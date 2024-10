https://www.telepolis.de/features/Israel-Drei-Laender-liefern-immer-noch-Grosswaffen-9963196.html?seite=all



Israel: Drei Länder liefern immer noch Großwaffen Uwe Kerkow

Ein israelischer F-35-Kampfbomber. Bild: Arkadiy Yarmolenko/ Shutterstock

Auch nach einem Jahr Krieg gegen Gaza unterstützt der Westen Israel beständig mit neuen Waffen. Wer liefert was? Eine Übersicht.

Pünktlich zum ersten Jahrestag des aktuellen Gaza-Krieges hat das renommierte Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri eine Analyse veröffentlicht, in der minutiös dargelegt wird, wie die weltweit zehn größten Waffenexportnationen auf diesen Krieg reagiert haben.

Als Begründung für diese Untersuchung verweist Sipri auf die internationale Besorgnis über die hohe Zahl der Todesopfer und die schwere humanitäre Krise in Gaza sowie über die Art der israelischen Kriegsführung.

Das Institut erinnert daran, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) im Januar 2024 vorläufige Maßnahmen erlassen hatte, denen zufolge Israel sofort Schritte unternehmen sollte, um sein Militär daran zu hindern, Handlungen zu begehen, die als Völkermord angesehen werden könnten, und um die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza zu ermöglichen. Im Mai wies das Gericht Israel außerdem an, seine Militäroffensive in Rafah unverzüglich einzustellen.

Waffenlieferungen waren schon vor dem Gaza-Krieg deutlich gestiegen

Am 18. September 2024 verabschiedete dann die UN-Generalversammlung zudem eine Resolution, in der Israel aufgefordert wird, seine unrechtmäßige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich zu beenden. Weiterlesen bei telepolis.de

