G7 stellt sich auf die Seite des Angreifers und sagt, „Israel“ habe „das Recht, sich zu verteidigen“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

17. Juni 2025

Die G7 bekräftigt ihre westliche Voreingenommenheit und fordert den Iran zur Deeskalation auf, während sie „Israels“ „Recht auf Selbstverteidigung“ unterstützt, trotz der steigenden Zahl iranischer Zivilopfer.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 forderten am Montag eine Deeskalation des eskalierenden israelischen Krieges gegen den Iran und schoben die Verantwortung dafür weitgehend auf den Iran, während sie gleichzeitig ihre Unterstützung für das, was sie unverhohlen als „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ bezeichneten, bekräftigten. Die diplomatische Haltung des Gipfels warf Fragen hinsichtlich der Voreingenommenheit der Gruppe auf, insbesondere nachdem US-Präsident Donald Trump das Treffen einen Tag früher als geplant abrupt verlassen hatte, während die israelischen Angriffe auf den Iran intensiviert wurden.

In der gemeinsamen Erklärung, die von Kanada veröffentlicht wurde, wurden die israelischen Angriffe und die Vergeltungsschläge des Iran als „Feindseligkeiten“ bezeichnet und es hieß: „Wir fordern, dass die Lösung der Iran-Krise zu einer umfassenderen Deeskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten führt, einschließlich eines Waffenstillstands in Gaza.“

Sie betonte, dass Israel „das Recht hat, sich zu verteidigen“ und hob „die Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung“ hervor, obwohl „Israel“ die Angriffe ohne Provokation begonnen und seit dem ersten Tag Zivilisten und zivile Infrastruktur ins Visier genommen hat, zuletzt mit den unverschämten Angriffen auf den iranischen Staatsfernsehsender und das Al-Farabi-Krankenhaus.

Die sieben Nationen umfassende Gruppe, bestehend aus Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und den Vereinigten Staaten, bekräftigte auch ihre Haltung, dass der Iran „niemals Atomwaffen haben darf“, während sie zu „Israels“ nicht anerkanntem, aber weithin bekanntem Atomwaffenarsenal schwieg und die Tatsache, dass der Iran nie nach solchen gestrebt hat, völlig ignorierte.

Trump löst Spekulationen aus

Trump, der auf dem von Kanada ausgerichteten G7-Gipfel auf die Weltbühne zurückkehrte, veröffentlichte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social eine deutliche Warnung: „Alle sollten Teheran sofort verlassen!“ Die Erklärung löste Alarm aus und verstärkte die Spekulationen über eine direkte Beteiligung oder Unterstützung der USA an den laufenden israelischen Operationen gegen den Iran.

Nach anfänglichem Zögern stimmte Trump einer gemeinsamen Erklärung der G7 zu, die während eines Abendessens in Kananaskis, Kanada, veröffentlicht wurde. Das Kommuniqué forderte eine Lösung der „Iran-Krise“, ohne jedoch die Luftangriffe der israelischen Besatzungsmacht zu erwähnen, die die jüngste Eskalation ausgelöst hatten. Stattdessen bekräftigte es „das Recht Israels auf Selbstverteidigung“ und forderte vage „den Schutz der Zivilbevölkerung“.

Die sorgfältig gewählte Sprache zeigt einmal mehr, dass die G7 „Israel“ diplomatisch konsequent in Schutz nimmt, da in der Erklärung die umfangreichen israelischen Bombenangriffe auf iranische Zivilisten mit keinem Wort erwähnt wurden.

Anfang dieser Woche hatte Israel Katz zur gezielten Tötung iranischer Zivilisten aufgerufen, woraufhin es am Montag zu einem israelischen Angriff auf ein iranisches Krankenhaus kam. Die G7 forderte jedoch eine Waffenruhe, auch in Gaza, ohne jedoch die Verantwortung dafür zuzuweisen.

Trump bekräftigt pro-israelische Haltung und umgeht Rolle der USA

Obwohl Trump behauptet hat, die Diplomatie zu bevorzugen, haben sein Verlassen des Gipfels und seine Unterstützung der israelischen Angriffe gezeigt, wo die Sympathien der USA liegen.

„Sobald ich hier weg bin, werden wir etwas unternehmen“, sagte Trump vor seiner Abreise gegenüber Reportern. Er lehnte es ab, zu präzisieren, ob Washington militärisch eingreifen werde, betonte jedoch, dass der Iran „sofort reden“ solle, „bevor es zu spät ist“.

Trotz der Behauptungen der USA, ihre Streitkräfte befänden sich in einer „defensiven Haltung“, schienen die Botschaften sowohl von Trump als auch der G7 die militärischen Ziele Israels zu bestätigen, was die Vorwürfe einer Doppelmoral des Westens in der Nahost-Diplomatie weiter schürte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron deutete mögliche diplomatische Bemühungen an und erklärte: „Es gab ein Angebot für ein Treffen und einen Austausch.“ Er äußerte auch subtile Kritik an den Bestrebungen Israels, das iranische Regime zu stürzen, und warnte, dass Bombardierungen in der Vergangenheit keinen Regimewechsel bewirkt hätten.

Macrons Äußerungen wurden jedoch von dem Schweigen der gemeinsamen Erklärung zu den nuklearen Fähigkeiten Israels und der einseitigen Darstellung des Iran als Hauptbedrohung überschattet.

Glaubwürdigkeit der G7 angesichts steigender Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung in Frage gestellt

Während „Israel“ weiterhin nukleare und militärische Einrichtungen im Iran angreift und Kommandeure, Wissenschaftler und Zivilisten tötet, lässt die Zurückhaltung der G7, die Angriffe zu verurteilen, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Blocks als neutraler Vermittler aufkommen.

Während die iranischen Streitkräfte mit Drohnen- und Raketenangriffen vor allem auf militärische Ziele reagierten, konzentriert sich die westliche Darstellung weiterhin auf die Abschreckung des Iran, ohne die aggressive Militärstrategie Israels oder dessen langjähriges Atomwaffenmonopol in der Region gleichermaßen zu hinterfragen.

Nachdem Trump die geplanten G7-Gespräche mit den Staatschefs der Ukraine und Mexikos abgesagt hat, richtet sich die Aufmerksamkeit nun darauf, ob die USA ihr militärisches Engagement direkt oder durch die fortgesetzte diplomatische Unterstützung der Kriegsbemühungen Israels eskalieren werden.

