Völkermord ist keine rote Linie mehr für Die Linke in Deutschland

20 Dez 2024

Die Wiederaufnahme Kilanis in die Partei wäre ein Beweis dafür, dass Völkermord für die traditionelle deutsche Linke eine rote Linie ist.

Am 7. Dezember schloss die deutsche Partei Die Linke das deutsch-palästinensische Mitglied und Aktivist Ramsis Kilani mit sofortiger Wirkung aus, weil er sich gegen Israels“ anhaltenden Völkermord in Gaza ausgesprochen hatte. Damit folgte sie dem Beispiel der einzigen anderen linken Mainstream-Partei des Landes, den Grünen, und zeigte die berüchtigte Palästina-Ausnahme für progressive Politik.

Kilani, der sich selbst als Marxist bezeichnet, nannte seinen Ausschluss „einen traurigen Kommentar zu einer linken, internationalistischen Partei“,berichtet die linke Tageszeitung junge Welt (jw ). Die Entscheidung der Landesschiedskommission der Partei schade „uns allen, die wir für die allgemeinen Menschenrechte kämpfen“, schrieb der Aktivist auf Instagram.

Katina Schubert, eine der beiden Mitglieder des rechten Parteiflügels, die den Antrag auf Ausschluss Kilanis eingebracht hatten, bestritt, dass seine Palästina-Solidarität irgendetwas mit der Entscheidung zu tun habe. Sie sagte, dass diese auf seiner „Relativierung des Hamas-Terrors, selektiver Kritik an Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe und der Leugnung des Existenzrechts ‚Israels‘ beruhe“, so der jw-Bericht weiter.

Deutschlands hegemonialer Palästina/’Israel‘-Diskurs

Jeder kritisch denkende Mensch, der den islamfeindlichen und frauenfeindlichen Palästina-„Israel“-Diskurs in Deutschland seit dem 7. Oktober letzten Jahres verfolgt, wird in Schuberts Erklärung zweifellos die verräterischen Zeichen der Standardpropaganda erkennen, die direkt von der gewohnheitsmäßig fiktiven israelischen Staatsführung übernommen wurde.

Dazu gehören die rassistische Doppelmoral des hegemonialen Terrorismus-Diskurses des Westens, der weiße Feminismus, der knietief in der Verleugnung von Israels“ systematischem Einsatz sexueller Gewalt gegen palästinensische Frauen als Kriegswaffe steckt, sowie die diskursive Normalisierung des euro-westlichen Siedlerkolonialismus auf Land, das einem indigenen Volk gestohlen wurde.

Kilani hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement zurückgewiesen. „Sie behaupten, ich stelle das Existenzrecht Israels und die Zweistaatenlösung in Frage, ohne zu beweisen, wie sie zu diesen Annahmen kommen […] Meine Positionen werden künstlich dem Antisemitismus angenähert“, sagte er dem unabhängigen Nachrichtenportal etos.media.

Sein Fall offenbart die tiefen ideologischen Gräben innerhalb der Partei in Bezug auf das Existenzrecht „Israels“ und das Recht der Palästinenser auf Widerstand.

„Nicht dieser [israelische] Staat hat ein Existenzrecht, sondern alle Menschen, die auf dem von ihm kontrollierten Gebiet – dem historischen Palästina – leben. Solange das nicht der Fall ist, ist der Widerstand gegen Krieg, Unterdrückung und Besatzung gerechtfertigt“, heißt es in einer Erklärung des Sozialismus von Unten (SVU), einer antifaschistischen, pro-palästinensischen Organisation, in der Kilani Mitglied ist, als Reaktion auf Schuberts diffamierende Behauptungen.

Eine politische Linke in Scherben

Die Kabale der Linken gegen Kilani ist nicht nur sinnbildlich für den virulenten antipalästinensischen Rassismus der etablierten deutschen Linken, sondern auch ein weiteres Beispiel für das selbstzerstörerische Verhalten einer Partei, die sich im Laufe der Jahre durch unaufhörliche Streitereien und allzu offensichtliche Anbiederung an rechte Wähler in die politische Bedeutungslosigkeit manövriert hat. Viele von ihnen riechen den Gestank linker Verzweiflung schon von weitem und wählen verständlicherweise die richtige Partei, nämlich die rechtsextreme AfD.

„Wie kann es sein, dass eine linke Partei sich nicht einmal mehr gegen Völkermord positionieren kann? Wie kann es sein, dass eine linke Partei sich von rechten Kräften treiben lässt?“ fragte Kilani auf einer kleinen Solidaritätskundgebung zu seinen Ehren in Berlin, nachdem die Partei beschlossen hatte, ihn auszuschließen.

Kilanis Ausschluss kommt zu einer Zeit, in der nach dem jüngsten Zusammenbruch der sozialdemokratisch geführten Regierungskoalition eine Wolke der Unsicherheit über Deutschland hängt. Die für Februar nächsten Jahres angesetzten vorgezogenen Neuwahlen könnten dazu führen, dass die zersplitterte Linke, einst eine verlässliche Größe in der deutschen Parteipolitik nach der Wiedervereinigung, nicht in den Bundestag zurückkehrt.

Dies gilt umso mehr nach dem Austritt ihres prominentesten Mitglieds, das Anfang des Jahres eine eigene Partei gegründet hat: Die Sahra Wagenknecht Allianz (BSW) hat bereits wichtige Mitglieder und Wählergruppen der Linkspartei abgeworben und bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen im September auf Anhieb zweistellige Prozentzahlen erreicht.

Generationentrauma und Reviktimisierung

Im Deutschland nach dem 7. Oktober mit seinem zügellosen Autoritarismus und seinem beispiellosen Vorgehen gegen die Palästina-Solidarität ist der opportunistische Verrat der Linken an den Menschen in Gaza in Zeiten des Völkermords als nominell linke Partei, die behauptet, ihre Daseinsberechtigung auf den „Kampf für Menschenrechte und Emanzipation, gegen Faschismus und Rassismus, Imperialismus und Militarismus“ zu gründen, nichts weniger als politischer Selbstmord.

Ganz zu schweigen von der schieren Grausamkeit, Kilani unnötiges Leid zuzufügen, dessen Leben sinnbildlich für die palästinensische Erfahrung eines generationenübergreifenden Traumas und einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit angesichts ständiger Viktimisierung ist: Im Sommer 2014 wurden bei israelischen Luftangriffen auf Gaza sieben Mitglieder seiner Familie getötet, darunter sein Vater, seine Stiefmutter und seine Halbgeschwister.

Ein Strafverfahren, das das in Berlin ansässige Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte in Gaza im Namen des hinterbliebenen Sohnes in Deutschland angestrengt hatten, wurde schließlich im Jahr 2021 vom Generalbundesanwalt eingestellt.

In einem Telefongespräch nach seinem Ausschluss sagte Kilani, er wolle die Entscheidung der Linken anfechten. Was auch immer geschieht, er bleibt hartnäckig, dass es kein Schuldeingeständnis von ihm geben wird.

„Ich werde weiterhin gegen den Völkermord an den Palästinensern und für gleiche Rechte für alle Menschen sowie für ein Ende von Unterdrückung, Besatzung und im Nahen Osten eintreten“, versprach er im Interview mit etos.media.

Wenn Die Linke ihrem Namen treu bleiben will, sollte sie endlich damit beginnen, dies auch zu tun. Die Wiederaufnahme Kilanis in die Partei wäre ein Beweis dafür, dass Völkermord für die traditionelle deutsche Linke tatsächlich eine rote Linie ist.

