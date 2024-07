Freie Meinungsäußerung unter Beschuss: Wie Israels Tech Guard die freie Meinungsäußerung im Internet tötet von Jessica Buxbaum

https://www.mintpressnews.com/free-speech-under-fire-israel-tech-guard-online-freedom/287771/



von Jessica Buxbaum

3. Juli 2024

Stunden nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, als sich die israelische Regierung auf einen Krieg vorbereitete, bereitete sich der israelische Technologiesektor auf einen eigenen Krieg vor.

Unter dem Namen Israel Tech Guard hat die Koalition israelischer Tech-Angestellter eine „Armee“ aus freiwilligen Bürgern zusammengestellt, die in erster Linie das Image Israels im Internet verteidigen soll. Die Gruppe hat mehrere Projekte ins Leben gerufen oder daran mitgearbeitet, die darauf abzielen, pro-palästinensische Inhalte ins Visier zu nehmen und gleichzeitig die israelische Propaganda zu unterstützen.

Israel Tech Guard besteht aus mehr als 250 israelischen Tech-Mitarbeitern und wurde von dem Unternehmer Mor Ram-On, der für den israelischen Waffenhersteller Rafael Advanced Defense Systems arbeitete, Ron Balter, einem Software-Ingenieur bei Cybereason, einem US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmen, der bei der israelischen Marine diente, und Lior Mizrahi, der das IT-Unternehmen Maveriks leitet, gegründet.

Da die gemeinnützige Organisation noch sehr jung ist, müssen die Finanzberichte von Israel Tech Guard noch vorgelegt werden. Im November bat die Gruppe jedoch um eine Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Dollar, und die Jerusalem Post berichtete, dass sie von Elbit Systems, Israels größtem Waffenhersteller, der Waffen für das israelische Militär produziert, unterstützt wird.

Laut dem LinkedIn-Profil von Israel Tech Guards „arbeitet die Gruppe mit den israelischen Sicherheitsbehörden zusammen“. In einer archivierten Version der Website heißt es, dass sie auch mit dem israelischen Militär zusammenarbeitet. Ein solches Projekt, „Anchoring the Draw“, wurde beispielsweise im Dezember 2023 mit der Einheit 9900 abgeschlossen, einem israelischen Militärgeheimdienst, dessen Arbeit geheim ist. Informationen über das Projekt und seinen Zweck sind nicht veröffentlicht worden.

Israel Tech Guard hat auch mit dem israelischen Nationalen Informationsdirektorat und dem Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und die Bekämpfung des Antisemitismus zusammengearbeitet, um am Tag des Hamas-Anschlags im Oktober 2023 „Words of Iron“ zu starten.

Mit Words of Iron werden die Nutzer sozialer Medien dazu ermutigt, israelfreundliche Inhalte zu verstärken, indem sie von den Entwicklern der Website automatisch erstellte Kommentare abgeben, und Inhalte, die als israelfeindlich eingestuft werden, in großem Umfang zu melden.

„Wenn jeder Einzelne nur 10 Minuten pro Tag damit verbringt, dieses Tool zu nutzen und Botschaften zur unerschütterlichen Unterstützung Israels zu teilen, wird unsere kollektive Stimme weltweit Gehör finden“, schrieb Israel Tech Guard auf LinkedIn und kündigte das Projekt an.

Pro-Palästina-Aktivismus im Visier

Laut dem Digital Forensic Research Lab (DFRLab) des Atlantic Council erschien der Hashtag „words of iron“ mehr als 40.000 Mal in X-Posts, wurde von mehr als 5.000 Nutzern verwendet und erreichte zwischen dem 10. Oktober 2023 und dem 10. März 2024 mehr als 1 Million Nutzer. Der Erfolg von Words of Iron war jedoch nur von kurzer Dauer, da das Engagement nach dem 13. Oktober zurückging.

„Obwohl Words of Iron keine dauerhafte Wirkung hatte, stellt es eine Weiterentwicklung der digitalen Propaganda in Kriegen dar und ist fortschrittlicher als frühere Bemühungen“, so ein DFRLab-Forscher, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, gegenüber MintPress News.

Die Strategie des Tools zielte auf Politiker, Einflussnehmer, Aktivisten und Journalisten ab. Die wichtigsten Empfänger von Antworten mit dem Hashtag „Words of Iron“ waren US-Außenminister Antony Blinken, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, US-Präsident Joe Biden, US-Senator Marco Rubio, der britische Innenminister James Cleverly, Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, US-Senator Chuck Schumer und der britische Premierminister Rishi Sunak.

Die Art der Inhalte, die Words of Iron den Nutzern zur Meldung vorschlägt, ist sehr unterschiedlich. Einige Beiträge enthalten falsche Informationen oder sind antisemitisch, aber viele Beiträge sind einfach nur kritisch gegenüber Israel und dem Zionismus oder drücken ihre Solidarität mit Palästina aus.

Laut einer Analyse von DFRLAB hat Words of Iron mehrfach Beiträge der Aktivistengruppe Scottish Jews Against Zionism und des australisch-libanesischen Journalisten Daizy Gedeon markiert.

Die Washington Post berichtete, dass das Tool die Nutzer auch dazu ermutigte, einen Weihnachtspost der Influencerin und Anwältin Rosy Pirani zu markieren, in dem sie behauptete, Jesus sei Palästinenser gewesen. Der Beitrag wurde dann auf Instagram gemeldet, und nun werden ihre Inhalte Nicht-Followern nicht mehr empfohlen. Sie wurde von der Explore-Seite und dem Reels-Tab verbannt und kann ihre Beiträge nicht mehr monetarisieren.

„Es ist traurig, dass Inhalte, die in keiner Weise antisemitisch sind, gemeldet werden“, sagte Pirani der Washington Post.

Websites wie Words of Iron schrecken andere Autoren von Inhalten ab, über Palästina zu berichten. Sie schrecken die freie Meinungsäußerung ab, und genau das ist ihr Ziel.

Auf der anderen Seite ermutigt Words of Iron die Nutzer, Beiträge von pro-israelischen Stimmen wie StandWithUs, Stop Antisemitism, Yoseph Haddad, einem pro-israelischen palästinensischen Aktivisten, dem umstrittenen Nachrichtenaggregator Visegrad24 und Hillel Neuer, dem Leiter von UN Watch, einer israelischen Lobbygruppe, die sich gegen die Vereinten Nationen richtet, zu verstärken. Viele der Beiträge griffen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) an, für dessen Verbot Israel sich aktiv einsetzt, auf seinem Gebiet tätig zu werden.

Darüber hinaus fand das DFRLab viele verdächtige X-Konten, die mit Words of Iron in Verbindung stehen. Einige Konten, die das „Words of Iron“-Tool nutzen, wurden unmittelbar nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober eingerichtet, während andere Profile jahrelang ruhten, bevor sie ihre Aktivitäten mit „Words of Iron“ wieder aufnahmen.

„Das DFRLab hat mindestens zweihundert Konten identifiziert, die nach den Anschlägen vom 7. Oktober eingerichtet wurden, einige im Abstand von wenigen Minuten, und die WOI-Nachrichten verstärkten. Mehr als dreißig Konten wurden am 12. Oktober erstellt, während mehr als zwanzig am folgenden Tag eingerichtet wurden“, schreiben die Forscher in ihrem Bericht über Words of Iron. „Mehr als hundert Konten hatten zum Zeitpunkt der Berichterstattung kein Avatarbild und verwendeten alphanumerische Handles“.

DFRLab konnte nicht nachprüfen, ob diese Konten echt waren oder von staatlichen oder anderen Stellen betrieben wurden.

Words of Iron ist zwar nicht der erste Online-Mechanismus zur Förderung israelischer Propaganda, aber DFRLab stellt fest, dass er ausgefeilter ist als frühere Technologien.

„Words of Iron ist fortschrittlicher in Bezug auf Design und Benutzeroberfläche, beinhaltet zum Beispiel Gamification und Automatisierung und ist in der Lage, endlose Inhalte mit spezifischer Zielsetzung zu generieren“, so der DFRLab-Forscher.

Der Forscher hob außerdem hervor, dass „der Fokus des Tools auf der Verstärkung von unterstützenden Botschaften von Politikern und Influencern auf verschiedenen Social-Media-Plattformen“ besonders bemerkenswert ist.

Eine Web-Propaganda

Andere Projekte, die mit Words of Iron zusammenarbeiten, sind Veo Israel und OCT7. Veo Israel ist eine gemeinnützige Organisation, die spanischsprachige Zielgruppen mit audiovisuellen Pro-Israel-Inhalten anspricht. Während die aktuelle Webseite von Veo Israel Words of Iron nicht erwähnt, sind in einer archivierten Version der Seite Words of Iron und OCT7, eine weitere pro-israelische digitale Kriegskampagne, aufgeführt.

Veo Israel wurde von Rodrigo Gonzalez gegründet, einem ehemaligen Soldaten der Golani-Brigade der israelischen Armee. Die Website behauptet, über ein Netzwerk von Tausenden spanischsprachigen Freiwilligen weltweit zu verfügen, die bei der Verbreitung von Informationen helfen. Sie wirbt auf Facebook, um gegen den „Krieg in den Medien“ zu kämpfen und „den Ruf Israels zu verteidigen“. Zu den Anzeigen, die Veo Israel auf Facebook geschaltet hat, gehören Angriffe auf das UNRWA, die Gaza-Solidaritätsbewegung auf dem Universitätsgelände und eine Geschichte über einen argentinischen Soldaten, der mit der israelischen Armee in Gaza kämpft.

Obwohl der Online-Einfluss von Veo Israel gering zu sein scheint – nur etwa 700 Facebook-Likes und Instagram-Posts erreichen selten 1.000 Likes – hat die Gruppe Kontakte zu Politikern auf der ganzen Welt geknüpft, darunter Santiago Abascal, Vorsitzender der spanischen Partei VOX, der chilenische Politiker Antonio Kast und der argentinische Präsident Javier Milei. Sie wurde auch von Gabriel Colodro, dem Vorsitzenden der spanischsprachigen Sektion der israelischen Partei Yesh Atid, finanziert.

Andere Apps, die Words of Iron ähneln, wie OCT7 und Moovers, sind mit der israelischen Regierung verbunden. Aufder Website von OCT7 wird das israelische Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten als Partner aufgeführt, und laut Washington Post behauptet Leaders, ein in Tel Aviv ansässiges Marketingunternehmen, das mit Moovers in Verbindung steht, dass es „von der staatlichen israelischen Werbeagentur unterstützt wird“.

Moovers erregte im Dezember internationales Aufsehen, als ein Vertreter von Leaders Autoren von Inhalten kontaktierte und ihnen anbot, sie für die Werbung für Moovers auf ihren Konten in den sozialen Medien zu bezahlen. Die App wurde auch beschuldigt, pro-palästinensische Inhalte zu entfernen.

Laut Aktivisten für digitale Rechte nimmt die Zensur von pro-palästinensischen Inhalten auf Social-Media-Plattformen zu.

Die palästinensische Gruppe für digitale Rechte, Sada Social, stellte fest, dass fast 40 % der palästinensischen Medien und Journalisten zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 Verstöße in den sozialen Medien erlitten. Zu den häufigsten Verstößen gehörten die Löschung von Beiträgen und die Reduzierung des Engagements.

Iron Truth ist ein weiterer von der israelischen Tech-Industrie hergestellter Bot, der die Internetnutzer zur Massenberichterstattung über Inhalte mobilisiert. Der Gründer der Plattform, Dani Kaganovitch, behauptet, dass seine Verbindungen zu Technologieunternehmen zur Entfernung von etwa 1.000 Beiträgen auf X, YouTube und TikTok geführt haben.

In Kaganovitchs Beitrag auf LinkedIn, in dem das Projekt angekündigt wird, heißt es:

Der Kampf um die öffentliche Meinung war noch nie so wichtig wie heute. Die Fake-News- und Verhetzungsmaschine unseres Feindes ruht keine Sekunde lang. Es ist an der Zeit, an allen Fronten zu gewinnen, auch an dieser. Zu diesem Zweck haben wir den Bot „Iron Truth“ geschaffen. Jetzt brauchen wir nur noch SIE – sind Sie über gefälschte Nachrichten gestolpert? Aufhetzende Beiträge? Unterstützung für den Terrorismus der Hamas? Melden Sie es dem „Iron Truth“-Bot, von dem der Inhalt zur schnellen Entfernung weitergeleitet wird.

Iron Truth steht nicht nur mit Technologieunternehmen, sondern auch mit der israelischen Regierung in Verbindung. Nach Angaben von The Intercept trafen sich die Manager von Iron Truth mit dem Leiter einer nicht näher benannten Cyber-Einheit der israelischen Regierung. Inbar Bezek, ein ehemaliges israelisches Parlamentsmitglied, arbeitet ebenfalls mit der App zusammen. OCT7 führt Iron Truth ebenfalls als einen seiner Partner auf.

Social Watch ist ein weiteres Projekt von Israel Tech Guard. Es nutzt einen KI-gesteuerten Bot, um Inhalte in sozialen Medien zu finden, die als „antiisraelisch“ oder antisemitisch eingestuft werden, und sie der Plattform zu melden, da sie gegen die Richtlinien der Seite verstoßen. Darüber hinaus benachrichtigt der Bot den Arbeitgeber des Verfassers des Beitrags über den gemeldeten Verstoß.

„Wir haben einen Bot entwickelt, der Aktivisten identifiziert, die Propaganda in großen globalen Unternehmen verbreiten, und ihre Arbeitgeber über die begangenen Verstöße informiert“, heißt es auf der Webseite von Social Watch.

Nach Angaben von Social Watch hat das Tool bisher 3.000 Beiträge gemeldet, von denen 500 markiert wurden, und 100 Berichte wurden bisher verschickt. Obwohl das Tool nur eine Erfolgsquote von etwa 16 % bei der Kennzeichnung von Inhalten hat, ist Social Watch ein Zeichen für die zunehmend McCarthy’schen Taktiken, die die Israel-Lobby gegen Pro-Palästina-Aktivisten anwendet.

Außerdem ist es nicht sicher, ob diese Apps gegen die Richtlinien für soziale Medien verstoßen.

„Es bleibt unklar, ob Apps von Drittanbietern wie Words of Iron direkt gegen die Richtlinien zur Inhaltsmoderation von Social-Media-Plattformen verstoßen. Unsere Untersuchung zeigt, dass einige Richtlinien zur Inhaltsmoderation, wie z. B. die Verwendung von Spam, von einzelnen Nutzern, die das Tool verwendet haben, verletzt worden sein könnten“, so der DFRLab-Forscher gegenüber MintPress News.

TikTok, Meta (zu dem Facebook und Instagram gehören) und YouTube wurden kontaktiert, um zu erfahren, ob diese Apps gegen ihre Inhaltsrichtlinien verstoßen und ob sie auf Beiträge, die von diesen Apps gemeldet wurden, reagiert haben, haben aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht geantwortet. X konnte nicht erreicht werden.

Angesichts der mangelnden Transparenz der Regierung ist es auch schwierig, den Grad der Beteiligung der Regierung an diesen Kampagnen zu bestimmen. Im November berichteten israelische Medien jedoch, dass das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten 10 Millionen NIS (über 2,6 Millionen Dollar) für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Israel einsetzen, und einen nicht genannten Betrag für Organisationen, die Freiwillige einsetzen, um sich für Israel einzusetzen, bereitstellen würde.

Der Generaldirektor des Ministeriums sagte, das Ministerium habe von einem unbekannten Empfänger eine Spende in Höhe von 500.000 Dollar für diese Projekte erhalten. Das Ministerium wird außerdem weitere 9 Mio. NIS (2,4 Mio. $) ausgeben, um gesponserte Inhalte in der ganzen Welt zu verbreiten, wobei das Außenministerium 5 Mio. NIS (1,3 Mio. $) in diese Initiative investiert und das Nationale Informationsdirektorat 4 Mio. NIS (1 Mio. $) bereitstellt.

Trotz der massiven Mittel, die in diese pro-israelische Trollarmee gepumpt werden, bleibt abzuwarten, ob sie den so genannten Informationskrieg gewinnen werden.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.



