„Ganz Berlin hasst die Polizei“: Anti-Israel-Demo mit Greta Thunberg eskaliert in Berlin

Von: Lisa Mahnke

Zum Jahrestag des Hamas-Angriffs am 7. Oktober kam es in Berlin zu Eskalationen bei Protesten. Unter den Demonstranten: Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Berlin – Zum Jahrestag des Angriffs der Hamas am 7. Oktober gab es erneut Eskalationen in Berlin. Auch unter den laut Polizeiangaben rund 400 Demonstranten einer pro-palästinensischen Demonstration in Kreuzberg: die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, durch Kufiyas, auch bekannt als „Palästinensertücher“, von Mitstreitern vor Kameras geschützt.–Weiterlesen in fr.de

