„Max Blumenthal, Herausgeber von The Grayzone News, kommentierte das Filmmaterial mit den Worten: „Es kursieren viele Videos von israelischen Fußballrowdys, die in Amsterdam Eigentum zerstören, Polizisten und Unbeteiligte angreifen und palästinensische Flaggen herunterreißen. Jetzt spielt diese faschistische Plage die Opferrolle und wartet auf die Luftbrücken zurück in die Kolonien.“

Zusammenstöße in Amsterdam nach israelischem Vandalismus und Provokationen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

8. November 2024



In den sozialen Medien weit verbreitete Videos zeigen israelische Fußballfans, wie sie Privateigentum zerstören, einen örtlichen Taxifahrer angreifen und mit Polizeibeamten aneinandergeraten.

Niederländische Polizeibeamte in Einsatzkleidung stehen Wache, nachdem es am 8. November 2024 in Amsterdam nach dem Fußballspiel der UEFA Europa League, Gruppenphase – 4. Spieltag, zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu mehreren Schlägereien gekommen war. (AFP)

Am späten Donnerstag kam es in Amsterdam, Niederlande, zu Gewaltausbrüchen, als Anhänger des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv durch die Stadt stürmten, palästinensische Flaggen auf Privatgrundstücken herunterrissen und verhetzende Parolen skandierten, wie aus Berichten und Filmmaterial hervorgeht, das auf Social-Media-Plattformen weit verbreitet wurde.

„Israel wird die Araber besiegen“

Maccabi-Fans fordern die Vernichtung der Araber und unterstützen die ethnische Säuberung in Gaza, während sie in Amsterdam von der Polizei geschützt werden.

Was werden Sie dagegen unternehmen, @UEFA? Werden Sie zulassen, dass solche rassistischen, diskriminierenden Gesänge ungestraft bleiben? pic.twitter.com/ZCGFqxqaAK

– Leyla Hamed (@leylahamed) 7. November 2024

Die Ereignisse, die sich vor und nach dem Spiel von Maccabi gegen Ajax ereigneten, haben weit verbreitete Empörung ausgelöst. Es gibt Berichte über israelische Fans, die mit Unbeteiligten aneinandergeraten, Eigentum beschädigen und palästinensische Flaggen verbrennen.

In den sozialen Medien weit verbreitete Videos zeigen Maccabi-Fans, wie sie Privateigentum zerstören, einen örtlichen Taxifahrer angreifen und mit Polizeibeamten aneinandergeraten.

Gestern Abend zogen Hooligans des israelischen Clubs Maccabi Tel Aviv durch die Straßen von Amsterdam – vor dem Spiel Ajax gegen Maccabi.

Sie stahlen palästinensische Flaggen aus Häusern und setzten sogar eine palästinensische Flagge in Brand. Berichten zufolge wurde auch ein Taxifahrer von der Meute angegriffen. pic.twitter.com/wGiwR79Nr5

– Leyla Hamed (@leylahamed) 7. November 2024

Max Blumenthal, Herausgeber von The Grayzone News, kommentierte das Filmmaterial mit den Worten: „Es kursieren viele Videos von israelischen Fußballrowdys, die in Amsterdam Eigentum zerstören, Polizisten und Unbeteiligte angreifen und palästinensische Flaggen herunterreißen. Jetzt spielt diese faschistische Plage die Opferrolle und wartet auf die Luftbrücken zurück in die Kolonien.“

Die Sportjournalistin Leyla Hamed sagte außerdem: „Hooligans des israelischen Clubs Maccabi Tel Aviv marschierten durch die Straßen von Amsterdam … Sie stahlen palästinensische Flaggen aus Häusern und setzten sogar eine palästinensische Flagge in Brand.“

Maccabi Tel Aviv Hooligans heute Morgen in Amsterdam pic.twitter.com/UUF4omll4w

— Leyla Hamed (@leylahamed) 8. November 2024

Ein Augenzeuge berichtete: „Es fing alles damit an, dass sie eine palästinensische Flagge von einer Fassade rissen. Dann begannen sie zu provozieren, zerstörten das Auto eines Taxifahrers und schlugen den Fahrer selbst zusammen.“

Einige Maccabi-Fans wurden mit Metallketten gesehen, bereit zum Angriff. pic.twitter.com/wPJW2VT7R5

– Leyla Hamed (@leylahamed) 7. November 2024

Als Reaktion auf die Vorfälle verurteilte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen „sehr gewalttätigen Vorfall gegen israelische Bürger in Amsterdam“ und kündigte die Entsendung von Rettungsflugzeugen an, um Israelis in der niederländischen Stadt zu unterstützen.

Nach Auseinandersetzungen auf dem Dam-Platz wurden Dutzende Personen festgenommen. Obwohl die Identität der Festgenommenen nicht bekannt gegeben wurde, stammten viele von ihnen aus dem pro-palästinensischen Lager, da Berichte auftauchten, wonach Israelis gezwungen wurden, „Free Palestine“ zu rufen, bevor sie nach erlittenen Schlägen freigelassen wurden.

Angesichts der Vorfälle wurden mehrere zentrale Bereiche zu „Risikozonen“ erklärt, wodurch die Polizei die Befugnis erhielt, Kontrollen und Durchsuchungen durchzuführen, wie die niederländischen Nachrichten berichteten.

Die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema sagte in einer Stadtratssitzung, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gebe, Maccabi-Fans den Besuch des Spiels zu verbieten, aber eine nahegelegene pro-palästinensische Demonstration wurde verboten, um mögliche Zusammenstöße zu verhindern.

Das israelische Außenministerium berichtete, dass 10 Israelis verletzt wurden, und riet anderen in Amsterdam, in ihren Hotels zu bleiben.

Israelische Soldaten nahmen an den Unruhen in Amsterdam teil

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete über die Ereignisse und erklärte, dass der Vorfall begann, als Tausende von Maccabi-Tel-Aviv-Anhängern, darunter auch israelische Soldaten, provokative Märsche durch Amsterdam organisierten, und fügte hinzu, dass die Ereignisse bis in den Morgen andauerten.

Er erwähnte, dass sie beleidigende, provokative Slogans wiederholten und damit drohten, dass das israelische Militär gegen Araber vorgehen würde, während sie die Kinder und Menschen im Gazastreifen verhöhnten.

Die Israelis entfernten auch Dutzende palästinensischer Flaggen, die niederländische Bürger monatelang als Zeichen der Unterstützung für die Palästinenser an ihren Fenstern und Balkonen angebracht hatten, bestätigte unser Korrespondent und merkte an, dass dies in Videos dokumentiert wurde, die in den sozialen Medien weit verbreitet waren und auch gewalttätige Zusammenstöße zwischen Hunderten palästinensischer Anhänger verschiedener Nationalitäten und Israelis zeigten.

Er fügte hinzu, dass das Filmmaterial Hunderte fliehende Israelis zeigt, von denen sich einige aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen pro-palästinensischer Anhänger in den nahe gelegenen Fluss im Zentrum Amsterdams stürzen.

In Bezug auf die Situation in Amsterdam berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass die Polizei 57 Personen festgenommen habe, deren Identität jedoch unbekannt sei.

Er wies darauf hin, dass die niederländische Regierung für die Ereignisse verantwortlich sei, da sie die pro-palästinensische Demonstration vor dem Spiel verboten und zwei palästinensische Anhänger festgenommen habe, während sie gleichzeitig den Israelis erlaubte, zu demonstrieren und provokative Handlungen zu begehen, einschließlich der Entfernung palästinensischer Flaggen.

