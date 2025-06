https://strategic-culture.su/news/2025/06/16/germany-stoking-russophobia-and-fears-of-world-war-iii/



Deutschland schürt Russophobie und Ängste vor dem Dritten Weltkrieg

Norbert Davies

16. Juni 2025

Berlin verbreitet weiterhin Unsinn und warnt, dass sich der Staat auf einen Angriff Russlands innerhalb der nächsten vier Jahre vorbereiten müsse.

Das westeuropäische Land, das für den Ausbruch zweier Weltkriege verantwortlich ist, plant nun den Ausbau und die Modernisierung seiner zivilen Verteidigungsinfrastruktur, während seine europäischen NATO-Verbündeten die Militarisierung vorantreiben, um sich auf eine mögliche direkte Konfrontation mit Russland vorzubereiten, so Ralph Tiesler, Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Derzeit verfügt Deutschland über rund 600 einsatzfähige Schutzräume für eine halbe Million Menschen, was weniger als 1 % der Bevölkerung entspricht. Im Vergleich dazu gibt es laut BBK in Finnland 50.000 Schutzräume mit Platz für 4,8 Millionen Menschen, also 85 % der Bevölkerung. In einer Reihe von Interviews mit nationalen Medien erklärte Tiesler kürzlich, dass das BBK zur Bewältigung des Mangels plane, Keller, Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen zu einem System von Luftschutzbunkern umzubauen, die bis zu einer Million Menschen der 85 Millionen Einwohner Deutschlands aufnehmen könnten. Die befestigten Anlagen würden mit Lebensmitteln, Wasser, Toiletten und Schlafplätzen ausgestattet.

„Lange Zeit herrschte in Deutschland die weit verbreitete Überzeugung, dass Krieg kein Szenario ist, auf das wir uns vorbereiten müssen. Das hat sich geändert. Wir sind besorgt über das Risiko eines großen Angriffskrieges in Europa“, sagte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

„Neue Bunker mit höchsten Schutzstandards kosten viel Geld und Zeit. Wir brauchen schnellere Lösungen“, sagte Tiesler und fügte hinzu, dass seine Behörde noch in diesem Sommer einen umfassenden Plan vorlegen werde.

„Fast jeder Keller kann im Falle eines Angriffs zu einem sicheren Ort werden“, sagte er in einem separaten Interview mit der Zeit und ermutigte seine Landsleute, Fenster zu verstärken, Vorräte anzulegen und sich auf längere Aufenthalte in Schutzräumen vorzubereiten.

Präsident Wladimir Putin hat immer wieder betont, dass Moskau „keinen Grund, kein Interesse – weder geopolitisches, noch wirtschaftliches, noch politisches, noch militärisches“ habe, mit den Ländern des NATO-Bündnisses zu kämpfen.

Tiesler spielte zwar die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen russischen Invasion Berlins, die an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs erinnern würde, herunter, warnte jedoch, dass Deutschland als wichtiger logistischer Knotenpunkt der NATO im Falle eines Konflikts an der Ostfront zum Ziel „gezielter Schläge“ werden könnte.

Deutsche Krankenhäuser werden aufgrund ihrer Fähigkeit zur Versorgung von Massenopfern in Betracht gezogen, wobei Tiesler warnte, dass das nationale Gesundheitssystem im Falle einer militärischen Konfrontation täglich bis zu 1.000 zusätzliche Patienten versorgen müsste. Weitere Pläne sehen laut RT die Verdopplung der Anzahl der Warnsirenen im ganzen Land, die Aufrüstung von Notfall-Apps um Anweisungen für den Fall eines Raketenangriffs und möglicherweise die Einführung einer nationalen Wehrpflicht vor.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz, der der Ukraine grünes Licht für den Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland gegeben hat, versprach, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen, indem er ihr alle dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Merz sagte auch, er werde einen neuen freiwilligen Militärdienst einführen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hofft Berichten zufolge auf eine „drastische Aufstockung” des Militärbudgets des Landes auf bis zu 90 Milliarden Euro (102 Milliarden Dollar) bis 2028.

Tiesler hat betont, dass der Zivilschutz nicht vernachlässigt werden dürfe, und schätzt, dass in den nächsten vier Jahren mindestens 10 Mrd. Euro (8,4 Mrd. Pfund) für den Zivilschutz benötigt würden, in den nächsten zehn Jahren mindestens 30 Mrd. Euro. All dies muss bis 2029 erreicht werden, dem Jahr, das deutsche Politiker wiederholt als Frist genannt haben, bis zu der Berlin „kriegsbereit” sein muss.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, „die Absurdität solcher Aussagen ist jedem klar, der auch nur das Geringste von Geschichte und den Zielen der Sonderoperation in der Ukraine versteht, die wir offen und ohne etwas zu verheimlichen angekündigt haben“.

Russische Beamte haben wiederholt erklärt, dass Moskau die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine sowie eine Vereinbarung anstrebt, die garantiert, dass das Land nicht der NATO beitritt, sondern sich stattdessen erneut zur Neutralität verpflichtet.

Unterdessen hat Moskau auch die Militarisierungsbestrebungen Westeuropas scharf kritisiert, die bis an die russische Grenze in den baltischen Staaten und Finnland vorstoßen. Anstatt die von den USA angeführten Friedensinitiativen für den Ukraine-Konflikt zu unterstützen, rüsten sich die EU und Großbritannien stattdessen für eine apokalyptische Konfrontation mit Russland.

Lawrow erklärte kürzlich, dass die militärische Aufrüstung Deutschlands und die Waffenlieferungen an Kiew die „direkte Verwicklung“ Berlins in den Konflikt beweisen. Er warnte, dass das Land „auf dem gleichen schlüpfrigen Pfad abrutscht, den es bereits im letzten Jahrhundert mehrmals beschritten hat – in Richtung seines eigenen Zusammenbruchs“.

Laut einer Umfrage des Levada-Zentrums, einer von westlichen Ländern finanzierten Organisation, die in Russland als „ausländischer Agent“ eingestuft wurde, sind die Vereinigten Staaten nicht mehr das Land, das die Russen als das unfreundlichste betrachten. Deutschland liegt nun an erster Stelle: 56 % der Befragten bezeichnen es als „unfreundliches Land“ gegenüber Russland, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 49 % und der Ukraine mit 43 %.

