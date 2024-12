Der Täter kritisierte die deutschen Behörden und sagte, sie hätten nicht genug getan, um den „Islamismus in Europa“ zu bekämpfen.

Aber ein 50-jähriger saudischer Ex-Muslim, der in Ostdeutschland lebt, die AfD liebt und Deutschland für seine Toleranz gegenüber Islamisten bestrafen will – wer soll schon auf so eine furchtbare Idee kommen.

Fünf Tote bei Rammattacke auf überfülltem deutschen Weihnachtsmarkt

Der Fahrer, der das Auto in eine Menschenmenge gerammt hat, wurde in Gewahrsam genommen. Die Behörden sprechen von einem Anschlag.

Die Polizei sperrt einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Deutschland) am 20. Dezember ab, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist [Axel Schmidt/Reuters].

Veröffentlicht am 20. Dezember 2024

Mindestens fünf Menschen wurden getötet und mehr als 200 weitere verletzt, nachdem ein Auto in einen überfüllten Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Hauptstadt des mitteldeutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt, gerast war.

Der Landeshauptmann von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, sagte am Samstag, dass die vorläufige Zahl der Todesopfer von zwei auf fünf gestiegen sei und dass viele Menschen schwer verletzt worden seien.

Die Beamten bezeichneten den Vorfall als vorsätzlichen Angriff und gaben bekannt, dass der Fahrer noch am Tatort festgenommen wurde. Die Ermittlungen sind im Gange.

Lokalen Medienberichten zufolge fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit, bevor es am Freitag gegen 19 Uhr [18:00 GMT] in die Menge fuhr.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz besuchte den Tatort am Samstag und sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

„Es ist eine furchtbare Tat, dass dort so viele Menschen auf so brutale Weise verletzt und getötet werden“, sagte er. „Fast 40 sind so schwer verletzt, dass wir uns große Sorgen um sie machen müssen.

Nach offiziellen Angaben ist ein 9-jähriges Kind unter den 5 Toten des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Deutschland.

Über den Verdächtigen sagte Haseloff, die Polizei gehe davon aus, dass er allein gehandelt habe. „Soweit wir wissen, besteht keine weitere Gefahr für die Stadt“, sagte er gegenüber Reportern.

Verdächtiger identifiziert

Die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, identifizierte den Verdächtigen als einen 50-Jährigen aus Saudi-Arabien, der 2006 nach Deutschland kam. Er war den Sicherheitsbehörden bisher unbekannt.

Lokalen Medien zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um Taleb A., einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Ein Sprecher einer Bernburger Fachklinik für Suchtkranke bestätigte, dass der Verdächtige dort als Psychiater gearbeitet habe, aber seit Oktober wegen Krankheit und Urlaub nicht mehr im Dienst gewesen sei.

Das saudi-arabische Außenministerium hat den Anschlag verurteilt. „Das Königreich bekräftigt seine Position der Ablehnung von Gewalt und drückt den Familien der Verstorbenen und der Bundesrepublik Deutschland sein Mitgefühl und aufrichtiges Beileid aus“, hieß es in einer Erklärung.

Lokale Medien berichteten, dass Talebs X-Konto mit Tweets und Retweets gefüllt war, die sich auf islamfeindliche Themen und Kritik an der Religion konzentrierten, während er gleichzeitig Glückwünsche an Muslime teilte, die den Glauben verlassen hatten. Er bezeichnete sich selbst auch als ehemaligen Muslim.

Er erschien 2019 in einer Reihe von Medieninterviews, unter anderem mit der FAZ und der BBC, in denen er über seine Beiträge als Aktivist sprach, der Saudi-Arabern und Ex-Muslimen bei der Flucht nach Europa hilft.

Er kritisierte die deutschen Behörden und sagte, sie hätten nicht genug getan, um den „Islamismus in Europa“ zu bekämpfen.

Er hat sich auch für die rechtsextreme und einwanderungsfeindliche Partei Alternative für Deutschland (AfD) ausgesprochen.

Der prominente deutsche Terrorismusexperte Peter Neumann schrieb auf X, dass er noch nie einen Verdächtigen mit diesem Profil bei einem Massenanschlag gesehen habe.

„Nach 25 Jahren in diesem ‚Geschäft‘ denkt man, dass einen nichts mehr überraschen kann. Aber ein 50-jähriger saudischer Ex-Muslim, der in Ostdeutschland lebt, die AfD liebt und Deutschland für seine Toleranz gegenüber Islamisten bestrafen will – das hatte ich wirklich nicht auf dem Radar“, so Neumann.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sagte zu Reportern: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur mit Sicherheit sagen, dass der Täter offensichtlich islamfeindlich war – das können wir bestätigen. Alles andere ist Sache der weiteren Ermittlungen und wir müssen abwarten.“

Ein Polizeibeamter sperrt eine Straße in der Nähe des Tatorts eines Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember [Ebrahim Noroozi/AP Photo].

Al Jazeera-Korrespondent Dominic Kane, der am Ort des Anschlags war, sagte, der Weihnachtsmarkt sei besonders voll gewesen, als das Auto zuschlug.

“ Es ist der letzte Freitag vor Weihnachten. Es ist in ganz Deutschland Tradition, dass Weihnachtsmärkte Orte sind, zu denen die Menschen gehen, besonders am Freitagabend“, sagte er.

Kane fügte hinzu, dass Medienberichten zufolge die saudischen Behörden ihre deutschen Kollegen vor dem Anschlag vor dem Verdächtigen gewarnt hätten.

Die Polizei führte nach dem Vorfall eine Razzia in seiner Wohnung durch, um nach Sprengstoff oder anderem belastenden Material zu suchen, fand aber keine weiteren Beweise. Die Tatsache, dass der Verdächtige ein Mietauto benutzt haben soll, könnte den Ermittlern die Möglichkeit geben, mehr über seine Handlungen im Vorfeld des Anschlags zu erfahren.

„Natürlich wird es Aufzeichnungen darüber geben, wann das Auto abgeholt wurde, wo es abgeholt wurde und mit welchen Unterlagen das Auto überhaupt angefordert wurde. Das sind alles Fragen, die zu klären sind“, sagte Kane.

Politischer Umbruch in Deutschland

Der Angriff kam zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für die deutsche Politik, da Scholz Anfang der Woche eine Vertrauensabstimmung im Parlament verlor, was zu vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar führte.

Kane sagte, dass der Vorfall wahrscheinlich der einwanderungsfeindlichen Partei (AfD) in die Hände spielen würde, die bei den letzten Landtagswahlen an Boden gewonnen hat, obwohl der Verdächtige Berichten zufolge zu ihren Anhängern gehörte.

Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla verurteilten den Anschlag am Samstag in einer Erklärung. „Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mitten in der friedlichen Vorweihnachtszeit hat uns erschüttert“, sagten sie.

Der Anschlag ereignete sich acht Jahre nach einem ähnlichen Autoanschlag in der deutschen Hauptstadt Berlin am 19. Dezember 2016.

Damals fuhr ein tunesischer Verdächtiger, der 24-jährige Anis Amri, absichtlich einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz.

Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und bis zu 56 verwundet. Amri wurde schließlich bei einem Schusswechsel in Mailand getötet, nachdem er nach Italien geflohen war.

Raphael Bossong, ein leitender Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit, spekulierte, dass die beiden Vorfälle wahrscheinlich als zusammenhängend betrachtet werden, obwohl es für Spekulationen noch zu früh ist.

“ Leider ist dies ein sehr trauriger Jahrestag, und ich bin sicher, dass der Täter diese Sache zu diesem Zweck gewählt hat, um diese Erinnerung wachzurufen“, so Bossong gegenüber Al Jazeera kurz nach Bekanntwerden der Nachricht.

„Wir befinden uns in einer Wahlperiode, und die deutsche Debatte ist bereits sehr polarisiert, was das Thema Migration angeht“, erklärte Bossong. „Ich bin mir sicher, dass dies nur Öl ins Feuer gießen wird.“

Insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen – sowohl auf dem Markt als auch im Land – werden wahrscheinlich auf den Prüfstand gestellt werden.

„Alle Weihnachtsmärkte … sollen gegen den Verkehr abgesperrt werden, in dem Sinne, dass kein Auto und kein Lastwagen in sie hineinfahren kann“, sagte Bossong gegenüber Al Jazeera. „Wahrscheinlich werden die Behörden einige Erklärungen abgeben müssen.“

