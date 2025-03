https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/peace-envoy-evades-scrutiny-dealings-israel-lobby



„Friedens“-Gesandter entzieht sich der Überprüfung seiner Geschäfte mit der Israel-Lobby

David Cronin

Lobby Watch

5. März 2025

Sven Koopmans, bis vor kurzem Sonderbeauftragter der EU für den Nahost-Friedensprozess. (Europakolleg)

Fast vier Jahre lang war Sven Koopmans bekannt als Sonderbeauftragter der Europäischen Union für den Nahost-Friedensprozess.

Dieser hochtrabende Titel scheint ihn größenwahnsinnig gemacht zu haben.

Er hat sich so verhalten, als hätte Transparenz – nominell ein unantastbares Prinzip in Brüssel – nichts mit ihm zu tun.

Eine der letzten Entscheidungen, die Koopmans vor seinem Rücktritt von seinem Posten vor einigen Tagen getroffen hat, war die Ablehnung meines Antrags auf Informationsfreiheit, den Schriftverkehr zwischen ihm und dem American Jewish Committee (AJC), einer pro-israelischen Lobbygruppe, zu veröffentlichen.

Koopmans gab zu, dass er im September letzten Jahres mehrmals per E-Mail mit dem AJC in Kontakt gestanden hatte. Er weigerte sich jedoch, die Nachrichten freizugeben, da dies „das gegenseitige Vertrauensverhältnis zum AJC schädigen und den zukünftigen Dialog mit einem wichtigen Interessenvertreter der Region gefährden würde“.

Die Offenlegung der Nachrichten würde, so behauptete er, „der Öffentlichkeit preisgeben“, welche „Strategie“ Koopmans verfolgt habe. Die Aktivitäten von Koopmans zu beleuchten, berge das Risiko „möglicher böswilliger ausländischer Einmischung und Versuche, seinen eigenen Entscheidungsprozess zu beeinflussen“, fügte er hinzu.

Koopmans berief sich auf ähnliche Ausreden, als er einen früheren Antrag von mir auf Einsicht in seinen Terminkalender ablehnte – ein einfaches Protokoll seiner beruflichen Aktivitäten, das nicht ernsthaft als sensibel angesehen werden kann.

Warum all diese Geheimhaltung?

Koopmans‘ einzige mögliche Leistung in den letzten vier Jahren ist, dass er möglicherweise einen neuen Weltrekord für die Anzahl der Male aufgestellt hat, die ein Diplomat die Worte „Zwei-Staaten-Lösung“ verwendet hat.

Die Vorstellung, dass die Veröffentlichung einiger Dokumente „böswillige ausländische Schlussfolgerungen“ gefährden würde, ist lächerlich. Eine weitaus wahrscheinlichere Erklärung ist, dass Koopmans seine freundschaftlichen Beziehungen zu Israel und seinen Unterstützern geheim halten möchte, damit die gefürchtete Öffentlichkeit nicht auf seine mangelnde Unparteilichkeit aufmerksam wird.

Einmischung geduldet

Die Aktivitäten Israels und seines Lobbying-Netzwerks stellen zweifellos eine Einmischung in den Beitrag der EU dar. Anstatt die Einmischung als böswillig zu betrachten, kommt die Brüsseler Bürokratie der Einmischung entgegen.

In zwei jüngsten Erklärungen hat die EU-Führung gezeigt, dass sie eine unehrliche Darstellung fördert, in der Israel als bedrängter Staat dargestellt wird, der gezwungen ist, den „Terrorismus“ zu bekämpfen.

In der ersten Erklärung wird „große Besorgnis über die Folgen der israelischen Militäroperation gegen bewaffnete Kämpfer in den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland“ geäußert. In der Erklärung wird Israel dann aufgefordert, „seinen Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht nachzukommen“ und gleichzeitig „seine Sicherheitsbedenken im besetzten Westjordanland anzusprechen“.

Im Gegensatz zu dem, was die EU andeutet, hat Israel keine legitimen „Sicherheitsbedenken“ im Westjordanland.

Eine Armee, die eine Besatzung durchführt, die vom Internationalen Gerichtshof für illegal erklärt wurde, hat keinerlei Recht, einem Volk unter Besatzung Gewalt anzutun. Im Gegensatz dazu haben die Menschen unter Besatzung ein von den Vereinten Nationen bestätigtes Recht, sich der Kolonisierung und dem Diebstahl ihres Heimatlandes zu widersetzen.

Obwohl die Europäische Union vor dem Völkerrecht in die Knie geht, versucht sie in Wirklichkeit, dessen zentrale Grundsätze auszuhöhlen.

Die zweite Erklärung „verurteilt die Weigerung der Hamas, die Verlängerung des ersten Satzes des Waffenstillstandsabkommens in Gaza zu akzeptieren.“ Die „anschließende Entscheidung“ Israels, die Hilfe zu blockieren, „könnte möglicherweise humanitäre Folgen haben“.

Die Wahrheit ist, dass die jüngste Krise Israels Schuld ist. Wenn es das Waffenstillstandsabkommen respektiert hätte, wäre Israel zur zweiten Phase übergegangen, in der alle seine Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen werden müssen.

Und Israels Entscheidung, die Hilfe zu blockieren, ist nicht nur deshalb besorgniserregend, weil sie „möglicherweise zu humanitären Konsequenzen führen könnte“. Vielmehr ist dies ein weiterer Fall, in dem Israel den Hunger als Waffe gegen die Palästinenser einsetzt.

Dies stellt ein Kriegsverbrechen dar.

Als Israels Außenminister ist Gideon Saar Teil einer Regierung, die weiterhin einen völkermörderischen Krieg gegen Gaza führt und Massenvertreibungen im besetzten Westjordanland verursacht. Er und seine Kollegen sollten daher verhaftet werden, wenn sie ins Ausland reisen.

Zahlreiche EU-Bonzen zeigten sich des Völkerrechts verächtlich und bedachten Saar mit seinem Besuch in Brüssel letzte Woche mit huldvollen Worten. Unter ihnen war auch Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments.

Während Saar mit Metsola für Fotos posierte, flogen zwei ihrer Parlamentskolleginnen in Richtung Palästina. Ihnen und den sie begleitenden Beamten wurde von den Behörden am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv die Einreise verweigert und sie wurden anschließend abgeschoben.

Das Verhalten Israels war offenkundig rassistisch. Eine der Abgeordneten, Rima Hassan, ist eine in Frankreich gewählte Palästinenserin, die von der Pro-Israel-Lobby verunglimpft wurde.

Israel behinderte auch den Beitrag einer EU-Institution. Die andere Abgeordnete, der die Einreise verweigert wurde, war die Irin Lynn Boylan, die den Ausschuss des Europäischen Parlaments („Delegation“, wie er offiziell genannt wird) für die Beziehungen zu Palästina leitet.

Bisher hat Metsola keine Kritik an Israel geäußert, weil es ihren Kollegen die Einreise verweigert hat. Als ich den Pressedienst des Europäischen Parlaments kontaktierte, um eine Erklärung für ihr Schweigen zu erhalten, erhielt ich eine Standardantwort: „Alle Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten mit Respekt behandelt werden, auch während offizieller Missionen.“

Boylan teilte mir telefonisch mit: “Ich habe mich an sie [Metsola] gewandt.“

„Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich ein Treffen [mit Metsola] haben werde und dass es im Anschluss an dieses Treffen eine öffentliche Erklärung geben wird“, fügte Boylan hinzu.

Wenn Metsola verspätet ihren Unmut äußert, wird das ihre schändliche Bilanz nicht auslöschen. Als der Vernichtungskrieg gegen Gaza im Oktober 2023 begann, versicherte sie Israel, dass ‚wir an eurer Seite stehen‘.

Die Chefs der Europäischen Union stehen immer noch zu Israel, trotz all der Zerstörung, die es in der Zwischenzeit in Gaza angerichtet hat. Sie gaben Saar bei seinem Besuch in Brüssel die Zusage, mehr Gas von Israel zu kaufen.

Israel wurde nicht nur mit Massenmord davonkommen lassen, die EU belohnt es auch noch für Völkermord.

Übersetzt mit Deepl.com

