https://www.aljazeera.com/news/2024/11/7/trumps-return-to-white-house-worries-lebanese-palestinian-civilians



Trump wird unsere Notlage verschlimmern: Palästinenser und Libanesen sind Opfer der Kriege Israels

Von Maram Humaid und Mat Nashed

Veröffentlicht am 7. November 2024

Der Wahlsieg des US-Republikaners schürt die Sorge vor einer zunehmenden israelischen Aggression und schmälert die Hoffnung auf palästinensische Selbstbestimmung.

Eine Palästinenserin trägt ein Kind an den Trümmern von Häusern vorbei, die bei israelischen Angriffen in Khan Younis im südlichen Gaza zerstört wurden [Hatem Khaled/Reuters]

Deir el-Balah, Gaza, Palästina, und Beirut, Libanon – palästinensische und libanesische Zivilisten bereiten sich auf weitere Verwüstungen vor, sobald Donald Trump im Januar seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten antritt.

Während Millionen von Trump-Anhängern seinen Sieg feiern, blicken viele im Nahen Osten mit Besorgnis auf die Ereignisse.

In Gaza, dem besetzten Westjordanland und im Libanon befürchtet man, dass der treue Verbündete Israels dessen Premierminister Benjamin Netanjahu und dessen rechtsextreme Koalitionsregierung dazu ermutigen wird, regionale Konflikte zu verschärfen und jegliche Möglichkeit der palästinensischen Selbstbestimmung zunichte zu machen.

„Ich habe kein Vertrauen in Amerika“, sagte Abu Ali, ein 87-Jähriger in Gaza, der wie die meisten Menschen dort aus seiner Heimat vertrieben wurde. “Ich erwarte, dass der Krieg in Gaza [unter Trump] noch schlimmer wird.“

Eine trauernde Mutter tröstet einen Jungen, nachdem ihr Sohn bei einem israelischen Angriff im Dorf al-Shuhada in der Nähe von Dschenin im von Israel besetzten Westjordanland getötet wurde [Raneen Sawafta/Reuters]

Die scheidende Regierung von US-Präsident Joe Biden hat Israel bei seinem Feldzug in Gaza unterstützt.

Seit den von der Hamas geführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober 2023, bei denen 1.139 Menschen getötet und 250 gefangen genommen wurden, hat Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza – unter Einsatz von US-Waffen – mehr als 43.000 Palästinenser getötet und fast die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen entwurzelt.

Der gewählte republikanische Präsident hat den Demokraten Biden beschuldigt, Israel in Gaza zurückzuhalten, und vage versprochen, Israel bei einer Wiederwahl zu helfen, „den Job zu beenden“.

„Ich weiß nicht, ob sich die Situation unter Trump verbessern wird. Er könnte [Israel] einfach erlauben, uns alle [aus Gaza] zu deportieren, anstatt uns zu töten“, sagte Abu Mohamad mit einem Hauch von Sarkasmus aus einem Vertriebenenlager in Gaza.

Abu Ali glaubt, dass die Palästinenser der Gnade dessen ausgeliefert sind, wer auch immer in den USA an der Macht ist.

Als Überlebender der Nakba („Katastrophe“), der Vertreibung von 750.000 Palästinensern durch zionistische Milizen während der Gründung Israels im Jahr 1948, sagte er, er habe miterlebt, wie mehrere US-Präsidenten israelische Gräueltaten gegen sein Volk unterstützten.

Er geht davon aus, dass sich dieser Trend unter Trump fortsetzt, und betonte, dass weder die Nakba noch der anhaltende Völkermord Israels in Gaza als „Krieg“ bezeichnet werden sollten.

„Es gibt keine Kriege [zwischen Israel und Palästina]“, sagte er gegenüber Al Jazeera. “Es war damals kein Krieg. Und das ist kein Krieg [in Gaza]. Es ist ein Völkermord.“

Eine Palästinenserin, die bei einem israelischen Angriff Angehörige verloren hat, trauert am 3. November 2024 im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen an den Leichen ihrer Familienmitglieder [Bashar Taleb/AFP]

Die Sicht aus dem Libanon

Im Libanon erwarten viele Menschen, dass Trump die Unterstützung für Israels Kriegsanstrengungen beibehält oder erhöht.

Israel behauptet, gegen die libanesische bewaffnete Gruppe Hisbollah zu kämpfen, doch Beobachter werfen Israel vor, einen Krieg gegen die schiitische Gemeinschaft des Landes zu führen.

Im Libanon werden politische Posten proportional zur religiösen Zusammensetzung des Landes vergeben. Der Präsident ist immer ein maronitischer Christ, der Premierminister ein sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim.

Seit dem Bürgerkrieg im Libanon, der von 1975 bis 1990 andauerte, hat die Hisbollah ihre Kontrolle über die schiitische Gemeinschaft gefestigt, indem sie Religion, Identität und Widerstand zu einer politischen Bewegung vermischt hat, die bei vielen Menschen Anklang findet. Die Hisbollah hat auch Gegner unterdrückt.

Im vergangenen Monat hat Israel seinen Krieg gegen die Hisbollah durch Bombenangriffe auf Städte und Ortschaften im Südlibanon und im Bekaa-Tal verschärft. Die Bewohner ganzer Dörfer und Stadtteile wurden durch das israelische Feuer entwurzelt, das ihre Häuser dem Erdboden gleichmachte und die Angst vor einer dauerhaften Vertreibung schürte.

Ali Saleem, der aus der Stadt Sour im Süden vertrieben wurde, sagte, dass der Krieg unter Trump weitergehen werde. Er sagte, der gewählte Präsident könnte einen Waffenstillstandsvorschlag vorlegen, der für Israel, aber nicht für die Hisbollah oder den Libanon vorteilhaft sei.

„Trump wird ein Angebot auf den Tisch legen und sagen: ‚Wollt ihr den Krieg beenden oder nicht?’“, sagte der 30-jährige Selim gegenüber Al Jazeera. “Wenn wir nein sagen, wird der Krieg weitergehen.“

Ali Aloweeya, 44, fügte hinzu, dass Trump wahrscheinlich „zionistische Interessen“ in der Region verteidigen werde.

Er befürchtet, dass Trump Israel sogar erlauben könnte, den Bau illegaler Siedlungen im Südlibanon zu versuchen, wie es einige rechtsextreme israelische Aktivisten und Politiker gefordert haben.

„Wenn Trump zurückkehrt und sich wieder für die Interessen der Israelis einsetzt, werden wir Widerstand leisten. Wir sind ein Volk des Widerstands.“

Eine Frau vor einer zerbombten Filiale der al-Qard al-Hassan-Finanzgruppe in al-Shiyah, Beirut, Libanon [Datei: Wael Hamzeh/EPA-EFE]

Angst vor einer Annexion

Während seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2017 bis 2021 erließ Trump Maßnahmen, die den Palästinensern in den besetzten Gebieten und der umliegenden Region schadeten.Er strich die US-Gelder für das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) und brach mit der jahrzehntelangen Politik, indem er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte.

Die Palästinenser sahen in diesen Schritten den Versuch, ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat – wie in der UN-Resolution 194 festgelegt – zu untergraben und sie zu zwingen, das besetzte Ostjerusalem als Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates aufzugeben.

Israel annektierte Ostjerusalem und besetzte arabische Gebiete, nachdem es die arabischen Armeen im Sechstagekrieg 1967 besiegt hatte.

Tasame Ramadan, ein palästinensischer Menschenrechtsaktivist, befürchtet nun, dass Trump Israel die Annexion großer Teile des Westjordanlandes gestatten könnte. Aktivisten, Analysten und Menschenrechtsgruppen sagten, Israel habe dies de facto bereits getan.

„Als Palästinenser erwarten wir von Trump nichts Positives. Seine Entscheidungen sind unvorhersehbar, aber er ignoriert oft palästinensische Stimmen, und seine Entscheidungen haben nachhaltige Auswirkungen auf die Palästinenser“, sagte Ramadan, die in Nablus, einer Stadt im Westjordanland, lebt.

Sie wies darauf hin, dass Trump 2019 die Souveränität Israels über die besetzten Golanhöhen Syriens anerkannt hat, was gegen das Völkerrecht verstößt.

Sie bereitet sich auf eine ähnliche Politik vor, die den Bestrebungen der Palästinenser nach Selbstbestimmung schaden – sie sogar zunichte machen – könnte.

„Trumps Vorgehen ignoriert unsere Rechte und unsere Hoffnungen auf Freiheit und einen souveränen palästinensischen Staat“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

„Aber ich glaube nicht, dass die Palästinenser glücklich wären, wenn [US-Vizepräsidentin Kamala] Harris die Wahl gewonnen hätte. Sie hätte aufgrund ihrer Haltung zur Lage in Palästina und ihrer Weigerung, den Völkermord zu stoppen, eine Niederlage verdient.

„In beiden Fällen waren diese beiden [Kandidaten] nicht unsere beste Wahl.“

Quelle: Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …