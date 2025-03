https://www.palestinechronicle.com/israel-set-to-approve-over-1000-settlement-units-in-east-jerusalem/



Israel steht kurz davor, über 1.000 Siedlungseinheiten in Ostjerusalem zu genehmigen

5. März 2025

Neue illegale Siedlungen im besetzten Westjordanland. (Foto: Trocaire, via Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelische Stadtverwaltung in Jerusalem wird den Bau neuer Siedlerwohnungen in verschiedenen bestehenden illegalen Siedlungen in Ostjerusalem genehmigen.

Israelische Behörden werden am Mittwoch den Bau von über 1.000 zusätzlichen Siedlungseinheiten im besetzten Ostjerusalem genehmigen, wie israelische Medien berichten, die von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert werden.

Die Agentur berichtete, dass der öffentlich-rechtliche Sender KAN sagte, der Planungs- und Bauausschuss der israelischen Stadtverwaltung in Jerusalem werde die neuen Siedlerhäuser in verschiedenen bestehenden illegalen Siedlungen in Ostjerusalem genehmigen.

Dem israelischen Plan zufolge sollen in der Siedlung Nof Zion in der Nähe des Gebiets Jabal al-Mukaber 380 Wohneinheiten sowie eine Schule, zwei Synagogen und Gewerbegebiete gebaut werden, berichtete KAN.

„Stärkung“ der jüdischen Mehrheit

Den Berichten zufolge sollen außerdem 650 illegale Siedlungseinheiten, Gewerbegebiete, eine Schule, eine Synagoge, ein Gemeindezentrum und Kindergärten zwischen dem Kibbuz Ramat Rachel und den Siedlungen Har Homa in der Nähe des palästinensischen Stadtteils Sur Baher im Süden Ost-Jerusalems gebaut werden.

Berichten zufolge hat der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Arieh King, ein rechtsgerichteter Politiker, letzte Woche einen Vorschlag an die israelische Regierung geschickt, um die Erweiterung der Gemeindegrenzen von Jerusalem zu fördern und Siedlungen in den Gebieten der Westbank einzubeziehen, was die jüdische Mehrheit in Jerusalem stärken würde.

Nach israelischen Schätzungen machen die Palästinenser 39 Prozent der Einwohner Ost- und Westjerusalems aus.

Verstärkte israelische Kontrolle

Ein Bericht, der letzte Woche von der Abteilung für Verhandlungsangelegenheiten der Palästinensischen Befreiungsorganisation veröffentlicht wurde, ergab, dass 44,5 % des Westjordanlands aufgrund von Siedlungserweiterungen und Landaneignungen nun unter israelischer Kontrolle stehen, berichtete Anadolu.

Der Bericht, der eine neu veröffentlichte Karte enthielt, hob das rasante Wachstum illegaler israelisch-jüdischer Siedlungen hervor, wobei allein im Jahr 2024 fünf neue Siedlungen und 50 Außenposten errichtet wurden.

Außerdem heißt es darin, dass sich die Zahl der illegalen Siedler im Westjordanland seit 1995 verdreifacht hat und nun bei etwa 740.000 Siedlern liegt.

Dem Bericht zufolge hat ein Großteil dieser Expansion hinter der Trennmauer oder in Gebieten unter direkter israelischer Kontrolle stattgefunden, wodurch die Zweistaatenlösung immer undurchführbarer wird.

Es wurde davor gewarnt, dass sich die Siedlungsgebiete auf beschlagnahmtem palästinensischem Land verfünffachen könnten, wenn der Bau im derzeitigen Tempo fortgesetzt wird.

Fortschritte bei Siedlungsprojekten

Die Vereinten Nationen betrachten israelische Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten nach internationalem Recht als illegal und haben wiederholt einen Stopp ihrer Expansion gefordert, da sie davor warnen, dass Siedlungsaktivitäten jegliche Aussichten auf eine gerechte Lösung des Konflikts untergraben.

Die israelische Bewegung „Peace Now“ gab bekannt, dass „der Oberste Planungsrat seit Anfang Dezember 2024 wöchentliche Sitzungen abhält, um Siedlungsbauprojekte voranzutreiben, wobei die Genehmigungen bei jeder Sitzung zwischen mehreren hundert und über tausend Einheiten liegen“, und zwar im besetzten Westjordanland.

Eine wichtige politische Änderung, die von der von Benjamin Netanjahu geführten Regierung und dem israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich im Juni 2023 umgesetzt wurde, hat die Beschleunigung der Siedlungsgenehmigungen ermöglicht.

Im Juli letzten Jahres erklärte der Internationale Gerichtshof (IGH) die langjährige Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel für „rechtswidrig“ und forderte die Räumung aller Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem.

(Anadolu, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

