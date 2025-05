https://english.almayadeen.net/news/politics/whole-bloodlines-erased—israel–escalates-gaza-slaughter



Ganze Familien ausgelöscht: Israel eskaliert das Massaker im Gazastreifen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

18. Mai 2025

Inmitten der sich verschärfenden israelischen Massaker wurden Häuser, Zelte, Krankenhäuser und ganze Familien vollständig ausgelöscht.

Das Gesundheitsministerium in Gaza berichtete, dass Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen allein am Samstag die Leichen von 96 Märtyrern aufgenommen und mehr als 140 Verwundete behandelt haben, nachdem eine neue Welle tödlicher israelischer Luftangriffe auf zivile Gebiete niedergegangen war.

Rettungskräfte warnten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich höher ist, da viele Opfer unter Trümmern oder in Gebieten eingeschlossen sind, die aufgrund der anhaltenden Bombardements für Krankenwagen und Zivilschutzteams nicht erreichbar sind.

In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 67 Palästinenser, darunter fünf, die unter den Trümmern geborgen wurden, als getötet bestätigt. Weitere 361 Personen wurden im gleichen Zeitraum verletzt.

Die Gesamtzahl der Palästinenser, die bei der „israelischen“ Aggression gegen Gaza getötet wurden, ist nun auf 53.339 gestiegen, 121.034 weitere wurden seit Beginn des Völkermords am 7. Oktober 2023 verletzt.

Allein seit dem 18. März 2025 beträgt die Zahl der Todesopfer 3.193 Tote und 8.993 Verwundete.

Der israelische Völkermord dauert an

Bei einem der blutigsten Massaker wurden mehr als 100 Palästinenser getötet und Hunderte verletzt oder als vermisst gemeldet, nachdem Israel am Sonntagmorgen eine Welle intensiver Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen hatte.

Laut dem Korrespondenten von Al Mayadeen richtete sich die Aggression gegen Wohngebiete, Vertriebenenlager und Unterkünfte im gesamten Gazastreifen.

Die Opfer, vor allem Frauen und Kinder, verteilten sich wie folgt auf das belagerte Gebiet: 44 Märtyrer im Süden, 42 im Norden und 15 in zentralen Gebieten. Familien, die in Zelten Zuflucht gesucht hatten, wurden direkt getroffen, einige wurden vollständig aus dem Melderegister von Gaza ausgelöscht.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass israelische Kampfflugzeuge Zelte bombardierten, in denen palästinensische Vertriebene an mehreren Orten untergebracht waren.

„Israel“ löscht Familie aus, tötet Akademiker aus Gaza bei brutalen Luftangriffen

Der israelische Angriff führte laut Angaben des Zivilschutzes zur Auslöschung von mindestens vier ganzen Familien im Norden Gazas. In al-Falouja forderte ein Angriff auf das Haus der Familie Shu’laq mehrere Tote und Verletzte. In Deir al-Balah wurde die Familie Abu Seif angegriffen, wobei vier Familienmitglieder ums Leben kamen.

Die Familie Nassar in Jabalia al-Nazla verlor 20 Mitglieder, die Familie Maqat in Jabalia al-Balad acht. In Beit Lahia wurden sieben Mitglieder der Familie Barawi getötet. Bei einem weiteren Luftangriff auf ein Haus in al-Saftawi kamen 15 Menschen ums Leben, darunter überwiegend Frauen und Kinder.

Unter den Märtyrern war Dr. Zakaria al-Sinwar, Professor für moderne und zeitgenössische Geschichte an der Islamischen Universität von Gaza. Er wurde zusammen mit drei seiner Kinder getötet, als ein Luftangriff das Zelt seiner Familie in al-Nuseirat traf. Dr. al-Sinwar war der Bruder von Yahya al-Sinwar, dem getöteten Chef des politischen Büros der Hamas.

Indonesisches Krankenhaus unter Belagerung

In einem anderen Fall bestätigte das Gesundheitsministerium in Gaza, dass das Indonesische Krankenhaus im Norden Gazas nach der kürzlichen Schließung des Europäischen Gaza-Krankenhauses direkt belagert wird. Seit Tagesanbruch ist die Einrichtung von israelischen Einheiten umzingelt und von Notdiensten abgeschnitten, was zu Panik unter Patienten und medizinischem Personal führt.

Mit diesen Entwicklungen sind nun alle öffentlichen Krankenhäuser im Bezirk Nord-Gaza offiziell außer Betrieb, sodass Tausende keinen Zugang zu dringender medizinischer Versorgung haben.

Zwei Patienten wurden bei dem Versuch, aus dem Gelände zu fliehen, verletzt, und kritische Fälle blieben unbehandelt. Das Ministerium warnte vor einem drohenden Zusammenbruch der gesundheitlichen Infrastruktur in Gaza und forderte sofortige internationale Interventionen zum Schutz von Krankenhäusern, medizinischen Teams und Zivilisten.

Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza ruft zu Blutspenden auf

Der Al-Shifa Medical Complex hat einen dringenden Aufruf zu Blutspenden veröffentlicht und die Bewohner des gesamten Gazastreifens aufgefordert, einen Beitrag zur Rettung der Verwundeten und Schwerstkranken zu leisten.

Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund sich verschlechternder humanitärer Bedingungen, da laut Angaben des Zivilschutzes in Gaza mehr als 200 Menschen unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst werden.

Rettungskräfte geben an, dass sie aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten und begrenzter Ressourcen nicht in der Lage sind, sie zu erreichen.

Unablässige Bombardierung im Süden und Zentrum Gazas

Israelische Luftangriffe trafen weiterhin den Süden Gazas und zielten unter anderem auf die Jamal-Abdel-Nasser-Straße im Stadtteil Batn al-Samin, das Gebiet Abu Salah in Aabasan al-Kabira und das Haus der Familie Ashour in Qa’a al-Qurain.

Im Zentrum von Gaza tötete ein Drohnenangriff einen jungen Mann in al-Maghazi, während auch Wohnhäuser in Deir al-Balah getroffen wurden. Östlich von Khan Younis und al-Bureij wurde schwerer Artilleriefeuer gemeldet, während in al-Qarara Schüsse zu hören waren.

Unterdessen war der Norden Gazas am stärksten von den nächtlichen Angriffen betroffen. Die Stadtteile al-Tuffah, al-Shujaiya und Jabalia wurden unerbittlich beschossen. Ein von den israelischen Besatzungstruppen im Osten von al-Shujaiya abgefeuerter Feuergürtel verursachte weitreichende Zerstörungen. Im Al-Awda-Krankenhaus in Tal al-Zaatar wurden durch Luftangriffe sowohl die inneren als auch die äußeren Strukturen beschädigt.

Menschenleben: Namen unter Trümmern begraben

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) berichtete, dass allein in den letzten 48 Stunden über 250 Palästinenser getötet wurden. In einer eindringlichen Erklärung betonte die Organisation die Auslöschung von Menschenleben im globalen Diskurs: „Das sind Leben. Das sind Menschen. Sie können nicht einfach auf Zahlen reduziert werden.“

Die UNRWA verurteilte das, was sie als Normalisierung von Gräueltaten bezeichnete: „Grausamkeiten werden unter unseren Augen zur neuen Norm, die das Unerträgliche durch Gleichgültigkeit erträglich macht. Ist das unsere neue ‚Menschlichkeit‘?“

Unter Bezugnahme auf den Schriftsteller Omar El Akkad schloss die Organisation mit den Worten: „Eines Tages … werden alle immer dagegen gewesen sein. Dieser Tag wird jedoch zu spät kommen und unser Gewissen für kommende Generationen beflecken.“

Weiterlesen: Gaza und die Logik der Nekropolitik: Souveränität gemessen an der Zahl der Toten

