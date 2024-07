https://consortiumnews.com/2024/07/30/more-bbc-news-channelling-israeli-propaganda/



Mehr BBC-„Nachrichten“, die israelische Propaganda kanalisieren

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

30. Juli 2024

Vergessen Sie den Völkermord an den Palästinensern, schreibt Jonathan Cook. Nur wenn Israel den Tod von Syrern ausnutzt, die unter seiner militärischen Besatzung leben, gibt es „Konsequenzen“ zu befürchten.

Die Einschlagstelle der Rakete auf dem Fußballplatz am 27. Juli in Majdal Shams im israelisch besetzten Syrien, nachdem die Getöteten und Verwundeten abtransportiert worden waren. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

DieBBC-Berichterstattungüber den Angriff auf ein Fußballfeld auf den Golanhöhen am Samstag war absichtlich irreführend.

Die Abendnachrichten der BBC ignorierten völlig die Tatsache, dass es sich bei den Todesopfern der Explosion um ein Dutzend Syrer und nicht um israelische Staatsbürger handelt und dass die überlebende syrische Bevölkerung auf dem Golan, die meisten von ihnen Drusen, seit Jahrzehnten gezwungen ist, unfreiwillig unter einer israelischen Militärbesetzung zu leben.

Ich nehme an, dass die Erwähnung dieses Zusammenhangs die Geschichte, die Israel und die BBC erzählen wollen, verkomplizieren könnte – und die Gefahr besteht, dass die Zuschauer daran erinnert werden, dass Israel ein kriegführender Staat ist, der nicht nur palästinensisches, sondern auch syrisches Gebiet besetzt (ganz zu schweigen vom nahe gelegenen libanesischen Gebiet).

Es könnte den Zuschauern suggerieren, dass diese verschiedenen permanenten israelischen Besetzungen nicht nur zu massiven Menschenrechtsverletzungen, sondern auch zu regionalen Spannungen beigetragen haben. Dass Israels Aggressionsakte gegen seine Nachbarn die Ursache des „Konflikts“ sein könnten und nicht, wie Israel und die BBC uns glauben machen wollen, eine Art ungewöhnliche, präventive Form der Selbstverteidigung.

Die BBC hat sich natürlich entschieden, unkritisch die Kommentare eines israelischen Militärsprechers zu senden, der die Hisbollah für die Explosion auf dem Golan verantwortlich machte.

Daniel Hagari versuchte, aus dem Vorfall maximalen Propagandawert zu ziehen, indem er argumentierte: „Dieser Anschlag zeigt das wahre Gesicht der Hisbollah, einer Terrororganisation, die auf fußballspielende Kinder zielt und sie ermordet.“

Allerdings hat die BBC in ihrem Bericht nicht erwähnt, dass Israel 2014 vier kleine Kinder der Familie Bakr, die an einem Strand in Gaza Fußball spielten, gezielt und ermordet hat.

Erst kürzlich zeigten Videoaufnahmen, wie Israel noch mehr Kinder beim Fußballspielen in einer Schule in Gaza angriff, die als Unterkunft für Familien diente, deren Häuser durch frühere israelische Bomben zerstört wurden.

Majdal Shams liegt links der Sperre zwischen dem von Israel besetzten Teil der Golanhöhen und dem von Syrien kontrollierten Gebiet, 2012. (Eviatar Bach, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Zweifellos haben andere Angriffe im Gazastreifen in den letzten zehn Monaten, von denen viele auf Schulunterkünfte abzielten, palästinensische Kinder beim Fußballspielen getötet – zumal dies eine der wenigen Möglichkeiten ist, sich von dem Schrecken ringsum abzulenken.

Sollten wir – und die BBC – also nicht zu dem Schluss kommen, dass all diese Angriffe auf fußballspielende Kinder das israelische Militär noch mehr zu einer terroristischen Organisation machen als die Hisbollah?

Man beachte auch die Bereitschaft der westlichen Medien, die Behauptung Israels, die Hisbollah sei für die Explosion verantwortlich, unhinterfragt zu akzeptieren – und die Dementis der Hisbollah abzutun.

Die Zuschauer werden davon abgehalten, ihr Gedächtnis zu trainieren. Diejenigen, die es tun, werden sich vielleicht daran erinnern, dass dieselben Medien nur allzu bereitwillig die israelische Desinformation übernommen haben, die besagte, dass die Hamas im Oktober das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza angegriffen hatte, obwohl alle Beweise dafür sprachen, dass es ein israelischer Luftangriff war.

(Bald darauf zerstörte Israel alle Krankenhäuser im Gazastreifen und löschte damit den Gesundheitssektor der Enklave aus, unter dem Vorwand, dass die medizinischen Einrichtungen dort als Hamas-Stützpunkte dienten – eine weitere offensichtlich absurde Behauptung, die die westlichen Medien mit großer Leichtgläubigkeit aufgriffen.)

Als Nächstes reiste die BBC nach Jerusalem, um den diplomatischen Redakteur Paul Adams zu hören. Er sprach mit ernster Miene:

„Das ist genau das, worüber wir uns in den letzten zehn Monaten Sorgen gemacht haben – dass etwas von diesem Ausmaß an der Nordgrenze passieren würde, das den seit Monaten schwelenden Konflikt in einen totalen Krieg verwandeln würde.“

Da haben Sie es also. Paul Adams und die BBC geben zu, dass sie sich in den letzten 10 Monaten keine Gedanken über den Völkermord gemacht haben, der sich vor ihrer Nase in Gaza abspielt, oder über dessen Folgen.

Ein Völkermord an Palästinensern ist anscheinend nichts von bedeutendem „Ausmaß“.

Erst jetzt, wo Israel den Tod von Syrern, die gezwungen sind, unter seiner Militärherrschaft zu leben, als Vorwand für die Ausweitung seines „Krieges“ ausnutzen kann, sollen wir aufhorchen und aufmerksam werden. Zumindest sagt uns das die BBC.

Update:

Facebook hat einen Beitrag, der auf diesen Artikel verweist, sofort entfernt – und zwar aus Gründen, die mir völlig schleierhaft sind (abgesehen von der Tatsache, dass es sich um eine Kritik an der BBC und Israel handelt).

Die Warnung von Facebook, in der damit gedroht wird, dass meinem Konto „weitere Kontobeschränkungen“ drohen, legt nahe, dass ich meine Follower in die Irre geführt habe, indem ich sie auf eine „Landing Page, die sich als eine andere Website ausgibt“, geleitet habe. Das ist völliger Unsinn. Der Link führte sie zu meiner Substack-Seite.

Wie ich schon seit geraumer Zeit warne, haben die Social-Media-Plattformen die Schlinge um den Hals unabhängiger Journalisten wie mich immer enger gezogen, so dass unsere Arbeit so gut wie unmöglich zu finden ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir völlig verschwunden sind.

Substack hat sich als Rettungsanker erwiesen, weil es die Leser direkt mit meiner Arbeit verbindet – entweder per E-Mail oder über die Substack-App – und so, zumindest im Moment, den Griff der Social-Media-Milliardäre umgeht.

Wenn Sie meine Artikel weiterhin lesen möchten, und dies noch nicht getan haben, melden Sie sich bitte auf meiner Substack-Seite an.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihnfinanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

Übersetzt mit deepl.com

