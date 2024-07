Friedenspreise an Anne Applebaum – eine Bankrotterklärung von Gbriela Neuhaus

https://www.infosperber.ch/politik/friedenspreise-an-anne-applebaum-eine-bankrotterklaerung/

Friedenspreise an Anne Applebaum – eine Bankrotterklärung

Gabriela Neuhaus © zvg

1936 erhielt der deutsche Publizist und Pazifist Carl von Ossietzky den Friedensnobelpreis. Er schrieb zeitlebens gegen Totalitarismus, Aufrüstung und Krieg an. Deswegen wurde er ab 1932 wiederholt verhaftet und gefoltert. 1938 starb Ossietzky im Alter von 49 Jahren.

In Erinnerung an Ossietzkys unermüdliche Friedensarbeit verleiht die Stadt Oldenburg seit 1984 im Zweijahresrhythmus den Carl-von-Ossietzky-Preis. Dieses Jahr ging er an die US-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Weiterlesen bei infosperber.ch

