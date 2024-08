Führender Kriegshetzer der Mainstream-Medien: NYT-Kolumnist Bret Stephens von Melvin Goodman

https://www.counterpunch.org/2024/08/09/mainstream-medias-leading-warmonger-nyt-columnist-bret-stephens/



von Melvin Goodman

9. August 2024

Bret Stephens.

Die New York Times hat in ihren Leitartikeln immer Israel bevorzugt, aber kein Kolumnist der Timesist mit Bret Stephens vergleichbar, dessen Schriften chauvinistisch und kriegslüstern sind. Stephens, ein ehemaliger Redakteur der Jerusalem Post und ein Befürworter der gesamten israelischen Politik, verließ das Wall Street Journal und wechselte 2017 zur Times, weil er der Meinung war, dass Israel in den Mainstream-Medien kein faires Gehör fand. Damit schloss er sich anderen jüdischen Kolumnisten bei der Times an (Thomas Friedman, David Brooks, Paul Krugman und Roger Cohen). Diese Männer brachten jedoch eine gewisse Objektivität in Amerikas Israel-Problem. Stephens kennt keine Grenzen in seiner Unterstützung für Israel.

Letzte Woche unterstützte Stephens in seiner Kolumne „Israels fünf Kriege“ jede israelische militärische Option, die „Israels nationale Interessen an allen Fronten fördert“. In einem Vortrag an der Harvard Kennedy School im Mai stimmte Stephens mit Premierminister Benjamin Netanjahu darin überein, dass es „töricht wäre, ein Abkommen“ für einen Waffenstillstand mit der Hamas zu schließen, das nicht die „vollständige Zerschlagung der Hamas“ beinhaltet. In Harvard vertrat Stephens die Ansicht, dass es nicht ausreicht, „den größten Teil der Hamas auszuschalten, aber nicht alle“. Netanjahu und Stephens stehen im Widerspruch zu führenden Mitgliedern der israelischen Sicherheitsbehörden, die nicht glauben, dass die Hamas besiegt werden kann, und einen Waffenstillstand befürworten, um die Rückkehr der israelischen Geiseln zu erreichen.

Stephens erwähnt nie den völkermörderischen Feldzug, den Israel im Gazastreifen und in gewissem Maße auch im Westjordanland führt, wo täglich Land von orthodoxen Juden angeeignet wird. Nur einen Tag vor dem Erscheinen von Stephens‘ Kolumne berichtete der britische Guardian , dass mehr als 500 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza getötet wurden und mehr als 300 in israelischer Haft sind. Einige palästinensische Ärzte, die freigelassen wurden, berichteten, dass sie in israelischen Gefängnissen gefoltert wurden. Einer der in israelischer Haft verstorbenen Ärzte war der Leiter der Orthopädie des Al-Shifa-Krankenhauses; er starb im Ofer-Gefängnis im Westjordanland, das für die Folterung und Misshandlung von palästinensischen Zivilisten bekannt ist. Die israelische Bombenkampagne gegen die Krankenhäuser und die Gesundheitsinfrastruktur im Gazastreifen ist einer der schlimmsten Aspekte des israelischen Völkermordes. Stephens erwähnt dies nie.

Wie Netanjahu tut auch Stephens diejenigen, die gegen die israelischen Aktionen protestieren, als „nützliche Idioten des Iran“ und Antisemiten ab. Stephens verteidigt den Krieg gegen den Antisemitismus und argumentiert, dass „Judenhass immer eine bequeme Erklärung oder Entschuldigung finden wird; Israel ist die neueste, aber kaum die erste“. Er kritisiert jüdische Demonstranten dafür, dass sie „Israels Feinden moralischen Schutz und Trost bieten“. Israel betrachtet jede Kritik an der israelischen Politik als eine Form von Antisemitismus, und das hat legitime Kritik an israelischen Aktionen im Keim erstickt.

In seiner jüngsten Kolumne wandte sich Stephens den Vereinigten Staaten zu und befürwortete die Aufstockung des Verteidigungshaushalts, um die „globale Vormachtstellung“ zu sichern, und behauptete, dies sei „den Preis wert, der manchmal mit Blut bezahlt wird“. Die Vereinigten Staaten wenden bereits so viel Geld und Ressourcen für den Verteidigungshaushalt auf wie der Rest der Welt zusammen, und die Lehren aus Vietnam, Irak und Afghanistan sollten uns etwas über den Missbrauch militärischer Macht lehren. Stephens will in die Modernisierung unserer strategischen Fähigkeiten investieren, trotz der derzeit vorhandenen Overkill-Fähigkeit. Er nimmt Vizepräsidentin Kamala Harris ins Visier, weil sie 2020 sagte: „Ich stimme eindeutig dem Ziel zu, den Verteidigungshaushalt zu reduzieren und die Mittel auf bedürftige Gemeinden umzuleiten.“

In der Zwischenzeit bietet die Washington Post ihre eigene Unterstützung für die Fortsetzung des Krieges im Nahen Osten an und ignoriert die Hunderte von politischen Beauftragten und Kongressmitarbeitern, die den Krieg und die Mitschuld der USA kritisiert haben. Mitglieder von mehr als 40 Regierungsbehörden haben an Biden geschrieben, um gegen seine Unterstützung für Israels Krieg zu protestieren, Israel aufzufordern, humanitäre Hilfe in das Gebiet zu lassen und für einen sofortigen Waffenstillstand zu plädieren. Mehr als 1.000 Beamte der Agentur für internationale Entwicklung haben die AID-Administratorin Samantha Power gebeten, dasselbe zu tun.

Dass Power gebeten werden muss, ist ironisch angesichts ihres Buches „A Problem from Hell: America and the Age of Genocide“, das 2003 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet und von Präsident Barack Obama gelesen wurde. Obama sagte, das Buch habe ihn dazu veranlasst, Power persönlich zu kontaktieren und ihr eine Stelle in seiner Verwaltung anzubieten. Ihr Buch war eine Studie über das Versagen amerikanischer Staatsoberhäupter, den Willen aufzubringen, Völkermord zu stoppen, wie z. B. Präsident Bill Clintons Unwillen, dem Völkermord in Ruanda in den frühen 1990er Jahren entgegenzuwirken. Heute sehen wir, dass die Regierung Biden nicht in der Lage ist, den Willen und die Kraft aufzubringen, israelische Kriegsverbrechen zu stoppen. Mit anderen Worten: Das selbsternannte Engagement der Biden-Administration für die Rechtsstaatlichkeit ist heuchlerisch.

Die Mainstream-Medien scheinen nicht zu erkennen, dass Netanjahu versucht, die Vereinigten Staaten in einen katastrophalen Krieg im Nahen Osten und am Persischen Golf hineinzuziehen. Das Militär der Vereinigten Staaten intervenierte im Libanon in dem verhängnisvollen Versuch, die israelischen Kastanien aus dem Feuer zu ziehen, das sie selbst gelegt hatten. Mehrere hundert Marines starben bei dieser Intervention. Es war Außenminister Alexander Haig, der dem israelischen Verteidigungsminister Ariel Sharon grünes Licht für die Invasion gab.

Die Israelis wollten, dass die Vereinigten Staaten in der jüngsten Vergangenheit militärische Gewalt gegen syrische und iranische Einrichtungen einsetzten, und – im Fall von Syrien – führte Israel seine eigene Bombenkampagne durch. Ein Bombenangriff auf den Iran wäre weitaus gefährlicher, und mit der Entsendung von Marineschiffen ins Mittelmeer rücken die Vereinigten Staaten näher an die Teilnahme an einem größeren Krieg heran. Zu den jüngsten militärischen Maßnahmen der USA gehören die Entsendung zusätzlicher Kampfjets und die Entsendung des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln in die Region als Ersatz für die USS Theodore Roosevelt. F-22-Kampfflugzeuge der Air Force sind von ihrer Heimatstation in Alaska aus auf dem Weg zu einem Militärstützpunkt in der Region.

Die Vereinigten Staaten waren nie bereit, das einzige Druckmittel einzusetzen, das sie gegenüber Israel haben, nämlich die große Menge an hochentwickelten militärischen Waffen, die sie kostenlos zur Verfügung stellen. Wie meine Kollegen vom Center for International Policy argumentiert haben, schien die Biden-Regierung dabei sogar amerikanisches Recht zu umgehen“. Es ist zwecklos, in einem Wahljahr eine Änderung der US-Politik gegenüber dem Nahen Osten zu erwarten, aber irgendwann muss eine amerikanische Regierung einen Weg finden, um aus dem Sumpf herauszukommen, den eine Reihe von demokratischen und republikanischen Regierungen geschaffen haben.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …