinten Nationen geschaffen wurde“, was bei Netanjahu Empörung auslöste.

