Freibrief für Neonazis Von Ina Sembdner

Ukraine-Krieg: Freibrief für Neonazis Washington hebt US-Waffenverbot für ukrainische „Asow“-Brigade auf. Rheinmetall startet vor „Wiederaufbaukonferenz“ Joint Venture mit Kiew * Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire/imago

Von Ina Sembdner

Serg Glovny/ZUMA Wire/imago US-Waffen in »vertrauenswürdigen« Händen: Nazisymbolik als Markenzeichen der »Asow«-Brigade (Kiew, 14.3.2020)

Je mehr die Ukraine auf dem Schlachtfeld ins Hintertreffen gerät, desto radikaler werden die Maßnahmen ihre Verbündeten. So habe »die 12. Asow-Brigade der ukrainischen Spezialeinheiten die vom US-Außenministerium durchgeführte Leahy-Überprüfung bestanden«, meldete das State Department nach »eingehender Überprüfung« laut Washington Post vom Montag (Ortszeit). Das »Leahy-Gesetz« verhindert, dass US-Militärhilfe an ausländische Einheiten geht, die nachweislich schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben – dafür habe das Außenministerium »keine Beweise« gefunden. Weiterlesen in jungewelt.de

