Urteil stellt Medienmeinung zu Palästina in Frage

Von Mick Hall

Speziell für Consortium News

8. August 2024

Nach dem IGH-Urteil müssen die großen Medien ihre Israel-Berichterstattung neu bewerten, schreibt Mick Hall.

Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs am 19. Juli, dem Tag, an dem sie ihr Urteil über die Unrechtmäßigkeit der israelischen Besatzung verkündeten. (IGH)

Die großeninternationalen Medien stehen vor dem Dilemma, ob sie ihre Berichterstattung an das Urteil des Weltgerichtshofs vom letzten Monat anpassen sollen, wonach Israel ein Apartheidstaat ist, der illegal palästinensisches Gebiet besetzt hält, oder ob sie weiterhin eine vorherrschende Darstellung wiedergeben sollen, die Israel ideologisch unterstützt.

Das Rechtsgutachten folgte auf eine Anfrage der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) im Dezember 2022 zum rechtlichen Status der Besatzung, da die Vereinigten Staaten und ihre subimperialen Verbündeten das internationale Recht in dieser Angelegenheit weiterhin bestreiten.

Westliche Medien haben sich jahrzehntelang davor gehütet, die Besatzung als illegal zu bezeichnen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das Völkerrecht von Israel und seinen westlichen Unterstützern angefochten wird. Stattdessen wurde bisher eine passive Lexik verwendet, die den kolonialen und illegitimen Charakter der israelischen Gewalt als kriegerische Besatzungsmacht verschleierte. Doch das hat sich nun geändert.

Der eklatante Charakter des völkermörderischen Angriffs Israels auf den Gazastreifen in den letzten zehn Monaten hat dazu beigetragen, diese Gewalt dennoch zu entlarven, wobei viele die Medienberichterstattung, die Israels Vorgehen nach den Angriffen vom 7. Oktober als „Krieg gegen die Hamas“ darstellte und sich dabei auf ein falsches Recht auf Selbstverteidigung berief, als überholt ansehen.

Als Reaktion auf das IGH-Urteil erklärte beispielsweise die Australian Broadcasting Corporation (ABC), sie werde ihre redaktionellen Leitlinien „wie erforderlich“ aktualisieren.

CNN, die BBC und The Guardian reagierten nicht auf eine Anfrage von Consortium News zur Stellungnahme .

Im November 2023 wurde die ABC von ihren eigenen Journalisten kritisiert, nachdem ein Treffen von fast 200 Mitarbeitern stattgefunden hatte, um die Berichte des Senders über Israels Angriff auf Gaza zu diskutieren. Die Journalisten waren der Meinung, dass die israelische Gewalt falsch dargestellt wurde, dass in den Berichten der historische Kontext fehlte und dass die israelischen Behauptungen für bare Münze genommen wurden.

„Bislang wurde ein passives Lexikon verwendet, das den kolonialen und illegitimen Charakter der israelischen Gewalt als kriegerische Besatzungsmacht verschleiert.

Im Anschluss an das Treffen wurde ein Beratungsgremium eingesetzt, um die sich daraus ergebenden Punkte zu bewerten. Anschließend wies der geschäftsführende Direktor David Anderson die Kritik mit der Begründung zurück, der Sender halte sich an die in seiner Charta festgelegten professionellen Standards, insbesondere an den Grundsatz der gebotenen Unparteilichkeit. Er sagte, Begriffe wie „Apartheid“ und „Völkermord“ würden von der ABC nicht verwendet, sondern als Behauptungen über „Verbrechen“ wie jedes andere berichtet.

Anderson sagte dem Radio 774 in Melbourne:

„Völkermord ist eine Behauptung, die aufgestellt wird. Es ist ein schweres Verbrechen. Es ist eine Anschuldigung eines Verbrechens. Die IDF [Israelische Verteidigungsstreitkräfte] und Israel weisen das zurück. Dasselbe gilt für ‚Apartheid‘. Wir werden die Verwendung dieses Begriffs durch andere Leute melden. Wir werden es nicht selbst verwenden.“

Der Sender wurde gefragt, ob Anderson in Anbetracht einer eindeutigen rechtlichen Entscheidung der weltweit bedeutendsten Autorität für internationales Recht Journalisten die Verwendung des Begriffs gestatten und sicherstellen würde, dass er während des redaktionellen Prozesses nicht entfernt wird.

Die ABC wurde auch gefragt, ob sie der Meinung sei, dass das Rechtsgutachten einen wichtigen Kontext für künftige Berichte über den israelisch-palästinensischen Konflikt liefere, sowohl im Hinblick auf die Apartheid als auch auf die Unrechtmäßigkeit der Besatzung.

In einer kurzen Erklärung an Consortium News hieß es:

„Wir prüfen das Urteil des IGH und werden die redaktionellen Hinweise zu gegebener Zeit aktualisieren.“

Lange Geschichte der erlernten Zweideutigkeit

Intifada im Gaza-Streifen, Dezember 1987. (Efi Sharir, Israelische Presse- und Fotoagentur, Sammlung Dan Hadani, Nationalbibliothek von Israel, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

In den Medien wird die Unrechtmäßigkeit der israelischen Besatzung seit langem mit großer Unklarheit behandelt.

Nachdem die rechtsextreme Koalition von Premierminister Benjamin Netanjahu an die Macht gekommen war, brachte die Nachrichtenagentur Reuters am 30. Dezember 2022 einen Bericht über den Ausbau der Siedlungen im Westjordanland. Anstatt ausdrücklich zu erklären, dass die Annexionen gegen das Völkerrecht verstoßen, hieß es dort: „Die meisten Weltmächte halten Siedlungen, die auf im Krieg erobertem Land gebaut werden, für illegal“. Reuters lehnte es ab, auf Fragen von Consortium News zu seiner redaktionellen Position nach dem IGH-Gutachten zu antworten.

Ein ähnlich subtiler, ätzender Sprachgebrauch in der Berichterstattung ist in den westlichen Medien weit verbreitet und allgegenwärtig.

Nach internationalem Recht ist eine Besetzung zulässig, wenn sie zeitlich begrenzt ist und ausschließlich militärischen Zwecken dient, um die Sicherheit des besetzenden Staates zu schützen und die Rechte der besetzten Bevölkerung zu wahren.

Seit 1967 hat Israel diese Bedingungen nicht mehr erfüllt und fast sofort mit der Kolonisierung palästinensischen Landes durch zionistische und religiöse Fanatiker begonnen, was gegen die Vierte Genfer Konvention verstößt, die ethnische Säuberungen und Kolonisierung verhindern soll.

Indem Israel den Bau von Siedlungen in den besetzten Gebieten, einschließlich Ostjerusalems und des Westjordanlands, zuließ, schloss es absichtlich die Möglichkeit der Gründung eines künftigen palästinensischen Staates durch einen Prozess der schrittweisen De-facto-Annexion aus. Landkonfiszierungen und Siedlungsbau nahmen nach der Unterzeichnung der Osloer Friedensabkommen in den Jahren 1993 und 1995 zu, während sie unter der derzeitigen Koalitionsregierung unter Netanjahu noch weiter zunahmen.

Jüngste Dokumente, die von Peace Now ausgegraben wurden, zeigen, dass die Koalition über 20 Millionen Dollar in den Schutz neuer Farmen gesteckt hat, die sie zu Siedlungen ausbauen will.

Die Osloer Vereinbarungen räumen der palästinensischen Führung eine sehr begrenzte Autonomie in Bezug auf die zivile Verwaltung in bestimmten Gebieten ein, die unter militärischer Besatzung verbleiben, und zwar im Rahmen einer angeblichen Übergangsregelung auf dem Weg zu einer eventuellen Staatlichkeit, die weitere Verhandlungen erfordert.

Beendigung der diplomatischen Scharade

Vom damaligen Knessetmitglied Itamar Ben Gvir, dem heutigen Minister für nationale Sicherheit, eingerichtetes Scheinparlamentsbüro in Sheikh Jarrah, Februar 2022. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Ein Antrag des israelischen Parlaments (Knesset) vom 18. Juli beendete die diplomatische Scharade und lehnte die palästinensische Eigenstaatlichkeit mit der Begründung ab, sie sei eine „existenzielle Bedrohung“ für Israel.

Westliche Regierungen hatten Israels Hinhaltetaktik unterstützt und den Siedlungsbau ignoriert, der es praktisch unmöglich machen würde, eine Staatlichkeit zu erlangen. Auf neue Siedlungen wurde nie mit Desinvestitionen oder sinnvollen Sanktionen reagiert, die logische Folge eines praktischen Wunsches nach palästinensischer Eigenstaatlichkeit, ohne die die erklärte Unterstützung bedeutungslos wird.

„Westliche Regierungen unterstützten Israels Hinhaltetaktik und verschlossen die Augen vor dem Siedlungsbau, der es praktisch unmöglich machen würde, eine Eigenstaatlichkeit zu erreichen.

Die westlichen Regierungen stehen nun unter größerem Druck, ihre Desinvestitionspolitik durchzusetzen, obwohl die Chancen, dass die über 700.000 illegalen Siedler aus dem Westjordanland und Ostjerusalem abgezogen werden, verschwindend gering sind.

In einer 14:1-Entscheidung wies der IGH Israel an, alle Siedlungsaktivitäten unverzüglich einzustellen, die Siedler aus den besetzten palästinensischen Gebieten zu evakuieren und den Palästinensern Reparationszahlungen zu leisten. Mit 12:3 Stimmen beschloss der IGH außerdem, dass die UN-Staaten Israel keine Hilfe oder Unterstützung bei der Fortsetzung der illegalen Besatzung gewähren dürfen.

Am 30. Juli erklärte das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen:

„Die Staaten müssen unverzüglich alle diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel überprüfen, einschließlich der Bereiche Wirtschaft und Finanzen, Pensionsfonds, Wissenschaft und Wohltätigkeitsorganisationen.“

Wie andere westliche Staatsoberhäupter steht auch der australische Premierminister Anthony Albanese unter solchem Druck, wobei die kürzlich verhängten individuellen Sanktionen gegen gewalttätige Siedler im Westjordanland zu Recht als leere Geste angesehen werden.

Israelische Siedlergewalt und Landraub sind ein strukturelles Merkmal kolonialer Herrschaft, so dass das zionistische Projekt selbst im Mittelpunkt des staatlichen Handelns stehen sollte.

Die Richter des IGH wiesen darauf hin, dass die ständige Besetzung der Gebiete durch Israel und die Ansiedlung von Siedlern in diesen Gebieten die Entwicklung zweier getrennter und unterschiedlicher Rechtssysteme erforderlich gemacht hat.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verwenden Apartheid seit Jahren als Bezeichnung für Israels diskriminierende Gesetze, die auf seiner Militärherrschaft basieren und die Palästinenser in den besetzten Gebieten zu Bürgern zweiter Klasse machen, um die jüdisch-zionistische Hegemonie aufrechtzuerhalten. Eine wachsende Liste ehemaliger israelischer Beamter stimmt dem ebenfalls zu, darunter der ehemalige Mossad-Chef Tamir Pardo.

Medien wie die ABC stehen parallel dazu unter dem Druck, Redaktionspraktiken abzuschaffen, die Journalisten daran hindern, ihre Charta des öffentlichen Interesses zu erfüllen, indem sie dies bei der Berichterstattung über Israel schlichtweg als Tatsache hinstellen.

Als staatlicher Sender ist die ABC wie andere westliche Medien verpflichtet, die Informationsbedürfnisse der demokratischen Bürger zu befriedigen, so dass die Öffentlichkeit in der Lage ist, die Regierung für ihre Außenpolitik zur Rechenschaft zu ziehen und zu entscheiden, ob es angebracht ist, die diplomatische und materielle Unterstützung für das Apartheidland Israel zu desinvestieren und zurückzuhalten.

Bisher haben diese Medien lediglich die außenpolitischen Positionen der Staaten oder der Unternehmen, die sie finanzieren, und den Diskurs der westlichen politischen Eliten wiedergegeben. Das Problem für die Medien ist das schwindende Vertrauen und die schwindende Glaubwürdigkeit, die durch ihre Auslassungen, die verzerrte Darstellung und das Fehlen eines historischen Kontextes hervorgerufen werden – im Allgemeinen eine institutionelle Voreingenommenheit, die die Interessen des westlichen Imperialismus widerspiegelt. Das Zentrum der Medien kann nicht halten.

Angesichts des Todes von über 40.000 Palästinensern, einschließlich des industriellen Abschlachtens von Kindern, der Hungersnot und der Zerstörung der Lebensgrundlagen im Gazastreifen kann es keine Option mehr sein, weiterhin eine Darstellung der Ereignisse zu bieten, die das koloniale Projekt begünstigt.

Eine Chance für Nachrichtenredaktionen

Ultimo Centre – der nationale Hauptsitz der Australian Broadcasting Corporation in Sydney. (J Bar, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Jede weitere redaktionelle Passivität und fehlende moralische Stimme riskiert einen vollständigen Zusammenbruch. Um dies zu vermeiden, müssen die führenden Köpfe der alten Medien sich selbst schützen, indem sie eine gewisse Trennung zwischen ihren Redaktionen und den Wahnvorstellungen der westlichen Eliten, denen sie dienen sollen, herstellen. Das Urteil des IGH bietet eine Gelegenheit dazu.

Die Apartheid ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und macht israelische Beamte zu Kriegsverbrechern, selbst wenn man die Verbrechen des Regimes in Gaza außer Acht lässt, die der IGH in einem separaten Urteil im Januar als einen Fall von Völkermord bezeichnete.

„Die Verantwortlichen der alten Medien müssen … eine gewisse Trennung zwischen ihren Redaktionen und den Wahnvorstellungen der westlichen Eliten schaffen.“

Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Galant müssen sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten. Die Mitschuld des Westens an diesen Verbrechen ist ebenso plausibel, was zum Teil die Forderungen von US-Gesetzgebern nach Sanktionen gegen IStGH-Beamte erklären kann.

Ende Juli wurde Netanjahu vom US-Kongress auf dem Capitol Hill gefeiert, wohin er als Redner eingeladen worden war. Während seiner Rede, in der er Israel als Speerspitze eines zivilisatorischen Kampfes zwischen der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung und dem palästinensischen Widerstand, der Teil einer Achse der Barbarei ist, bezeichnete, erhielt er Dutzende von stehenden Ovationen. Netanjahu wiederholte auch Lügen über Babymorde und systematische sexuelle Gewalt durch die Hamas am 7. Oktober, die zur Rechtfertigung des anschließenden Angriffs auf Gaza benutzt wurden.

Diese grotesken Szenen spiegeln die pathologische Unfähigkeit wider, zu erkennen, dass der ideologische Deckmantel des Westens für den israelischen Terror – sein eigener Orientalismus, seine Lügen und seine vorgetäuschte Sorge um ein angebliches System universeller Rechte – inzwischen zu dünn geworden ist, um seine wahre Natur zu verbergen.

Die Herrschaft des internationalen Rechts und die Herrschaft der US-Hegemonie stehen sich diametral gegenüber, und die nicht-westliche Welt sieht das, eine Realität, die die westlichen Medien bisher eifrig vermieden haben, ihrem eigenen, zunehmend skeptischen Publikum zu vermitteln.

Die westlichen Nachrichtenführer haben nun die Wahl, vorausgesetzt, sie sind nicht selbst so verblendet wie die Machthaber, was eine rationale Entscheidung unmöglich macht. Entweder sie machen so weiter wie bisher, oder sie versuchen, einen Anschein von Glaubwürdigkeit zu erlangen, indem sie die Beschreibungen in den Berichten an die Entscheidungen des obersten Rechtsorgans der Vereinten Nationen anpassen.

Die Entscheidung wird letztlich davon abhängen, ob diese Institutionen noch eine moralische Instanz sind, oder, was wahrscheinlicher ist, ob die Staaten, die sie finanzieren, ihr diplomatisches Verhalten in der Weise ändern, wie es das Gutachten des IGH verlangt.

Einige machen sich wenig Hoffnung. Die Akademikerin und geopolitische Kommentatorin Josephine Varghese von der Universität Canterbury sagte:

„Ich glaube nicht, dass der IGH Medien wie ABC dazu zwingt, ihre Sprache zu ändern. Der australische Staat ist ein enger Verbündeter der USA und Israels, und ihre wirtschaftlichen Interessen sind eng miteinander verwoben. Westliche Staaten und Medieninstitutionen sind entgegen ihren eigenen Behauptungen weitgehend antidemokratisch und streben in erster Linie danach, die politischen und wirtschaftlichen Interessen ihrer herrschenden Klasse zu schützen.“

Mick Hall ist ein unabhängiger Journalist mit Sitz in Neuseeland. Er ist ein ehemaliger digitaler Journalist bei Radio New Zealand (RNZ) und ehemaliger Mitarbeiter der Australian Associated Press (AAP), der auch investigative Geschichten für verschiedene Zeitungen, darunter den New Zealand Herald, geschrieben hat .

