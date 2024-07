https://www.middleeastmonitor.com/20240730-netanyahus-demands-waste-opportunity-for-agreement-says-gallant/



Gallant: Netanjahus Forderungen verspielen Chance auf Einigung

30. Juli 2024

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant (C) inspiziert den Fußballplatz nach einem Raketenangriff auf die Stadt Majdal Shams in den Golanhöhen, Israel am 28. Juli 2024 [Ariel Hermoni (GPO)/Handout/Anadolu Agency].

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeworfen, mit seinen neuen Bedingungen für einen Gefangenenaustausch und einen Waffenstillstand im Gazastreifen „die Chance auf eine Einigung zu vertun“, wie israelische Medien berichten.

Netanjahu äußerte sich während der Sitzung des politischen und sicherheitspolitischen Kabinetts am Sonntag, in der „die Art der Reaktion auf die Hisbollah“ nach dem Raketenangriff von Majdal Shams diskutiert wurde.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete gestern, Gallant habe gesagt: „Wenn wir keine Bewegung in den Norden zulassen wollen [Transfer von Palästinensern aus dem Süden des Gazastreifens in den Norden], ist das möglich, aber wir werden diese Gelegenheit nicht nutzen. Wir haben bereits beschlossen, Bewegungen in den Norden zuzulassen, und wenn dies nicht geschieht, wird es kein Abkommen geben“.

Während der Sitzung antwortete der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir: „Sie haben also kein Problem damit, dass sich die Kämpfer in den Norden des Gazastreifens bewegen?“

Übersetzt mit deepl.com

