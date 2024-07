„Attention: the Double Game of the US Power Elite! – Achtung: das doppelte Spiel der US-Machtelite!“: https://wipokuli.wordpress.com/2024/06/29/attention-the-double-game-of-the-us-power-elite-achtung-das-doppelte-spiel-der-us-machtelite/

Achtung: das doppelte Spiel der US-Machtelite!

Von Andreas Schlüter

29. Juni 2024



Vorbemerkung: Wer seine Kenntnisse nicht allein aus den Mainstream-Medien

bezieht, kann keinen Zweifel daran haben, dass hinter dem

pseudodemokratischen Spiel in den USA eine permanente Machtelite aus

Großkapital (Finanz und Rüstungsindustrie zusammen mit der

Medienindustrie), IT-Giganten und Geheimdiensten die politischen Fäden in der

Hand hält. Da mögen solche Analysen noch so sehr als

„Verschwörungsideologie“ diffamiert werden, schon der scheidende US-

Präsident Eisenhower warnte vor dem „militärisch-industriellen Komplex“, und

er war wahrlich kein Linker.

Diese Machtelite, deren wichtigster Teil die Neocons sind, die aber auch das

Spiel der „Soft Power“ beherrscht, hatte sich politisch ursprünglich in erster

Linie auf die Republikaner gestützt. Dann verschoben sie die politische Basis auf

die Demokraten mit ihrem Liebling Hillary Clinton. Dies ließ die Republikaner

sozusagen funktionslos zurück. Das erzeugte dort viel Frustration, was zum

Betriebsunfall der Präsidentschaft Trumps führte (die war nicht das Ergebnis

von „Russia-Gate“, sondern weit mehr von „Israel-Gate“). Er wurde aber in

Vielem auch bald auf Linie gebracht. Dennoch war das Ansehen der USA durch

diese erratische Person bald sehr beschädigt, die westlichen Medien bemerkten

auch bald, dass er von der US-Machtelite sozusagen „zum Abschuss frei

gegeben“ war. Bei der nächsten Wahl sollte „Opa Biden“ dann dem Imperium

wieder ein „mildes Gesicht“ verleihen.

Nun ein großes Erschrecken: Schon seit erheblicher Zeit werden die mentalen

Schwächen des Greises immer deutlicher. Ja, und nun sind sie dem Publikum im

TV-Duell unabweisbar deutlich geworden, und es kann kaum einen Zweifel

daran geben, dass mit diesem Kandidaten der Demokraten eine Wahl Trumps

so gut wie sicher scheinen muss. Da wird man sich auf den ersten Blick fragen:

hat die Machtelite geschlafen? Ich denke nicht, jetzt wird die neue Schachfigur

Trump.

Was führt zu dieser Schlussfolgerung? Rekapitulieren wir: die US-Machtelite

befindet sich in einem verzweifelten Kampf um ihre Welt-Hegemonie. Sie

kämpft seit vielen Jahren gegen das Projekt der Eurasischen Kooperation (u. a.

Neue Seidenstrasse), dabei besonders gegen die Erholung Russlands und den

gewaltigen Aufstieg Chinas. Die US-Machtelite versucht, die Totrüstungs-

Nummer, die ehemals gegen den Sowjetblock erfolgreich war, zu wiederholen.

Das ist allerdings wohl kaum möglich, weil man es damals geschafft hatte, einen

tiefen Keil zwischen die Sowjetunion und China zu treiben.

Sehr erfolgreich war man aber dabei gewesen, gegen alle Zusicherungen, die

NATO (mit EU) immer weiter gegen die russische Grenze zu schieben. Dabei will

man allerdings die EU nicht stärken, sondern es wird insbesondere seit der

Ukrainekrise deutlich, dass man auch Europa als technologischen Konkurrenten

schwächen will. Es liegt auf der Hand, dass man Europa gegen Russland

verheizen will. Wären die EU und Russland ruiniert, hätte man es nur noch mit

China zu tun.

Den Ukrainekrieg enorm verschärfen und die USA offiziell heraushalten

möchte die US-Machelite jetzt. So sehr der Ukrainekrieg bisher allzu deutlich

ein Stellvertreterkrieg der USA war: will man ihn noch heißer machen, muss

man verhindern, dass militärische, womöglich sogar atomare Folgen für die USA

entstehen.

Man kann sich auf geschichtliche Lehren stützen. Zweimal hat die US-

Machtelite von großen Kriegen in Europa enorm profitiert. Das erste mal hat

der weitgehend europäisch hausgemachte Erste Weltkrieg die USA zur

wirklichen Weltmacht gebracht. Den Zweiten Weltkrieg hat man ermöglicht, in

dem US-Kapital half, die Nazis an die Macht zu bringen. Diese sorgten dafür,

dass der imperiale Konkurrent der USA, Großbritannien, „auf die Plätze

verwiesen“ wurde, und dafür, dass das „kommunistische Schreckgespenst“, die

Sowjetunion, enorm zerstört und geschwächt wurde. Beide Male griff das US-

Imperium erst ganz zum Schluss zu seinen eigenen Gunsten ein.

Für die neue Strategie braucht man eine glaubwürdige Gallionsfigur und muss

gleichzeitig dafür sorgen, dass die europäischen Vasallen den Ukrainekrieg im

US-Sinn verschärfen. Trump hat schon damit geprahlt, dass unter ihm es nicht

zum Ukrainekrieg gekommen wäre. Er wäre für die offizielle Entkoppelungs-

Strategie sozusagen glaubwürdig, dafür muss er Präsident werden! Auf der

anderen Seite ist schon seit Langem dafür gesorgt, dass die europäischen

Politiker und Medien verlässliche Exekutoren der US-Interessen (bis zur

Selbstzerstörung) sind. (Mit diesem Prozess wird sich bald ein weiterer Artikel

von mir beschäftigen). Wichtige Vorbereitungen für diese Entwicklung werden

schon durch das NATO-Hauptquartier für die Ukraine-Unterstützung in

Wiesbaden ins Werk gesetzt:

„Das NATO-Projekt gilt auch als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Donald

Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden sollte.“

aus: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/nato-hauptquartier–

fuer-ukraine-koordinierung-soll-nach-wiesbaden-102.html

Alarm: Alles deutet auf eine Verschärfung der Kriegssituation zugunsten der

USA in Europa hin! Um unserer Kinder und Enkelkinder willen, steht auf und

leistet Widerstand! Die wahrscheinliche Wahl Trumps mag manche Menschen

wegen seiner moderateren Worte zu Russland beruhigen. Das wäre ein

gefährlicher Trugschluss! Die USA sollen so weit und so lange wie möglich

rausgehalten werden, Europa soll verfeuert werden!

Andreas Schlüter

Links:

„USA-Deutschland-Israel: das mentale Bermudadreieck“:

https://wipokuli.wordpress.com/2024/04/06/usa-germany-israel-the-mental–

bermuda-triangle-usa-deutschland-israel-das-mentale-bermudadreieck/

„Die US-Machtelite: sie tun es wieder!“:

https://wipokuli.wordpress.com/2022/04/09/the-us-power-elite-they-are-doing–

it-again-die-us-machtelite-sie-tun-es-wieder/

„Myth and Mask – Mythos und Maske“:

https://wipokuli.wordpress.com/2022/03/20/myth-and-mask-mythos-und–

maske/

„Das Jahr der Lemminge, der politischen Lemminge!“:

https://wipokuli.wordpress.com/2022/05/16/the-year-of-the-lemmings-the–

political-lemmings-das-jahr-der-lemminge-der-politischen-lemminge/



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …