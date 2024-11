https://english.almayadeen.net/news/sports/france–israel–football-match-to-go-ahead-in-paris-next-wee



Fußballspiel Frankreich-Israel findet nächste Woche in Paris statt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

8. November 2024

Bruno Retailleau schrieb auf X, dass das Land nicht nachgeben werde, weil dies „ein Aufgeben angesichts von Gewaltdrohungen und Antisemitismus“ wäre.

Trotz der Zusammenstöße in Amsterdam während eines Spiels zwischen dem israelischen Verein Maccabi Tel Aviv und Ajax wird nächste Woche in Paris ein Fußballspiel der Nations League zwischen Frankreich und Israel stattfinden, wie der französische Innenminister am Freitag mitteilte.

Das Spiel am Donnerstag im Stade de France wurde als möglicher Krisenherd erkannt, aber Bruno Retailleau hat erklärt, dass Frankreich nicht „klein beigeben“ werde.

Retailleau schrieb auf X, dass das Land nicht nachgeben würde, weil dies „ein Aufgeben angesichts von Gewaltdrohungen und Antisemitismus“ wäre.

Am späten Donnerstag kam es in Amsterdam, Niederlande, zu Gewaltausbrüchen, als Anhänger des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv durch die Stadt stürmten, palästinensische Flaggen auf Privatgrundstücken herunterrissen und aufrührerische Parolen skandierten, wie aus Berichten und Filmmaterial hervorgeht, das auf Social-Media-Plattformen weit verbreitet wurde.

Die Ereignisse, die sich vor und nach dem Spiel von Maccabi gegen Ajax ereigneten, haben weit verbreitete Empörung ausgelöst, da israelische Fans Berichten zufolge mit Unbeteiligten aneinandergeraten sind, Eigentum beschädigt und palästinensische Flaggen verbrannt haben.

In den sozialen Medien weit verbreitete Videos zeigen Maccabi-Fans, wie sie Privateigentum zerstören, einen örtlichen Taxifahrer angreifen und mit Polizeibeamten aneinandergeraten.

In den sozialen Medien kursierende Videos, die angeblich am Donnerstag aufgenommen wurden, zeigen offenbar einige Fans von Maccabi Tel Aviv, die auf Hebräisch skandieren: „Macht die Araber fertig! Wir werden gewinnen!“

Retailleau gab an, er habe den Polizeichef von Paris, Laurent Nunez, gebeten, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für das Spiel zu treffen. Julien Odoul, ein Politiker von Marine Le Pens Nationaler Sammlung (RN), forderte am Donnerstag, das Spiel nach Korsika zu verlegen.

Das Opfer spielen

Max Blumenthal, Herausgeber von The Grayzone News, kommentierte das Filmmaterial und sagte: „Es kursieren viele Videos von israelischen Fußball-Hooligans, die in Amsterdam Eigentum zerstören, Polizisten und Passanten angreifen und palästinensische Flaggen herunterreißen. Jetzt spielt diese faschistische Plage das Opfer und wartet auf die Rückholaktion in die Kolonien.“

Die Sportjournalistin Leyla Hamed sagte außerdem: „Hooligans des israelischen Clubs Maccabi Tel Aviv marschierten durch die Straßen von Amsterdam … Sie stahlen palästinensische Flaggen aus Häusern und setzten sogar eine palästinensische Flagge in Brand.“

Als Reaktion auf die Vorfälle verurteilte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen ‚sehr gewalttätigen Vorfall gegen israelische Bürger in Amsterdam‘ und kündigte die Entsendung von Rettungsflugzeugen an, um Israelis in der niederländischen Stadt zu helfen, was später abgesagt wurde.

Nach Auseinandersetzungen auf dem Dam-Platz wurden Dutzende Personen festgenommen. Obwohl die Identität der Festgenommenen nicht bekannt gegeben wurde, stammten viele von ihnen aus dem pro-palästinensischen Lager, da Berichte auftauchten, wonach Israelis gezwungen wurden, „Free Palestine“ zu rufen, bevor sie nach erlittenen Schlägen freigelassen wurden.

Angesichts der Vorfälle wurden mehrere zentrale Bereiche zu „Risikozonen“ erklärt, wodurch die Polizei die Befugnis erhielt, Kontrollen und Durchsuchungen durchzuführen, wie die niederländischen Nachrichten berichteten.

Die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema sagte in einer Stadtratssitzung, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gebe, Maccabi-Fans den Besuch des Spiels zu verbieten, aber eine in der Nähe stattfindende pro-palästinensische Demonstration wurde verboten, um mögliche Zusammenstöße zu verhindern.

Das israelische Außenministerium berichtete, dass 10 Israelis verletzt wurden, und riet anderen in Amsterdam, in ihren Hotels zu bleiben.

