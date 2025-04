Führt Russland einen hybriden Krieg gegen Deutschland?

Von Lorenzo Salomons

April 2025

Hier möchte ich dieser Frage einmal näher nachgehen.

Für die Noch – Bundesregierung ist klar: „Russland führt einen hybriden Angriffskrieg“, sagte etwa Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Nato-Gipfel in Washington im Juli. 2024. *1) Und im Dezember warnte Verteidigungsminister Boris Pistorius vor einer hybriden Bedrohung durch mehr oder minder verdeckte russische Kriegsführung auf Geheiß von Kremlchef Wladimir Putin: „Putin greift hybride an, und Deutschland ist dabei besonders im Fokus. Er kennt uns gut, Putin weiß, wie er Nadelstiche bei uns setzen muss“. *2)

Das Bundesverteidigungsministerium definiert hybride Kriegsführung als „Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken“. Ziel der Angreifer sei es, „nicht nur Schaden anzurichten, sondern insbesondere Gesellschaften zu destabilisieren und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.“ *3)

Dass das Ministerium dazu auch klassische Militäreinsätze zählt, wirft Fragen auf. Üblicherweise rechnet man die gerade nicht dazu. So liest man bei BR24 unter der Überschrift Hybrider Krieg: Wie Putin Deutschlands Schwachstellen nutzt: „Dafür setzt Moskau vor allem auf nicht-militärische Mittel. Sie reichen von klassischer Sabotage über Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur bis zur Beeinflussung der Bevölkerung durch Desinformationskampagnen. Auch politische Einflussnahme, etwa die Unterstützung russlandfreundlicher Parteien, gehört dazu.“ *4)

Zu dieser Definition neigt auch der Chefs des Landeskommandos Baden-Württemberg, dem zufolge Deutschland regelmäßig Ziel hybrider Attacken aus Russland sei. „Wir beobachten es jeden Tag“, sagte der Kapitän zur See Michael Giss der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es gehe um Cyberangriffe auf die Verwaltung, auf Firmen oder die Deutsche Bahn, die sich in vielen Fällen Richtung Russland zurückverfolgen ließen. *5)

In diesem Sinne äußert sich auch André Bodemann, Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos und im Kriegsfall für die Verteidigung Deutschlands zuständig. Er nennt dabei vier aktuell stattfindende Kategorien von Aggression gegen Deutschland: „Cyberangriffe, gezielte Desinformation (insbesondere über die sozialen Netzwerke), Spionage (etwa durch russische Spionageschiffe in der Ostsee) und Sabotage. Bei Letzterem nennt er als Beispiele Anschläge gegen Bahnstrecken und Bohrungen an LNG-Rohren.“ *6)

Giss führt weiter aus: „Unsere Beobachtungen decken sich auch mit der russischen Militärstrategie, dass man deutlich vor einem militärischen Konflikt ein Zielland hybrid zerlöchert, dort für Uneinigkeit sorgt, die Gesellschaft auseinanderbringt“. Das widerspricht schon mal der Aussage von Prof. Neitzel, der davor warnt, dieser Sommer könnte unser letzter in Frieden sein. Und wenn der Kapitän die russische Militärstrategie so gut kennt, soll er uns davon eine Kopie präsentieren!

Im folgenden,einige Beispiele, auf welch wackeligen Füßen die bisher bekannten Anschuldigungen gegen Russland stehen.

1) Brennendes Paket im DHL-Logistikzentrum Leipzig im August 2024

Im vergangenen Juli waren in Birmingham, Leipzig und Warschau Pakete in Flammen aufgegangen, die von Litauen aus per Luftfracht verschickt worden waren. Ermittler in Polen, Litauen, Deutschland und Großbritannien gingen dem Verdacht nach, dass es sich dabei um eine umfassende länderübergreifende Operation gehandelt haben soll, hinter der der russische Staat steckt. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere Personen in Litauen, Polen und Bosnien und Herzegowina verhaftet worden, denen vorgeworfen wird, mit dem Verschicken der Brandsätze zu tun gehabt zu haben. Dazu gehört ein Litauer, dem vorgeworfen wird, die Brandsätze von Vilnius aus mit DHL verschickt zu haben. Die Pakete soll der Litauer wiederum zuvor von einem Ukrainer erhalten haben, der wiederum in Polen festgenommen wurde. Russland hat eine Beteiligung bestritten. *7)

2) Durchtrennte Datenkabel in der Ostsee durch „Putins Schattenflotte“

Ende Dezember haben finnische Sicherheitskräfte den unter der Flagge der Cookinseln fahrenden Tanker Eagle S, der 35.000 Tonnen Benzin von Russland nach Ägypten transportierte, geentert und festgesetzt. Die Besatzung des Tankers stand im Verdacht, im Auftrag der russischen Sicherheitsdienste Sabotage begangen zu haben, indem sie mutmaßlich das Estlink-2-Energiekabel zwischen Estland und Finnland beschädigt habe.

Einen Monat zuvor war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als Internetkabel zwischen Finnland und Deutschland sowie Litauen und Schweden beschädigt worden waren. Die Besatzung des chinesischen Trockenfrachtschiffs Yi Peng 3 stand im Verdacht, dafür verantwortlich zu sein.

Außenministerin Annalena Baerbock geht bei den defekten Kabeln von einem hybriden Angriff aus. „Das können alles nicht einfach nur Zufälle sein“, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren Kollegen aus Polen, Frankreich und Italien in Warschau. Die Ministerin sprach von Einschüchterungsversuchen und nannte dabei auch den Namen von Russlands Präsident Wladimir Putin. *8)

Dagegen kommt die renommierte Washington Post in ihrer Ausgabe am 19.1.2025 zum Schluss: “Accidents, not Russian sabotage, behind undersea cable damage, officials say. An emerging consensus among U.S. and European security services holds that accidents were the cause of damage to Baltic seabed energy and communications lines.” *9)

Dies deckt sich auch mit einer Nachricht im SPIEGEL vom 3.2. Dort heißt es: „Schweden gibt beschlagnahmtes Schiff wieder frei. Zwischen Lettland und Schweden wurde zuletzt ein Kommunikationskabel beschädigt. Der Verdacht: erneute Sabotage. Nun haben Ermittler jedoch eine andere Erklärung. Als Ursache für den Kabelschaden zwischen Lettland und Schweden gilt demnach nun »eine Kombination aus Witterungsbedingungen sowie Mängeln bei der Ausrüstung und der Seemannschaft«, so Oberstaatsanwalt Mats Ljungqvist.“ *10)

Hackerangriffe auf kritische Infrastruktur

Bekannt geworden ist vor allem der auf den Bundestag im Jahr 2015. Insgesamt flossen mehr als 16 Gigabyte Daten, darunter E-Mails von Abgeordneten, mutmaßlich auf ausländische Server ab. Zu diesem Ergebnis kam eine investigative technische Analyse des IT-Sicherheitsforschers Claudio Guarnieri:: „Die Zuordnung von Malware-Angriffen sei niemals leicht sei, aber er im Laufe der Untersuchung Hinweise darauf gefunden habe, dass der Angreifer mit einer staatlich unterstützten Gruppe namens Sofacy Group (APT28) zusammenhängt (auch bekannt als APT28 oder Operation Pawn Storm). Frühere Analysen der Sicherheitsforscher von FireEye legten nahe, dass die Gruppe russischer Herkunft sein könnte. Es gebe jedoch keine Beweise, die es ermöglichen, die Angriffe bestimmten Regierungen oder Staaten zuzuordnen.“

Die Bundesanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts auf Spionage auf. Am 5. Mai 2020 berichteten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, dass der Generalbundesanwalt gegen einen russischen Hacker einen internationalen Haftbefehl erlassen habe. Der Hacker soll für den russischen Militärgeheimdienst GRU arbeiten und eine entscheidende Rolle beim Bundestags-Hack gespielt haben. Das amerikanische FBI hatte bereits seit zwei Jahren nach dem Hacker gefahndet, da dieser auch für die Hackerangriffe auf die Demokratische Partei der USA und die Welt-Anti-Doping-Agentur verantwortlich sein soll. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um den Russen Dmitri Badin. *11)

Aber auch andere Staaten begehen in Deutschland Cyber-Angriffe. Chinesische Hacker haben 2024 offenbar nicht nur Daten aus dem digitalen Kalender von CDU-Chef Merz, sondern auch E-Mails abgegriffen. Behörden befürchten, dass Material nach Russland gelangt sein könnte und im Wahlkampf veröffentlicht wird. – Solche Veröffentlichungen hat es m.W. nicht gegeben, zumindest hielt sich der Schaden bekanntlich in Grenzen. *12)

Umgekehrt sind westliche Hacker aber genauso in der russischen Infrastruktur unterwegs. So wurden den russischen Behörden häufiger Fälle gemeldet, bei denen einheimische Hacker gegen Russlands Regierung gearbeitet und zum Zwecke der Sabotage oder Spionage mit ausländischen Entitäten wie ukrainischen Geheimdiensten kooperiert haben.

Ein Spezialmagazin verweist auf einen Bericht, der als Beispiel die Festnahme eines 61-Jährigen nennt, der im vergangenen Jahr regionale Wahlen durch DDoS-Angriffe gestört haben soll – ausgeführt mit einer Software aus der Ukraine. In einem anderen Fall wurde gegen einen Wissenschaftler aus Moskau ein Verfahren wegen Landesverrats eingeleitet. Er soll ukrainische Geheimdienste bei Cyberangriffen unterstützt haben.

Es gibt andererseits Fälle, in denen Russland, westlichen Behörden gegen Cyber-Angriffe geholfen hat. Beispiel: Ende 2024 hatten russische Strafverfolger auch den berüchtigten Hacker Mikhail Matveev festgenommen, In den USA gilt er als einer der meistgesuchten Hacker. Das FBI versprach im Mai 2023 eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für Hinweise *13)

Beeinflussung der öffentlichen Meinung und Spaltung unserer Gesellschaft

In seiner Rede auf der diesjährigen Münchener Sicherheitskonferenz hat sich unser Verteidigungsminister über kritische Medien wie folgt beklagt „In unseren Pressekonferenzen werden übrigens auch Medien zugelassen, die russische Propaganda verbreiten, und Vertreter der Bundesregierung müssen ihnen Rede und Antwort stehen.“ Der Herausgeber der Nachdenkseiten, Albrecht Müller, entgegnete dem Parteigenossen in einem Offenen Brief: „Sie haben damit vermutlich die NachDenkSeiten gemeint.“ Und schließt „Noch anzumerken bleibt, dass die NachDenkSeiten sich das Recht, an der Bundespressekonferenz teilzunehmen, juristisch erkämpfen mussten. Alleine schon dies zeigt, wie verwegen und deplatziert Ihre Münchner Einlassung ist. Sicher wäre es ganz gut, Sie würden gelegentlich einen Blick in die NachDenkSeiten werfen; damit gewönnen Sie vielleicht die Chance für einen differenzierten Umgang mit kritischen Medien.“ *14)

Schon seit längerem liest man auch über eine sogenannte Troll-Armee (auch „Putinbots, Trollfabrik oder „Kreml-Bots“ genannt.) Laut Wikipedia handelt es sich dabei um „eine verdeckte Organisation in Russland, die im Auftrag des Staates die öffentliche Meinung im Internet manipuliert. Mithilfe von Sockenpuppen – fingierten Identitäten – beeinflussen Angestellte gezielt die öffentliche Stimmung in Online-Foren und den Kommentarbereichen von Nachrichten-Seiten im Sinne der russischen Regierung. Erstmals beschrieben wurde das Auftauchen staatlicher Trolle in Russland im Jahr 2003. Der breiten Öffentlichkeit wurde ihr Wirken mit Beginn des Ukraine-Krieges ab 2014 bekannt.“ *15) Es mag sie damals gegeben haben und immer noch geben. Als ich damals selbst auf Foren von FOCUS und DIE ZEIT geschrieben habe, habe ich allerdings auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Insofern, als mir oft überraschend schnell und von immer sehr phantasievollen Kunstnamen hoch professionell entgegnet worden war. Jedenfalls gibt es auch in Deutschland Stellen, die dem Gegner das Feld nicht kampflos überlassen dürften. Eine davon ist das Kommando Abwehr im Cyber- und Informationsraum (CIR) der Bundeswehr mit dem Chef des Stabes Konteradmiral Roland Obersteg. *16)

Russische Staatsmedien wurden in Deutschland und EU-weit am 2.März 2022 verboten. Darunter fallen insbesondere die „RT“-Medien (in verschiedenen Sprachversionen und „Sputnik“). Ende Mai folgten dann die TV-Medienangebote „Rossiya RTR/RTR Planeta“, „Rossiya 24/Russia 24“ und „TV Centre International“. *17) Seitdem kann man sich über die Nachrichten und Ansichten Russlands nicht mehr von offizieller Seite informieren. Stattdessen werden die Bürger mit denen seitens der eigenen Politik geflutet. Was auch wieder gut in den letzten Monaten an der Vielzahl von Beiträgen zur Vorbereitung unserer Kriegstüchtigkeit zu beobachten war. Die Einflussmöglichkeit Russlands auf die öffentliche Meinung ist dadurch äußerst gering. Unsere Gesellschaft wird möglicherweise eher dadurch gespalten, dass Manchen ob der Einseitigkeit an Nachrichten unbehaglich wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorwürfe und Anschuldigungen gegenüber Russland, es führe einen ausgeprägten hybriden Krieg gegen Deutschland nicht den Tatsachen entsprechen und weit übertrieben werden. Zu jeder Zeit und von allen Seiten hat man beispielsweise gegeneinander spioniert, ohne gleich dahinter einen Krieg zu sehen. Jedenfalls wurde das Abhören des Handys von Fr. Merkel durch die USA auch nicht als Kriegsvorbereitung gewertet.

Gerne wird auch auf Drohnen verwiesen, mit denen Russland angeblich Kasernen und andere sensible Standorte auskundschaften würde. Angesichts der hochauflösenden Kameras in Satteliten macht eigentlich das Risiko bei der Steuerung einer Drohne gefasst zu werden, nicht wirklich Sinn. Auch hier wurden die wenigen Fälle, die zudem unaufgeklärt sind, aufgebauscht.

Was Sabotage an deutscher Infrastruktur anbelangt, wird vor allem ein Beispiel immer wieder genannt. „Eine Sabotage an Kabeln hat den Bahnverkehr temporär lahmgelegt, heißt es im Oktober 2022. Wobei man sogleich Russland dafür verdächtigt. Inzwischen gelten Die Taten als aufgeklärt. Demnach sollen nicht etwa ein fremder Staat oder Terroristen für die Beschädigung der Bahn-Systeme verantwortlich gewesen sein, sondern schlichtweg Kriminelle, die wohl Kabel stehlen und verkaufen wollten. *18)

Bei der größten Sabotage, zumindest in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wurde Russland zwar auch eine Zeit lang beschuldigt. Dann verdichteten sich jedoch die Hinweise, dass andere Länder (USA, Norwegen, Ukraine) die 3 Stränge der Northstream-Pipeline gesprengt hatten und die deutsche Regierung, wie auch v.d.Leyen breiteten den Mantel des Schweigens darüber. Wobei die EU- Kommissionspräsidentin anfangs noch gedroht hatte: „Jede absichtliche Störung von aktiver europäischer Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der stärksten möglichen Reaktion führen“.

Von einem hybriden Krieg Russlands gegen Deutschland kann nach meinen Erkenntnissen nicht gesprochen werden. Eher zeigt sich auch hier, dass man Opfer der eigenen Putin-Dämonisierung geworden ist und ihn nun fast schon persönlich hinter jedem Baum oder unter jedem Stein vermutet. Desweiteren aber soll mit der Formel vom „Hybriden Krieg Russlands“ auch das Narrativ von dessen Gefährlichkeit und der Notwendigkeit deutscher Kriegstüchtigkeit gestützt werden. Zu Unrecht. Und man verwischt „gefährlich und unverantwortlich“ die Grenze zwischen einem hybriden Krieg und einer direkten militärischen Konfrontation. *19

